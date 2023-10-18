РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8855 посетителей онлайн
Новости Фото Расследование преступлений на Майдане
5 429 17

Бывших "беркутовцев" Янишевского, Аброськина, Зинченко и Маринченко признали виновными в деле Майдана. Тамтуру оправдали. ВИДЕО+ФОТО

Святошинский районный суд вынес пяти бывшим "беркутовцам" приговоры по делу о расстреле участников Революции Достоинства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Громадське.

Согласно приговору, виновными в массовых убийствах безоружных граждан, участников акций протеста признали:

  • Олега Янишевского. Ему суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Также его лишили специального звания "подполковник милиции".
  • Павла Аброськина и Сергея Зинченко. Им суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением правоохранительной деятельности. Их лишили специального звания "сержант милиции".

Олега Янишевского также признали виновным в убийстве и телесных повреждениях по неосторожности. Однако суд освободил его от наказания по этой статье в связи с истечением сроков давности.

Читайте также: Судят шестерых беркутовцев, которые 20 февраля 2014 года расстреливали активистов Майдана, - ДБР. ВИДЕО

В превышении служебных полномочий признали виновным Александра Маринченко. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, лишив на два года права заниматься правоохранительной деятельностью.

По ряду статей Аброськина и Маринченко оправдали. Также суд по всем статьям обвинения оправдал бывшего милиционера Сергея Тамтуру.

Суд учитывал в срок наказания Маринченко срок нахождения под стражей в расчете на 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы. Таким образом, он уже отбыл наказание.

Бывших беркутовцев Янишевского, Аброськина, Зинченко и Маринченко признали виновными в деле Майдана. Тамтуру оправдали 01
Бывших беркутовцев Янишевского, Аброськина, Зинченко и Маринченко признали виновными в деле Майдана. Тамтуру оправдали 02
Бывших беркутовцев Янишевского, Аброськина, Зинченко и Маринченко признали виновными в деле Майдана. Тамтуру оправдали 03

Автор: 

Беркут (8689) приговор (1226) суд (25112)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Мда,що можна тут коментувати, коли інших "героїв"цих убивств в списку не має. Інші або втекли або уже не винні
показать весь комментарий
18.10.2023 12:30
+6
Олега Янішевського. Йому суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повʼязані зі здійсненням правоохоронної діяльності. судді хоч свій вирок читали уважно...
показать весь комментарий
18.10.2023 12:42
+6
А где Татаров на скамье подсудимых, ало?!
показать весь комментарий
18.10.2023 13:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мда,що можна тут коментувати, коли інших "героїв"цих убивств в списку не має. Інші або втекли або уже не винні
показать весь комментарий
18.10.2023 12:30 Ответить
Татаров вже не винний ?
показать весь комментарий
18.10.2023 13:32 Ответить
Олега Янішевського. Йому суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, повʼязані зі здійсненням правоохоронної діяльності. судді хоч свій вирок читали уважно...
показать весь комментарий
18.10.2023 12:42 Ответить
А я і не знав, що відбуваючи довічне, можна обіймати якісь посади...
показать весь комментарий
18.10.2023 16:35 Ответить
От беркутівська **** , послав Бог однофамільця .
показать весь комментарий
18.10.2023 17:57 Ответить
Втікач полклвник Сергій Кусюк керує московським ОМОНом.
показать весь комментарий
18.10.2023 12:43 Ответить
ох і іпало...
показать весь комментарий
18.10.2023 12:46 Ответить
Одно приятно - все помои сливаются на паРашу...
показать весь комментарий
18.10.2023 13:20 Ответить
А где Татаров на скамье подсудимых, ало?!
показать весь комментарий
18.10.2023 13:13 Ответить
А Татаров не при дєлах.
показать весь комментарий
18.10.2023 13:15 Ответить
А Татаров в дамках ?
показать весь комментарий
18.10.2023 13:31 Ответить
Олега Янішевського також визнали винним у вбивстві та тілесних ушкодженнях із необережності. Однак суд звільнив його від покарання за цією статтею у звʼязку з закінченням строків давності. А в іншомі місці йому присудили довічне! Ну і як оту протележність розцінювати?
показать весь комментарий
18.10.2023 16:47 Ответить
смачно плюнули
показать весь комментарий
18.10.2023 19:06 Ответить
"Бывшие "беркутовцы" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом по обвинению в расстрелах на Майдане и были переданы в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в Киев."
показать весь комментарий
18.10.2023 19:30 Ответить
and justice for all...
показать весь комментарий
18.10.2023 21:32 Ответить
 
 