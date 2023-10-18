Байден прибыл в Израиль. ФОТО

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль. Американский лидер уже встретился с премьером Беньямином Нетаньяху.

Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

"Безопасность в аэропорту чрезвычайно усилена, поскольку палестинские террористы неоднократно обстреливали аэропорт ракетами, а официальные лица обнародовали мало информации о графике его примерно пятичасового визита", - пишет издание.

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