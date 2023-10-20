Зеленский наградил раненых военных и медиков в госпитале на Николаевщине. ФОТО

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь, где лечатся военнослужащие, которые получили ранения в боях на Херсонском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент вручил защитникам ордена "За мужество" ІІІ степени, которыми они отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.







Зеленский также встретился с медицинским персоналом госпиталя и вручил военным медикам ордена Даниила Галицкого, которыми они награждены за образцовое исполнение воинского долга и самоотверженные действия при оказании медицинской помощи защитникам Украины.