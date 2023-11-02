Последствия российских обстрелов Купянского и Изюмского районов Харьковщины. ФОТОрепортаж

Враг продолжает терроризировать мирное население Харьковщины. Под обстрелами в очередной раз оказались Купянщина и Изюмщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Харьковской областной прокуратуры.

"1 ноября этого года около 14:40 вооруженные силы россии из артиллерии обстреляли с. Устиновка Вильхуватской сельской громады Купянского района. Были повреждены частный дом и сельхозтехника - два трактора.

Также военнослужащие государства-агрессора не прекращают террор гражданского населения в Изюмском районе. Так, 31 октября около 22:35 враг обстрелял пгт Боровая, предварительно – из артиллерии. Повреждены частные домовладения.

1 ноября около 11:45 из рф обстреляли из РСЗО с. Зеленый Гай, в результате чего ранена 61-летняя женщина. Сейчас она госпитализирована", - говорится в сообщении.

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