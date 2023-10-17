Под завалами общежития в Славянске могут находиться 2 человека, - ГСЧС. ФОТО
Враг снова коварно нанес удар по жилой застройке в Славянске Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате обстрела разрушено 5-этажное здание общежития.
"По предварительной информации, под завалами находятся два человека. На месте происшествия работают спасатели Донетчины и сводный отряд ГСЧС Украины. Продолжаются аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.
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