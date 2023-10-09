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Новини Фото Агресія Росії проти України
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На Харківщині судитимуть зрадника, який поширював роспропаганду під час окупації Куп’янщини. ФОТО

57-річного мешканця Куп’янського району звинувачують у колабораційній діяльності. 

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, під час окупації смт Шевченкове Куп’янського району місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Чоловік обійняв посаду "главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области". Він допомагав представникам держави-агресорки просувати антиукраїнські наративи, розповсюджуючи серед місцевих мешканців пропагандистську газету "Харьков Z".

На шпальтах газети публікувались матеріали, за допомогою яких загарбники намагались створити позитивне ставлення до держави-агресорки. У статтях друкованого видання заперечувалась збройна агресія РФ проти України, а окупанти були представлені як "визволителі", а також транслювались тези щодо "турботи" держави-агресорки та готовності РФ надавати будь-яку допомогу населенню.", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, зрадник збирав інформації про місця для обладнання стендів, дошок оголошень тощо для розміщення агітаційних матеріалів та допомогав в організації так званого "референдуму" про приєднання Куп’янського району до РФ.

На Харківщині судитимуть зрадника, який поширював роспропаганду під час окупації Куп’янщини 01
На Харківщині судитимуть зрадника, який поширював роспропаганду під час окупації Куп’янщини 02

Автор: 

прокуратура (3685) Харківщина (6054) державна зрада (1690) колабораціонізм (1160)


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Віталій Баранов,"Біба" кіборг, Воїн, Герой. Вічна Пам'ять Герою. ЄС має Патріотів.
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09.10.2023 10:35 Відповісти
Судили б вони так швидко Баканова та його щурів із СБУ!
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09.10.2023 10:48 Відповісти
Я розумію не можна показувати обличь підозрюваних, але ж з якого бодуна вирішили замилювати обличчя підсудних?????
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09.10.2023 10:54 Відповісти
 
 