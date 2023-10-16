Нидерланды передали украинским пограничникам партию медицинского оборудования и техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Нидерланды передали Украине партию медицинского оборудования. В него вошли 4 бронированных с высоким уровнем баллистической защиты стабилизационно-диагностических модуля, в том числе стоматологический кабинет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Мы получили стабилизационно-диагностические модули, которые будут использоваться на фронте. В середине модуля есть все необходимое для проведения различных операций и сложных в частности", – говорит начальник отдела медицинского обеспечения бригады "Стальной рубеж" Анатолий Коваленко.
Указанные мобильные комплексы поставляются компанией-производителем "Hospitainer" по правительственной программе и координации Посольства Нидерландов в Украине по усилению медицинских способностей Сил обороны Украины во время продолжающейся агрессии.
Медицинское оборудование, а именно стабилизационно-диагностические модули медицинской поддержки, отвечающие принципиальной классификации мобильных медицинских подразделений армий стран НАТО Role 1, Role 2 Basic (базовая), Role 2 Enhanced (расширенная), уже стоят на вооружении пограничных медиков и используются по назначению, спасая жизнь.
Представитель "Hospitainer" Бар-Джоп Круйсен добавил, что компания передала украинским военным уже 9 таких госпиталей и планирует еще 12.
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Прикордонники будуть ловити ухилянтів, і зразу ж свердлитимуть їм зуби.
Які жорстокі тортури!
Боец перестает быть бойцом
Это может в тылу казаться пустяком
Но это не так