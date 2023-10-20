Украинские разработчики создали устройство "Шукач" для обнаружения вражеских БПЛА. ФОТО
Команда украинских разработчиков создала устройство для обнаружения вражеских беспилотников под названием "Шукач", имеющее световую и звуковую сигнализацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook участник команды Роман Рубан.
Устройство может "видеть" вражеский беспилотник с помощью антенны с углом обнаружения 8 градусов на расстояние свыше трех километров.
"Шукач" имеет световую и звуковую сигнализацию и работает с антенной в диапазоне 2,4 ГГц.
"Крепление антенны быстросъемное и можно менять с одной широкой на другую узкую за 2 минуты. Антенна на 2,4 производится вручную и имеет высокое усиление около 15-16 дБ и КСХ 1,2", - отметил он.
Створили - користуйтеся мовчки
Прилад мабуть приймає та повідомляє оператора про випромінювання їх бортових передавачів.
IMHO, якщо прилад доведено здатен виявляти ударні та фпв-дрони ворога в умовах перешкод від РЕБ певного рівня, то він мабуть є корисним для ЗСУ.
😁