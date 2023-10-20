УКР
На Закарпатті зупинили рух державною трасою: вода підмила міст. ФОТО

На Закарпатті вода підмила тимчасовий міст через Тису. Рух державною трасою довелося тимчасово зупинити.

Про це повідомили в Закарпатській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Рух тут тимчасово призупинений. На місці працівники патрульної поліції регулюють транспортний потік і спрямовують авто для проїзду через с. Нересниця", - розповів перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, зараз підрядна організація проводить підготовчі роботи перед початком ремонту.

Очікують, що рівень води спаде через 4-5 годин.

Також читайте: Між Україною та Румунією побудують міст через Тису завдовжки 261 метр

Після завершення всіх робіт рух переправою відновлять.

За даними ЗМІ, йдеться про трасу Н09 Мукачево - Рогатин, що з'єднує Закарпаття із Івано-Франківською областю.

На Закарпатті зупинили рух державною трасою: вода підмила міст 01
На Закарпатті зупинили рух державною трасою: вода підмила міст 02
На Закарпатті зупинили рух державною трасою: вода підмила міст 03
На Закарпатті зупинили рух державною трасою: вода підмила міст 04

Автор: 

міст (1257) траса (84) Закарпатська область (2132)
Это совок "построил" такой "мост"? Пи**ец.
показати весь коментар
20.10.2023 15:34 Відповісти
Це скоріше наші кулібіни... але втулити рельсу замість двотавру?!?!?!?... ідіоти
показати весь коментар
20.10.2023 15:42 Відповісти
Тимчасовий то на час ремонту чи реконструкції. Основний міст не підмило, по ньому на час ремонту рух перекрито, поряд насипали тимчасову переправу, яку вода підмила.
показати весь коментар
20.10.2023 16:03 Відповісти

Умный такой?
Нужно не шляться по берегам Тисы, а читать новости на ЦензорНет. И дружно кричать что всё украли.
Спасибо за объективный ответ.
показати весь коментар
20.10.2023 16:20 Відповісти
куйня місток!!!
головне що брущатка вчасно положена в містах та райцентрах області
показати весь коментар
20.10.2023 16:00 Відповісти
Велике будівництво... кажете 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
20.10.2023 16:04 Відповісти
Щось новина трішки фейкова. Гуглиться розмитий міст не через Тису, а р.Тересва. І міст тимчасовий. Замість гучно відновленого в рамках Великого Зе-Крадівництва, але який впав під вантажівкою через два роки після пафосного розкрадання грошей.
показати весь коментар
20.10.2023 16:11 Відповісти
Треба було ще більше лісів вирубувати, щоб стихії не було перешкоди для руху
показати весь коментар
20.10.2023 16:16 Відповісти
А еще говорят что из за ветрогенераторов ветры слабее стали. Вся сила на вращение лопастей уходит.
показати весь коментар
20.10.2023 16:23 Відповісти
 
 