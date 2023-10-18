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Украинские ветераны установили мировой рекорд по стронгмену. ФОТОрепортаж

На международном спортивном фестивале Arnold Classic Europe в Мадриде команда украинских ветеранов установила мировой рекорд по стронгмену.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Испании передает Цензор.НЕТ.

Украинцы установили рекорд, протянув в упоре сидя за канат 4 грузовика общей массой 35 тонн на 20 метров за 30,69 секунды.

Наша команда состоит из восьми человек, получивших тяжелые травмы во время боевых действий:

  • Александр Швачко (Киев),
  • Вячеслав Цюх (Киев),
  • Владислав Шатило (Чернигов),
  • Евгений Смага (Чернигов),
  • Артём Марченко (Сумы),
  • Артём Погорелый (Полтава),
  • Михаил Дроботенко (Кропивницкий),
  • Денис Барчук (Бровары).

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Призовые места на фестивале заняли следующие украинские атлеты:

  • Александра Мелешко – 3 место в категории женщины до 75 кг;
  • Юрий Дувало – 2 место, категория до 95 кг;
  • Алексей Бирюков – 1 место в категории мужчины до 110 кг;
  • Андрей Кошубский – 2 место категория мужчины до 110 кг;
  • Антон Гриценко – лог лифт на максимум в категории мужчины до 110 кг;
  • Александр Капинос – трак чемпионат 2 место.

Украинские ветераны установили мировой рекорд по стронгмену 01
Украинские ветераны установили мировой рекорд по стронгмену 02
Украинские ветераны установили мировой рекорд по стронгмену 03
Украинские ветераны установили мировой рекорд по стронгмену 04
Украинские ветераны установили мировой рекорд по стронгмену 05
Украинские ветераны установили мировой рекорд по стронгмену 06
Украинские ветераны установили мировой рекорд по стронгмену 07
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На Запорізькому напрямку Сили оборони збили черговий штурмовик противника Су-25, - ОСУВ "Таврія"
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18.10.2023 16:08 Ответить
Генштаб у зведенні пише дати "до 18.10.23"

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0yZN6tC8NUJG3E83yji1BnUQ6PGjRTwwXnSKK1Su2h3tV7PMxDLsRRJKAFTVFwPwNl

Сили оборони Таврійського напряму пишуть "станом на 18.10.23"

https://www.facebook.com/PresscentrTavria/posts/*********************************************************************** https://www.facebook.com/PresscentrTavria/posts/***********************************************************************


Виходить так, що збито кацапольот станом на 18.10.23, тобто Генштабом вже враховано "до 18.10.23". Іншої інфи немає.
Неписане правило у ЗСУ - спочатку інфу дає Генштаб, а потім вже напрями
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18.10.2023 16:12 Ответить
М-да...
Ну ура...
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18.10.2023 16:09 Ответить
Не зважаючи ні нащо. Мужність назавжди.
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18.10.2023 16:11 Ответить
 
 