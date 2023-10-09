На Харківщині судитимуть зрадника, який поширював роспропаганду під час окупації Куп’янщини. ФОТО

57-річного мешканця Куп’янського району звинувачують у колабораційній діяльності.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, під час окупації смт Шевченкове Куп’янського району місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Чоловік обійняв посаду "главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области". Він допомагав представникам держави-агресорки просувати антиукраїнські наративи, розповсюджуючи серед місцевих мешканців пропагандистську газету "Харьков Z".

На шпальтах газети публікувались матеріали, за допомогою яких загарбники намагались створити позитивне ставлення до держави-агресорки. У статтях друкованого видання заперечувалась збройна агресія РФ проти України, а окупанти були представлені як "визволителі", а також транслювались тези щодо "турботи" держави-агресорки та готовності РФ надавати будь-яку допомогу населенню.", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, зрадник збирав інформації про місця для обладнання стендів, дошок оголошень тощо для розміщення агітаційних матеріалів та допомогав в організації так званого "референдуму" про приєднання Куп’янського району до РФ.



