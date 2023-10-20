На Закарпатье остановили движение по государственной трассе: вода подмыла мост. ФОТО
На Закарпатье вода подмыла временный мост через Тису. Движение по государственной трассе пришлось временно остановить.
Об этом сообщили в Закарпатской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Движение здесь временно приостановлено. На месте работники патрульной полиции регулируют транспортный поток и направляют авто для проезда через с. Нересница", - рассказал первый заместитель председателя Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.
По его словам, сейчас подрядная организация производит подготовительные работы перед началом ремонта.
Ожидается, что уровень воды спадет через 4-5 часов.
После завершения всех работ движение переправой возобновят.
По данным СМИ, речь идет о трассе Н09 Мукачево – Рогатин, соединяющей Закарпатье с Ивано-Франковской областью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тимчасовий то на час ремонту чи реконструкції. Основний міст не підмило, по ньому на час ремонту рух перекрито, поряд насипали тимчасову переправу, яку вода підмила.
Умный такой?
Нужно не шляться по берегам Тисы, а читать новости на ЦензорНет. И дружно кричать что всё украли.
Спасибо за объективный ответ.
головне що брущатка вчасно положена в містах та райцентрах області