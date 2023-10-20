На Закарпатті зупинили рух державною трасою: вода підмила міст. ФОТО

На Закарпатті вода підмила тимчасовий міст через Тису. Рух державною трасою довелося тимчасово зупинити.

Про це повідомили в Закарпатській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Рух тут тимчасово призупинений. На місці працівники патрульної поліції регулюють транспортний потік і спрямовують авто для проїзду через с. Нересниця", - розповів перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, зараз підрядна організація проводить підготовчі роботи перед початком ремонту.

Очікують, що рівень води спаде через 4-5 годин.

Після завершення всіх робіт рух переправою відновлять.

За даними ЗМІ, йдеться про трасу Н09 Мукачево - Рогатин, що з'єднує Закарпаття із Івано-Франківською областю.







