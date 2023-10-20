14 ценных исторических артефактов, похищенных россиянами, вернули в Украину. ФОТОрепортаж
Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" передали 14 культурных ценностей, ранее похищенных российскими захватчиками с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.
Их пытались незаконно ввезти на территорию США.
"Можно образно сказать, что в Украину поступила партия оружия. Это древнее оружие от времен энеолита до средневековья. Министерством принято решение передать на временное хранение 14 артефактов Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", а затем МКИП определит место их экспонирования" ,сказал врио министра Ростислав Карандеев.
Предметы археологии передала американская сторона Посольству Украины в США, затем МИД доставил в Украину и передал Министерству культуры и информационной политики Украины.
Отмечается, что в течение 2022 года МКИП активно сотрудничало со Службой внешней разведки Украины по идентификации предметов археологии, задержанных Таможенно-пограничной службой США. За это время американская сторона задержала более 20 отправлений по предметам археологии. Они могут происходить с территории Украины и незаконно ввозились на территорию США.
Він тепер, з своїми замами та держСекретарем, на полігоні десь, готуються до Захисту України!! В Міноборони, мабуть можуть навіть ЗАПЕВНИТИ…
Ну а з точки зору якоїсь гламурної курки - це дійсно "херня".
Так ви це кацапам розкажіть, які їх вкрали та намагалися в США відвезти на продаж. А тепер привезли "як було". А тепер вченим "РОзкладати по полицям - що звідкіля. Але навіть я, не фахівець, можу сказати, ща на останнім фото меч 10-12 ст., досить типовий для Русі та Скандинавії (варягів), судячи по стану - простого воїна, залізо низької якісті, без прикрас.