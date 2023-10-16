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Нидерланды передали украинским пограничникам партию медицинского оборудования и техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нидерланды передали Украине партию медицинского оборудования. В него вошли 4 бронированных с высоким уровнем баллистической защиты стабилизационно-диагностических модуля, в том числе стоматологический кабинет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Мы получили стабилизационно-диагностические модули, которые будут использоваться на фронте. В середине модуля есть все необходимое для проведения различных операций и сложных в частности", – говорит начальник отдела медицинского обеспечения бригады "Стальной рубеж" Анатолий Коваленко.

Указанные мобильные комплексы поставляются компанией-производителем "Hospitainer" по правительственной программе и координации Посольства Нидерландов в Украине по усилению медицинских способностей Сил обороны Украины во время продолжающейся агрессии.

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Медицинское оборудование, а именно стабилизационно-диагностические модули медицинской поддержки, отвечающие принципиальной классификации мобильных медицинских подразделений армий стран НАТО Role 1, Role 2 Basic (базовая), Role 2 Enhanced (расширенная), уже стоят на вооружении пограничных медиков и используются по назначению, спасая жизнь.

Представитель "Hospitainer" Бар-Джоп Круйсен добавил, что компания передала украинским военным уже 9 таких госпиталей и планирует еще 12.

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Нидерланды передали украинским пограничникам партию медицинского оборудования и техники 01
Нидерланды передали украинским пограничникам партию медицинского оборудования и техники 02
Нидерланды передали украинским пограничникам партию медицинского оборудования и техники 03

Автор: 

Нидерланды (1585) пограничники (1576)


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Хм, цікавий вибір зробили в Нідерландах. А саме, адресат, хто отримує ці модулі. Ні ЗСУ, ні Нацгвардія, ні тероборона, а Держприкорлонслужба. Чим керувалися, якими критеріями оперували надавачі допомоги.
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16.10.2023 18:33 Ответить
Я розумію, що ДПС теж воює, бійці-прикордонники теж гинуть і отримують поранення. Проте я пам'ятаю, ким були теперішні воїни, до війни : хабарниками, що за пачку доларів дозволяли ввозити в Україну всіляке лайно, ублюдками, що сприяли незаконній торгівлі (в т.ч. з Лугандоном під час так званої АТО/ООС), що досі випускають з країни прокурорсько-депутатських виродків чоловічої статі з фіктивними довідками і підробленими посвідченннями особи.
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16.10.2023 18:38 Ответить
в тому числі стоматологічний кабінет. Джерело:
***********
Прикордонники будуть ловити ухилянтів, і зразу ж свердлитимуть їм зуби.
Які жорстокі тортури!
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16.10.2023 18:40 Ответить
От зубной боли на стенку полезешь
Боец перестает быть бойцом
Это может в тылу казаться пустяком
Но это не так
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16.10.2023 19:14 Ответить
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16.10.2023 19:16 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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16.10.2023 18:43 Ответить
 
 