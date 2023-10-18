Бывших "беркутовцев" Янишевского, Аброськина, Зинченко и Маринченко признали виновными в деле Майдана. Тамтуру оправдали. ВИДЕО+ФОТО

Святошинский районный суд вынес пяти бывшим "беркутовцам" приговоры по делу о расстреле участников Революции Достоинства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Громадське.

Согласно приговору, виновными в массовых убийствах безоружных граждан, участников акций протеста признали:

Олега Янишевского . Ему суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Также его лишили специального звания "подполковник милиции".

. Ему суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Также его лишили специального звания "подполковник милиции". Павла Аброськина и Сергея Зинченко. Им суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Их лишили специального звания "сержант милиции".

Олега Янишевского также признали виновным в убийстве и телесных повреждениях по неосторожности. Однако суд освободил его от наказания по этой статье в связи с истечением сроков давности.

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В превышении служебных полномочий признали виновным Александра Маринченко. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, лишив на два года права заниматься правоохранительной деятельностью.

По ряду статей Аброськина и Маринченко оправдали. Также суд по всем статьям обвинения оправдал бывшего милиционера Сергея Тамтуру.

Суд учитывал в срок наказания Маринченко срок нахождения под стражей в расчете на 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы. Таким образом, он уже отбыл наказание.





