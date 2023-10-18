Украинские ветераны установили мировой рекорд по стронгмену. ФОТОрепортаж

На международном спортивном фестивале Arnold Classic Europe в Мадриде команда украинских ветеранов установила мировой рекорд по стронгмену.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Испании передает Цензор.НЕТ.

Украинцы установили рекорд, протянув в упоре сидя за канат 4 грузовика общей массой 35 тонн на 20 метров за 30,69 секунды.

Наша команда состоит из восьми человек, получивших тяжелые травмы во время боевых действий:

Александр Швачко (Киев),

Вячеслав Цюх (Киев),

Владислав Шатило (Чернигов),

Евгений Смага (Чернигов),

Артём Марченко (Сумы),

Артём Погорелый (Полтава),

Михаил Дроботенко (Кропивницкий),

Денис Барчук (Бровары).

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Призовые места на фестивале заняли следующие украинские атлеты:

Александра Мелешко – 3 место в категории женщины до 75 кг;

Юрий Дувало – 2 место, категория до 95 кг;

Алексей Бирюков – 1 место в категории мужчины до 110 кг;

Андрей Кошубский – 2 место категория мужчины до 110 кг;

Антон Гриценко – лог лифт на максимум в категории мужчины до 110 кг;

Александр Капинос – трак чемпионат 2 место.

















