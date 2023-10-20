РУС
14 ценных исторических артефактов, похищенных россиянами, вернули в Украину. ФОТОрепортаж

Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" передали 14 культурных ценностей, ранее похищенных российскими захватчиками с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

Их пытались незаконно ввезти на территорию США.

"Можно образно сказать, что в Украину поступила партия оружия. Это древнее оружие от времен энеолита до средневековья. Министерством принято решение передать на временное хранение 14 артефактов Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", а затем МКИП определит место их экспонирования" ,сказал врио министра Ростислав Карандеев.

Предметы археологии передала американская сторона Посольству Украины в США, затем МИД доставил в Украину и передал Министерству культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что в течение 2022 года МКИП активно сотрудничало со Службой внешней разведки Украины по идентификации предметов археологии, задержанных Таможенно-пограничной службой США. За это время американская сторона задержала более 20 отправлений по предметам археологии. Они могут происходить с территории Украины и незаконно ввозились на территорию США.

14 ценных исторических артефактов, похищенных россиянами, вернули в Украину 01
14 ценных исторических артефактов, похищенных россиянами, вернули в Украину 02
14 ценных исторических артефактов, похищенных россиянами, вернули в Украину 03
14 ценных исторических артефактов, похищенных россиянами, вернули в Украину 04
14 ценных исторических артефактов, похищенных россиянами, вернули в Украину 05

Мабуть, це екс міністр від культури ткаченко, попіклуватися за власний кошт!
Він тепер, з своїми замами та держСекретарем, на полігоні десь, готуються до Захисту України!! В Міноборони, мабуть можуть навіть ЗАПЕВНИТИ…
20.10.2023 13:25 Ответить
От що за хрінь ти "Олександр ВАЛОВИЙ" пишеш?! У статті чітко прописано що експонати намагалися ВВЕЗТИ у США, тож зрозуміло в кого їх вилучили і що це були московити (т.з. "роССіяни"), то до чого тут Ткаченко?! Він зовсім не святий, але навіщо його робити затичкою у кожні бочці???!!! Він тебе покинув а був коханцем?!
20.10.2023 13:35 Ответить
Гарні мечі.
20.10.2023 13:40 Ответить
Цінні артефакти? Херня якась. Це типу дивляться і цокають язиками на квадрат Малєвича, а він думає: лох не мамонт…
20.10.2023 14:01 Ответить
Не треба так прилюдно виявляти свою безглуздість та необізнанність. Для істориків це дуже цінні артефакти, бо по ним - по вигляду,по стану збереження , по місцю знахідки, фахівці можуть дуже багато розказати. Це - ІСТОРІЯ, яку вивчають.

Ну а з точки зору якоїсь гламурної курки - це дійсно "херня".
20.10.2023 15:17 Ответить
Цінні історичні артефакти не возять купою гамузом без упаковки і підписаних бірочок: що, де, коли, звідки… Бо так комусь заманеться докласти своєї фантазії. Це я як гламурна курка думаю, а в науковому світі може воно й інакше
20.10.2023 15:57 Ответить
"Цінні історичні артефакти не возять купою гамузом без упаковки і підписаних бірочок"

Так ви це кацапам розкажіть, які їх вкрали та намагалися в США відвезти на продаж. А тепер привезли "як було". А тепер вченим "РОзкладати по полицям - що звідкіля. Але навіть я, не фахівець, можу сказати, ща на останнім фото меч 10-12 ст., досить типовий для Русі та Скандинавії (варягів), судячи по стану - простого воїна, залізо низької якісті, без прикрас.
20.10.2023 20:30 Ответить
по химическому и изотопному составу можно многое сказать, вот только такой анализ требует сложных аппаратов и стоит не дёшево...
21.10.2023 11:11 Ответить
 
 