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Под завалами общежития в Славянске могут находиться 2 человека, - ГСЧС. ФОТО

Враг снова коварно нанес удар по жилой застройке в Славянске Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате обстрела разрушено 5-этажное здание общежития.

"По предварительной информации, под завалами находятся два человека. На месте происшествия работают спасатели Донетчины и сводный отряд ГСЧС Украины. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Смотрите: Сутки на Донетчине: под огнем Славянск, Авдеевка, Красногоровка и Константиновка. Угледар подвергся авиаудару. Есть жертвы. ФОТОрепортаж

Под завалами общежития в Славянске могут находиться 2 человека, - ГСЧС 01
Под завалами общежития в Славянске могут находиться 2 человека, - ГСЧС 02

Автор: 

обстрел (27396) ГСЧС (4988) Славянск (2582)


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