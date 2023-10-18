Байден прибыл в Израиль. ФОТО
Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль. Американский лидер уже встретился с премьером Беньямином Нетаньяху.
Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.
"Безопасность в аэропорту чрезвычайно усилена, поскольку палестинские террористы неоднократно обстреливали аэропорт ракетами, а официальные лица обнародовали мало информации о графике его примерно пятичасового визита", - пишет издание.
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+11 Alex Nosov #582146
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+9 Maksim Perepelitca
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+8 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий18.10.2023 11:36
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Це як в Україні з 2014 по 2022 - ніякої допомоги, проти умовних двух областей та Крим
Хоча Трамп трохи дав джавелінів...
В истории с больницей уже не важно, чья это была ракета (она была «Исламского джихада», что доказано данными объективного контроля, геолокацией и многочисленными видеозаписями). Даже не так важна скорость реакции, хотя в современной медийке она измеряется минутами. Отреагировали-то необычайно быстро для нашей неповоротливой информационной машины.
Израиль виноват самим фактом своего существования и чтобы мы сейчас не говорили, чтобы не делали, какие доказательства не предоставляли - все не работает. Хамас буквально сорвал джек-пот.
Арабская улица не смотрит израильские медиа, да и западные тоже. Для них имеет значение, что покажут «Аль-Джазира» или, скажем, «Аль-Маядин». Это не означает, что нам не нужно ничего говорить, просто работает «эффект пузыря» - они в своем, мы в своем и информация туда-сюда не проникает.
Через полчаса прилетит Байден, посмотрим, что он скажет.
Арабская улица не смотрит израильские медиа, да и западные тоже. Для них имеет значение, что покажут «Аль-Джазира» или, скажем, «Аль-Маядин».))
Повна аналогія з Україною . Кацапи , і значна частина західного світу - вірить *********** пропаганді , і слухає що говорить - раша тудей .
А дядько Байден приїздить до країн щоб надати реальну допомогу для захисту від терористів московіі+ірану+онуків ***********!!
Ось така реальність малята, терористи від *****, убивають дітей, а дядько Байден, захищає дітей!
Хоча у противника немає держави, фінансів, зброї - тоді можна даже два авіаносних флота направити - гроші ******* коли їх витрачають
Це просто передвиборний хід, та підтримка в США від обох партій - мусить їхати.
Теперь припал перед США....
Але, як припекло, то кинувся обіймати американського президента.
Вже й забув, як із ****** сосався в дьосна, дідов на палках у маскві носив.
P.S. (картинка нижче намальована штучним інтелектом)