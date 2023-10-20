РУС
Украинские разработчики создали устройство "Шукач" для обнаружения вражеских БПЛА. ФОТО

Команда украинских разработчиков создала устройство для обнаружения вражеских беспилотников под названием "Шукач", имеющее световую и звуковую сигнализацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook участник команды Роман Рубан.

Устройство может "видеть" вражеский беспилотник с помощью антенны с углом обнаружения 8 градусов на расстояние свыше трех километров.

"Шукач" имеет световую и звуковую сигнализацию и работает с антенной в диапазоне 2,4 ГГц.

"Крепление антенны быстросъемное и можно менять с одной широкой на другую узкую за 2 минуты. Антенна на 2,4 производится вручную и имеет высокое усиление около 15-16 дБ и КСХ 1,2", - отметил он.

Виглядає як дитяча іграшка, але воно працює!!! Молодці !!!
показать весь комментарий
20.10.2023 15:54 Ответить
Якщо працює , то срати як виглядає. Їм будуть не милуватись , а використовувати
показать весь комментарий
20.10.2023 15:57 Ответить
Транклюкатор.
показать весь комментарий
20.10.2023 15:56 Ответить
Дякую, поржав ))
показать весь комментарий
20.10.2023 17:30 Ответить
Люди в чорному вже давно цим користуються.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:06 Ответить
Пі3дець... Це від розробників гантелі що рахує підходи??? Що цим гівном можливо виявити якщо його треба тримати в руках??? Прикрутили радянську телевізійну антену до ручи й раді. Іновація. Тобто спочатку візуально оператор вияляє ціль, а потім бере в руки цей прилад, та виявляє ціль цим гівном? Так?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:12 Ответить
Я тільки зараз побачив - замість дзеркала антени приварили звичайну алюмінієву тарілку?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:18 Ответить
Скажіть ***** про це писать?
Створили - користуйтеся мовчки
показать весь комментарий
20.10.2023 16:14 Ответить
проблема ж не у тому щоб виявити, а в тому щоб знищити. А для цього потрібно будувати більш складну антенну систему яка видає координати, а автоматизована турейль стріляє з того що цілить на кілька кілометрів... Але тут потрібен творчий підхід і кваліфіковані інженери.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:35 Ответить
Я канєшно не спеціаліст...Хоча якщо ця масорубка вратує чієсь життя то чому ні.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:37 Ответить
м'ясорубка врятує чиєсь життя
показать весь комментарий
20.10.2023 17:15 Ответить
Як цією херовиною користуватися? Тре окреме відділення, щоб бійці по черзі у вісім змін махали антеною?
показать весь комментарий
20.10.2023 16:45 Ответить
Цей девайс має свої ТТХ та призначення у застосуванні. Судячи з інформації на Цензорі, це індикатор наявності дрону/дронів в секторі, який контролює прилад. Якщо ви на фронті і збираєтесь змінити позицію, то цим приладом можете перевірити, чи не баражують у небезпечній для вас зоні баражуючи ********** чи роторні ударні дрони певних типів.
Прилад мабуть приймає та повідомляє оператора про випромінювання їх бортових передавачів.
IMHO, якщо прилад доведено здатен виявляти ударні та фпв-дрони ворога в умовах перешкод від РЕБ певного рівня, то він мабуть є корисним для ЗСУ.
показать весь комментарий
20.10.2023 17:43 Ответить
Зробили ага, з китайського барахла. Хоч би щось дійсно своє було, а воно було. А тепер нічо нема. Тьху.
показать весь комментарий
20.10.2023 18:19 Ответить
куда патроны засовывать?
😁
показать весь комментарий
20.10.2023 18:55 Ответить
ЭТО из краскопульта и штопора ищет дроны?
показать весь комментарий
20.10.2023 19:12 Ответить
Гарна ідея побільше таких Шукачів.
показать весь комментарий
23.10.2023 12:53 Ответить
 
 