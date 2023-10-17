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Последствия атаки дронов РФ на Одессу. ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили все 6 воздушных целей, однако обломками был поврежден яхт-клуб.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фото обнародовал одесский городской совет.

Силами ПВО были уничтожены все 6 дронов.

"Обломки одного из сбитых БпЛА упали в яхт-клуб Одессы, где разрушены здания школы парусного спорта и ангар хранения имущества, повреждены гражданские частные катера и яхты. Люди не пострадали. Позже из самолетов тактической авиации была направлена ракета Х-59, которую силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Николаевщиной", – говорится в сообщении.

Также читайте: Ночью в Одессе слышали взрывы

Последствия атаки дронов РФ на Одессу 01
Последствия атаки дронов РФ на Одессу 02
Последствия атаки дронов РФ на Одессу 03
Последствия атаки дронов РФ на Одессу 04

Автор: 

Одесса (7901)


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Топ комментарии
+10
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17.10.2023 09:39
+7
Слава богу шо не дотянул до жилых застроек.
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17.10.2023 09:20
+5
оце обломки таке наробили? щось по мені не так.
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17.10.2023 09:19
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Думаю,що цивільні катера були передані ЗСУ, а сам клуб закритий, бо які можуть бути прогулянки по морю коли море в мінах.
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17.10.2023 09:16 Ответить
А як же ходять торгівельні судна якщо усе море у мінах, а вони ходять і все активніше, особисто бачу. Це по перше, а по друге не має потреби усі катери передавати ВМС ЗСУ чи диверсійним підрозділам ЗСУ, бо їх у них і так більш ніж достатньо!
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17.10.2023 09:44 Ответить
Та ви що ? Там збір був іменно на такі потреби і не порівнюйте яхтклуб з зерновим коридором. Але якщо зеболото інадалі на яхтах в морі ,то міну вам в борт. Привели народ до знищення і пише тут оди зрадникам
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17.10.2023 10:29 Ответить
Ті катери, які там і стояли, військовим не потрібні. Про яхти взагалі мовчу.
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17.10.2023 11:59 Ответить
оце обломки таке наробили? щось по мені не так.
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17.10.2023 09:19 Ответить
А шо не так ППО повредили мотор, остальное грохнулось, куда долетело. Шо не так.
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17.10.2023 09:24 Ответить
Швидше дивує коли збиті БПЛА із боєзарядом не вибухають, бо там підривник контактного типу, тому коли тут хтось розповідав про відосіки рашистів із "купою українських баражуючих *********** перехоплених РЕБ" (цілих та неушкоджених) то я сприймав це як фейк і підтверджень у вигляді посилань на ТАКІ новини від розповсюджувача так і не отримав!!!
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17.10.2023 09:48 Ответить
то вже не обломки, а вибух у яхтклубі.
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17.10.2023 12:34 Ответить
Слава богу шо не дотянул до жилых застроек.
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17.10.2023 09:20 Ответить
Там до житла далеченько, і височенко - в районі яхтклуба досить високий берег.
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17.10.2023 12:02 Ответить
Більше схоже на наслідки вибухової хвилі..
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17.10.2023 09:22 Ответить
Там ППОшники тока мотор повредили , вон, кулака показав, все остальное долетело до земли.
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17.10.2023 09:26 Ответить
Значить шахед не знищили(як подають)а пошкодили,і він впав і зірвався там то й там то,чи *перешкодили політ до заданої цілі,внаслідок він упав і вибухнув там то,й там то,з тими й тими наслідками*.
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17.10.2023 11:37 Ответить
Опарыши смердят и копошатся:
https://www.reddit.com/r/**********/comments/179c5ah/russian_infantry_squad_being_pinned_down_by/
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17.10.2023 09:29 Ответить
Ось це і є дика рашиська орда вбивати , руйнувати, грабувати ні нащо інше вони не здатні.
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17.10.2023 09:30 Ответить
А винт-то деревянный!
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17.10.2023 09:30 Ответить
Та пофіг - свою функцію виконує, і на радарів не відблискує.
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17.10.2023 12:03 Ответить
Именно отражающую способность я и имел в виду!
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17.10.2023 12:39 Ответить
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17.10.2023 09:39 Ответить
кацаповарвари моголотатарські, нащадки чингизхана, вони не воюють як воїни на полі бою, а спідтишку, підло та підступно тероризують мирне, цивільне населення україни, продовжуючи своїм дикоазійським садизмом геноцид української нації починаючи ще від 1654 року, доби Б.Хмельницького..
але на вищому, вібраційному плані Всесвіту Україна вже перемогла московитських сатанистів, залишилося то тільки утвердити та здійснити на землі..
Слава Україні !!!
Слава ЗСУ !!!
Слава Богу-Творцю !!!
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17.10.2023 09:41 Ответить
На таке слід було і очікувати бо йде війна
А яхт-клуб на березі моря
Рашисти знищують все що на березі
Головне що ніхто не постраждав
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17.10.2023 13:14 Ответить
 
 