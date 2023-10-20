На Закарпатье остановили движение по государственной трассе: вода подмыла мост. ФОТО

На Закарпатье вода подмыла временный мост через Тису. Движение по государственной трассе пришлось временно остановить.

Об этом сообщили в Закарпатской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Движение здесь временно приостановлено. На месте работники патрульной полиции регулируют транспортный поток и направляют авто для проезда через с. Нересница", - рассказал первый заместитель председателя Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

По его словам, сейчас подрядная организация производит подготовительные работы перед началом ремонта.

Ожидается, что уровень воды спадет через 4-5 часов.

После завершения всех работ движение переправой возобновят.

По данным СМИ, речь идет о трассе Н09 Мукачево – Рогатин, соединяющей Закарпатье с Ивано-Франковской областью.

