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Байден прибыл в Израиль. ФОТО

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль. Американский лидер уже встретился с премьером Беньямином Нетаньяху.

Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

"Безопасность в аэропорту чрезвычайно усилена, поскольку палестинские террористы неоднократно обстреливали аэропорт ракетами, а официальные лица обнародовали мало информации о графике его примерно пятичасового визита", - пишет издание.

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Байден прибыл в Израиль 01
Байден прибыл в Израиль 02

Автор: 

Байден Джо (2791) Израиль (1930)


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Топ комментарии
+11
Байден не брезгует что еще вчера Нетаньяху лобызался с главарем террористов ******?
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18.10.2023 11:34
+9
Израиль виноват самим фактом своего существования )) Точно як і Україна , в очах русні .

Арабская улица не смотрит израильские медиа, да и западные тоже. Для них имеет значение, что покажут «Аль-Джазира» или, скажем, «Аль-Маядин».))
Повна аналогія з Україною . Кацапи , і значна частина західного світу - вірить *********** пропаганді , і слухає що говорить - раша тудей .
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18.10.2023 11:39
+8
***** кацапів, тільки в бункері в чемодани гадить та нацьковує, за криптоГроші, хамас з хезболою на ізраїльтян!!
А дядько Байден приїздить до країн щоб надати реальну допомогу для захисту від терористів московіі+ірану+онуків ***********!!
Ось така реальність малята, терористи від *****, убивають дітей, а дядько Байден, захищає дітей!
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18.10.2023 11:36
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Байден спаси !
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18.10.2023 11:27 Ответить
Ага . Тепер - Байден спаси .😂 А до цього Байден , трампісту Бєні і нах не був потрібен .
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18.10.2023 11:29 Ответить
Так немає від кого та чого спасати...

Це як в Україні з 2014 по 2022 - ніякої допомоги, проти умовних двух областей та Крим
Хоча Трамп трохи дав джавелінів...
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18.10.2023 11:38 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

В истории с больницей уже не важно, чья это была ракета (она была «Исламского джихада», что доказано данными объективного контроля, геолокацией и многочисленными видеозаписями). Даже не так важна скорость реакции, хотя в современной медийке она измеряется минутами. Отреагировали-то необычайно быстро для нашей неповоротливой информационной машины.

Израиль виноват самим фактом своего существования и чтобы мы сейчас не говорили, чтобы не делали, какие доказательства не предоставляли - все не работает. Хамас буквально сорвал джек-пот.

Арабская улица не смотрит израильские медиа, да и западные тоже. Для них имеет значение, что покажут «Аль-Джазира» или, скажем, «Аль-Маядин». Это не означает, что нам не нужно ничего говорить, просто работает «эффект пузыря» - они в своем, мы в своем и информация туда-сюда не проникает.

Через полчаса прилетит Байден, посмотрим, что он скажет.
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18.10.2023 11:32 Ответить
Израиль виноват самим фактом своего существования )) Точно як і Україна , в очах русні .

Арабская улица не смотрит израильские медиа, да и западные тоже. Для них имеет значение, что покажут «Аль-Джазира» или, скажем, «Аль-Маядин».))
Повна аналогія з Україною . Кацапи , і значна частина західного світу - вірить *********** пропаганді , і слухає що говорить - раша тудей .
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18.10.2023 11:39 Ответить
Байден не брезгует что еще вчера Нетаньяху лобызался с главарем террористов ******?
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18.10.2023 11:34 Ответить
***** кацапів, тільки в бункері в чемодани гадить та нацьковує, за криптоГроші, хамас з хезболою на ізраїльтян!!
А дядько Байден приїздить до країн щоб надати реальну допомогу для захисту від терористів московіі+ірану+онуків ***********!!
Ось така реальність малята, терористи від *****, убивають дітей, а дядько Байден, захищає дітей!
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18.10.2023 11:36 Ответить
Все так, але якогось біса ********** телефонував ***** перед зустріччю з дядьком Джо.
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18.10.2023 11:42 Ответить
Якщо діяти, виходячи з історії, треба запропонувати керівництву країни тікати, та закрити посольство.

Хоча у противника немає держави, фінансів, зброї - тоді можна даже два авіаносних флота направити - гроші ******* коли їх витрачають

Це просто передвиборний хід, та підтримка в США від обох партій - мусить їхати.
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18.10.2023 11:45 Ответить
первая фотка вызывает воспоминания из Бригады Артура Лапшина - Меня тут скоро начнут глушить
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18.10.2023 11:40 Ответить
Дарагой Леонид Ильич прибыл с дружественным визитом
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18.10.2023 11:45 Ответить
Нетаньяху закрывал глаза на войну в Украине, а она оказалась переходящей!
Теперь припал перед США....
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18.10.2023 11:57 Ответить
У Натаньягу з адміністрацією Байдена доволі прохолодні стосунки.
Але, як припекло, то кинувся обіймати американського президента.
Вже й забув, як із ****** сосався в дьосна, дідов на палках у маскві носив.
P.S. (картинка нижче намальована штучним інтелектом)

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18.10.2023 12:00 Ответить
Байдену треба цього любителя путлєра осадити на задницю, так щоб це лайно натеньяху зрозумів з чиєї домоги воно живе!!!
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18.10.2023 12:17 Ответить
а чого Натаньяху не в мілітарі і побритий?
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18.10.2023 14:53 Ответить
 
 