На Закарпатье остановили движение по государственной трассе: вода подмыла мост. ФОТО

На Закарпатье вода подмыла временный мост через Тису. Движение по государственной трассе пришлось временно остановить.

Об этом сообщили в Закарпатской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Движение здесь временно приостановлено. На месте работники патрульной полиции регулируют транспортный поток и направляют авто для проезда через с. Нересница", - рассказал первый заместитель председателя Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

По его словам, сейчас подрядная организация производит подготовительные работы перед началом ремонта.

Ожидается, что уровень воды спадет через 4-5 часов.

После завершения всех работ движение переправой возобновят.

По данным СМИ, речь идет о трассе Н09 Мукачево – Рогатин, соединяющей Закарпатье с Ивано-Франковской областью.

Читайте: Между Украиной и Румынией построят мост через Тису длиной 261 метр

На Закарпатье остановили движение по государственной трассе: вода подмыла мост 01

На Закарпатье остановили движение по государственной трассе: вода подмыла мост 02
На Закарпатье остановили движение по государственной трассе: вода подмыла мост 03
На Закарпатье остановили движение по государственной трассе: вода подмыла мост 04

Закарпатская область
Это совок "построил" такой "мост"? Пи**ец.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:34 Ответить
Це скоріше наші кулібіни... але втулити рельсу замість двотавру?!?!?!?... ідіоти
показать весь комментарий
20.10.2023 15:42 Ответить
На Закарпатті вода підмила тимчасовий міст через Тису. Джерело:
Тимчасовий то на час ремонту чи реконструкції. Основний міст не підмило, по ньому на час ремонту рух перекрито, поряд насипали тимчасову переправу, яку вода підмила.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:03 Ответить

Умный такой?
Нужно не шляться по берегам Тисы, а читать новости на ЦензорНет. И дружно кричать что всё украли.
Спасибо за объективный ответ.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:20 Ответить
куйня місток!!!
головне що брущатка вчасно положена в містах та райцентрах області
показать весь комментарий
20.10.2023 16:00 Ответить
Велике будівництво... кажете 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
20.10.2023 16:04 Ответить
Щось новина трішки фейкова. Гуглиться розмитий міст не через Тису, а р.Тересва. І міст тимчасовий. Замість гучно відновленого в рамках Великого Зе-Крадівництва, але який впав під вантажівкою через два роки після пафосного розкрадання грошей.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:11 Ответить
Треба було ще більше лісів вирубувати, щоб стихії не було перешкоди для руху
показать весь комментарий
20.10.2023 16:16 Ответить
А еще говорят что из за ветрогенераторов ветры слабее стали. Вся сила на вращение лопастей уходит.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:23 Ответить
 
 