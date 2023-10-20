Украинские разработчики создали устройство "Шукач" для обнаружения вражеских БПЛА. ФОТО

Команда украинских разработчиков создала устройство для обнаружения вражеских беспилотников под названием "Шукач", имеющее световую и звуковую сигнализацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook участник команды Роман Рубан.

Устройство может "видеть" вражеский беспилотник с помощью антенны с углом обнаружения 8 градусов на расстояние свыше трех километров.

"Шукач" имеет световую и звуковую сигнализацию и работает с антенной в диапазоне 2,4 ГГц.

"Крепление антенны быстросъемное и можно менять с одной широкой на другую узкую за 2 минуты. Антенна на 2,4 производится вручную и имеет высокое усиление около 15-16 дБ и КСХ 1,2", - отметил он.

