14 ценных исторических артефактов, похищенных россиянами, вернули в Украину. ФОТОрепортаж

Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" передали 14 культурных ценностей, ранее похищенных российскими захватчиками с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики.

Их пытались незаконно ввезти на территорию США.

"Можно образно сказать, что в Украину поступила партия оружия. Это древнее оружие от времен энеолита до средневековья. Министерством принято решение передать на временное хранение 14 артефактов Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", а затем МКИП определит место их экспонирования" ,сказал врио министра Ростислав Карандеев.

Предметы археологии передала американская сторона Посольству Украины в США, затем МИД доставил в Украину и передал Министерству культуры и информационной политики Украины.

Отмечается, что в течение 2022 года МКИП активно сотрудничало со Службой внешней разведки Украины по идентификации предметов археологии, задержанных Таможенно-пограничной службой США. За это время американская сторона задержала более 20 отправлений по предметам археологии. Они могут происходить с территории Украины и незаконно ввозились на территорию США.

