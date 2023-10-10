"Когда понял, что это батя, просто упал на колени": Рассказы жителей села Гроза в Харьковской области, где рашисты убили более 50 гражданских. ФОТОрепортаж

В результате ракетного удара РФ по селу Гроза на Харьковщине известно о более чем 50 убитых гражданских. Родственники погибших рассказали о том дне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале Суспільного.

У 23-летнего Александра в результате российского удара по кафе погиб отец Владимир, мать Светлана и бабушка Татьяна, которые пошли на поминки односельчанина – военного Андрея Козыря.

"Когда родители уходили из дома, я смотрел в окно кухни. Они сели в машину, поехали, я сделал чай, так как сейчас сидел на кровати. Когда случился прилет, у меня за спиной аж стена затряслась. Я стал набирать отца. Телефон был отключен. Подумал, что он поставил его на режим полета, пока на поминках. Звоню знакомой с той улицы, где кафе, спрашиваю, куда прилетело. Она ответила, что в центре. Я сначала подумал, что в центре это где-то в районе. А она говорит, нет, у нас в центре. В Грозе", - рассказал он.







Александр и его 15-летняя сестра Ксюша

После этого он поехал в кафе, где увидел, что здание сложилось как картонная коробка. Александр начал помогать вытаскивать людей. Вытащил двоих. Потом поехал к родственникам сказать, чтобы те тоже пришли на помощь. Когда вернулся, помог вытащить еще четыре тела.

"Где-то 15-20 минут стоял у тела отца и не понимал, что это он. А потом начал присматриваться к штанам, туфлям, свитеру. Я же видел в окно, в чем они выходили. Когда понял, что это батя, просто упал на колени и... Думал, смогу сам его вытащить, но половина тела и одна нога были под завалами. Я крикнул мужчинам, чтобы помогли достать. Мы положили его на носилки и я понял, что от тела осталось где-то процентов семьдесят. Мы положили отца на землю и я еще некоторое время возле него побыл, потом более-менее успокоился и пошел дальше помогать. Маму я не мог найти, тупо не мог. Вытащил еще несколько тел, а потом приехали спасатели и полиция", - говорит он.

Автомобиль во дворе Муховатых, который Александр забрал с места гибели родителей

Позже он уехал домой переодеться. Дома была его 15-летняя сестра Ксюша. После – заехал к дедушке. Парень планировал вернуться с родными на разбор завалов, но их уже не пустили военные, перекрывшие подъезды к кафе.

"До войны у нас в деревне было где-то 500 человек. Часть уехала при оккупации, потом еще уехали когда уже наши военные зашли, теперь еще прилет по полсотни человек. Так я думаю осталось где-то 200-250 человек. У нас семь улиц, на моей - где-то 40 домов. Давайте вот по состоянию на сегодня... Три человека, четыре человека, там никого нет уже, одиннадцать, двенадцать, дальше в доме никого не осталось, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, никого не осталось", - рассказывает Александр.





Один из домов, в котором никого не осталось, находится напротив дома Муховатых. Это дом семьи Грибов.

"У них погибли в семье десять человек. Андрей Козырь, в честь которого были поминки, погиб на войне. В кафе были его жена Алина, сын Денис и дочь Лиза, друг и племянник Дениса - Максим Сирокуров и его жена Алина, жена Дениса - Нина, дядя Николай Гриб, тетя Нина Гриб, баба Галина Гриб и дед Иван Гриб", - говорит Александр.

После начала полномасштабного вторжения Андрей Козырь вернулся в Украину из Польши, где был на заработках, и мобилизовался. В марте 2022-го погиб под Попасной. Его похоронили на кладбище в Днепре, потому что родное село Гроза была в то время в оккупации и тело не могли сюда доставить. Могила Андрея Козыря на кладбище - единственная, рядом с которой трепещет желто-голубой флаг.

Александр Муховатый учился с сыном Андрея Козыря, Денисом, в одной школе. Денис также был на заработках в Польше до вторжения, вернулся и тоже мобилизовался. Он же занимался и перезахоронением отца. Между грудами камней, оставшихся от кафе, где были поминки, до сих пор торчат хлопчатобумажные платочки, в которые заворачивали свечи.





Сестра Николая Гриба Галина заявила, что удалось идентифицировать сына Андрея Козыря – Дениса.

"Денис был в форме, его удалось идентифицировать. Его друг Иван Яременко также был в форме и со всеми наградами, потому что воевал с 2014 года. Пришел поддержать Дениса. Тоже погиб. Ева Яременко — погибла. Галина Маликова — погибла. Мы не знаем, когда идентифицируют их тела. Не знаем, когда будут похороны. От некоторых тел такое впечатление вроде бы ничего не осталось, все в землю ушло", - отметила она.

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Неидентифицировано до сих пор и тело Игоря Козыря, двоюродного брата Андрея. Он приехал на поминки с женой и восьмилетним сыном Иваном. Мальчик тоже погиб, тело не опознано, его мама в больнице. Погибла также родная сестра Игоря Козыря Ольга Пащенко, и их отец Анатолий Козырь. Их будет хоронить жена Анатолия – Валентина. У Ольги Пащенко остался маленький сын.

Часть погибших похоронят на кладбище в Шевченково, поскольку некоторые приехали на поминки именно оттуда. Но около сорока человек будут похоронены в Грозе.







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