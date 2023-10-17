Последствия атаки дронов РФ на Одессу. ФОТОрепортаж
Российские захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили все 6 воздушных целей, однако обломками был поврежден яхт-клуб.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фото обнародовал одесский городской совет.
Силами ПВО были уничтожены все 6 дронов.
"Обломки одного из сбитых БпЛА упали в яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали. Позже из самолетов тактической авиации была направлена ракета Х-59, которую силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Николаевщиной", – говорится в сообщении.
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https://www.reddit.com/r/**********/comments/179c5ah/russian_infantry_squad_being_pinned_down_by/
але на вищому, вібраційному плані Всесвіту Україна вже перемогла московитських сатанистів, залишилося то тільки утвердити та здійснити на землі..
Слава Україні !!!
Слава ЗСУ !!!
Слава Богу-Творцю !!!
А яхт-клуб на березі моря
Рашисти знищують все що на березі
Головне що ніхто не постраждав