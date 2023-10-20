"Министра здравоохранения ДНР" Гарцева приговорили к 10 годам заключения. ФОТО

Россиянин из Амурской области Дмитрий Гарцев, "возглавляющий Минздрав ДНР", заочно приговорен к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Приговор вынес Селидовский городской суд. Россиянина признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

"Минздрав ДНР" россиянин возглавил в июле 2022 года.

"Он нарушает конституционные права украинцев, проживающих на временно оккупированной территории Донетчины, поскольку издает ничтожные приказы, усложняющие или даже исключающие возможность получения медицинской помощи. Также мужчина внедряет стандарты "медицины" РФ и запрещает лечить людей по украинским и европейским протоколам", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Россиянин контролирует все больницы, медицинские учебные заведения, санитарно-эпидемиологические и фармацевтические учреждения на оккупированной Донетчине. А также продвигает в пропагандистских СМИ российские нарративы о необходимости оформления документов "республиканского образца".

"Сейчас осужденный продолжает осуществлять противоправную деятельность на временно оккупированной территории Донетчины. За сотрудничество с оккупантами Великобритания, Канада и Новая Зеландия наложили на россиянина персональные санкции", - добавили в Офисе генпрокурора.

Офис генпрокурора не называет имя осужденного. Пропагандистские СМИ окупантов указывают, что "МОЗ ДНР" возглавляет Дмитрий Гарцев.