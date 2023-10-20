Зеленский наградил раненых военных и медиков в госпитале на Николаевщине. ФОТО
Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь, где лечатся военнослужащие, которые получили ранения в боях на Херсонском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент вручил защитникам ордена "За мужество" ІІІ степени, которыми они отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Зеленский также встретился с медицинским персоналом госпиталя и вручил военным медикам ордена Даниила Галицкого, которыми они награждены за образцовое исполнение воинского долга и самоотверженные действия при оказании медицинской помощи защитникам Украины.
пацани, у нас президент ..... оп-оп-оп, оП-а - сталініст, рібятки.
СТАЛІНІСТ!
совок, а тепер вже тупо нажерся крові і знає шо після втрати влади він "сідєтєль"
тьху, а бидло ще й вибере знову, скот, мазохісти.
хоча... дивлячись на Трампщину.... просто стадо
По словам Велиара, он получил награду за помощь ВСУ, а все, кто унижает магов и ведьм Украины, унижает их роль в борьбе с российской агрессией. Он утверждает, что именно благодаря украинским ворожкам у Рамзана Кадырова начались проблемы со здоровьем.
но на тот случай, если вы не поняли, что вызвало мой вопрос, так это то, зачем мы выпрашиваем ракеты, снаряды и бомбы, если все наши проблемы вполне способно решить пару магов и жрецов.
Але!!!
Двоичное или двухкомпонентное https://ru.frwiki.wiki/wiki/Explosif взрывчатое вещество представляет собой https://ru.frwiki.wiki/wiki/Explosif взрывчатое вещество состоит из двух компонентов, ни один из которых является взрывчатым веществом по своему собственному, которые должны быть смешаны , чтобы стать взрывчатыми веществами.
До ракет в цілому це не має аж ніякого відношення. Нема такої термінології стосовно ракет.
Тим більше, що я певен, що той маг і чародій не має уяви, яка саме вибухова речовина використовується у Атакамсах чи інших ракетах НАТО, що нам поставляються.
Але, якщо не займатися безсенсовим гуглінгом, то можна припустити, що бінарна ракета або влучає у ціль, або не влучає. Нудно, банально та буденно.
А от небінарна має багато якихось інших таємничих варіантів, бо, судячи з усого, нікуди не летить. Це щось з фантастичних аналоговнєтних проектів Роісі.
Судячи з вангувань про здоров'я та добробут ***** та Кадирова всіх від ЗЄ до Буданова та Данілова, там серйозний осередок адептів магії.
Мабуть від великого розуму та розвинутого інтелекту ці персонажі з влади вірять у таку уйню...
Савченко просто, як вишенька на торті з цих тупаків.
кривляться это круто да?
Тому буде багато фоточек, відосиків та новин про ЗЄ з шпиталів, штабів та бункерів.
Будуть нові історії про кацапську повітряну кінноту, яка захоплювала Банкову та про мівіну, яку ЗЄ та Арахамія запарювали в одному простреленому танком чоботі.
русня РАПТОВО припинила обстріли шоб Гнойноко-мандующого не зачепити.
який в б*са героїзм від масовки з нулем патронів, або навіть бутафорськими автоматами?
воно тільки простудою може заразитись, наше зелене г.
Г.! з великої треба, бо найгівніший лідор сучності!