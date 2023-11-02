Швейцария передаст Украине 5 пожарных машин. ФОТО
Швейцария передаст украинским спасателям пять пожарных машин, а перед этим научит ими пользоваться.
Об этом сообщило посольство Швейцарии в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Это один из пяти пожарных автомобилей, которые Швейцария передаст ГСЧС Украины до конца месяца", - отметили в посольстве, опубликовав соответствующее фото.
Там также отметили, что швейцарские эксперты приедут в Украину, чтобы провести для украинских коллег тренинг по эксплуатации автомобилей.
"После этого автомобили будут распределены между пожарными частями, где есть нехватка специализированной техники или которые сталкиваются с высокой нагрузкой", - добавили в посольстве.
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Мы не вмешиваемся и не помогаем Украине оружием…
Израиль уже испробовал его на себе…
Отсидеться в сторонке не удасться. Ты или борешься со злом или нет!
Если нет, то оно само сожрет тебя позже.