Зеленский наградил раненых военных и медиков в госпитале на Николаевщине. ФОТО

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь, где лечатся военнослужащие, которые получили ранения в боях на Херсонском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский наградил раненых военных и медиков в госпитале на Николаевщине 01

Президент вручил защитникам ордена "За мужество" ІІІ степени, которыми они отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский наградил раненых военных и медиков в госпитале на Николаевщине 02
Зеленский наградил раненых военных и медиков в госпитале на Николаевщине 03
Зеленский наградил раненых военных и медиков в госпитале на Николаевщине 04

Зеленский наградил раненых военных и медиков в госпитале на Николаевщине 05

Зеленский также встретился с медицинским персоналом госпиталя и вручил военным медикам ордена Даниила Галицкого, которыми они награждены за образцовое исполнение воинского долга и самоотверженные действия при оказании медицинской помощи защитникам Украины.

Зеленский наградил раненых военных и медиков в госпитале на Николаевщине 06

+12
Наразі дивлюся відео війни в піснях України. Скільки рідних облич, хлопці, дівчата....Скільки з них уже в Небесну Сотню пішли варту нести. Дистанція завелика між Воїном і чиновником. Не можу бачити, чути цю людину на посаді президента. Дуже боляче бачити до чого його сценарій кварталу привів
20.10.2023 22:34 Ответить
+7
забув сказати, якщо би не Оман, то солдати би не були поранені і так далі.
пацани, у нас президент ..... оп-оп-оп, оП-а - сталініст, рібятки.
СТАЛІНІСТ!
совок, а тепер вже тупо нажерся крові і знає шо після втрати влади він "сідєтєль"
тьху, а бидло ще й вибере знову, скот, мазохісти.
хоча... дивлячись на Трампщину.... просто стадо
20.10.2023 22:36 Ответить
+5
Ну у шпиталь на Миколаївшині ЗЄ не могли не пустити, як у Конгрес США, Румунію або Ізраїль.

Тому буде багато фоточек, відосиків та новин про ЗЄ з шпиталів, штабів та бункерів.

Будуть нові історії про кацапську повітряну кінноту, яка захоплювала Банкову та про мівіну, яку ЗЄ та Арахамія запарювали в одному простреленому танком чоботі.
20.10.2023 22:41 Ответить
