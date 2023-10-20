На Закарпатті зупинили рух державною трасою: вода підмила міст. ФОТО
На Закарпатті вода підмила тимчасовий міст через Тису. Рух державною трасою довелося тимчасово зупинити.
Про це повідомили в Закарпатській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Рух тут тимчасово призупинений. На місці працівники патрульної поліції регулюють транспортний потік і спрямовують авто для проїзду через с. Нересниця", - розповів перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
За його словами, зараз підрядна організація проводить підготовчі роботи перед початком ремонту.
Очікують, що рівень води спаде через 4-5 годин.
Після завершення всіх робіт рух переправою відновлять.
За даними ЗМІ, йдеться про трасу Н09 Мукачево - Рогатин, що з'єднує Закарпаття із Івано-Франківською областю.
Тимчасовий то на час ремонту чи реконструкції. Основний міст не підмило, по ньому на час ремонту рух перекрито, поряд насипали тимчасову переправу, яку вода підмила.
Умный такой?
Нужно не шляться по берегам Тисы, а читать новости на ЦензорНет. И дружно кричать что всё украли.
Спасибо за объективный ответ.
головне що брущатка вчасно положена в містах та райцентрах області