Украинские ветераны установили мировой рекорд по стронгмену. ФОТОрепортаж
На международном спортивном фестивале Arnold Classic Europe в Мадриде команда украинских ветеранов установила мировой рекорд по стронгмену.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Испании передает Цензор.НЕТ.
Украинцы установили рекорд, протянув в упоре сидя за канат 4 грузовика общей массой 35 тонн на 20 метров за 30,69 секунды.
Наша команда состоит из восьми человек, получивших тяжелые травмы во время боевых действий:
- Александр Швачко (Киев),
- Вячеслав Цюх (Киев),
- Владислав Шатило (Чернигов),
- Евгений Смага (Чернигов),
- Артём Марченко (Сумы),
- Артём Погорелый (Полтава),
- Михаил Дроботенко (Кропивницкий),
- Денис Барчук (Бровары).
Призовые места на фестивале заняли следующие украинские атлеты:
- Александра Мелешко – 3 место в категории женщины до 75 кг;
- Юрий Дувало – 2 место, категория до 95 кг;
- Алексей Бирюков – 1 место в категории мужчины до 110 кг;
- Андрей Кошубский – 2 место категория мужчины до 110 кг;
- Антон Гриценко – лог лифт на максимум в категории мужчины до 110 кг;
- Александр Капинос – трак чемпионат 2 место.
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Сили оборони Таврійського напряму пишуть "станом на 18.10.23"
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Виходить так, що збито кацапольот станом на 18.10.23, тобто Генштабом вже враховано "до 18.10.23". Іншої інфи немає.
Неписане правило у ЗСУ - спочатку інфу дає Генштаб, а потім вже напрями
Ну ура...