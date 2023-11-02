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Швейцария передаст Украине 5 пожарных машин. ФОТО

Швейцария передаст украинским спасателям пять пожарных машин, а перед этим научит ими пользоваться.

Об этом сообщило посольство Швейцарии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Это один из пяти пожарных автомобилей, которые Швейцария передаст ГСЧС Украины до конца месяца", - отметили в посольстве, опубликовав соответствующее фото.

Там также отметили, что швейцарские эксперты приедут в Украину, чтобы провести для украинских коллег тренинг по эксплуатации автомобилей.

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"После этого автомобили будут распределены между пожарными частями, где есть нехватка специализированной техники или которые сталкиваются с высокой нагрузкой", - добавили в посольстве.

Швейцария передаст Украине 5 пожарных машин 01
Швейцария передаст Украине 5 пожарных машин 02

Автор: 

авто (4219) помощь (7878) Швейцария (618) ГСЧС (5018)


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Дякумо, друзі.
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02.11.2023 13:17 Ответить
« Нетральный статус» Швейцарии ,прежде всего!

Мы не вмешиваемся и не помогаем Украине оружием…

Израиль уже испробовал его на себе…

Отсидеться в сторонке не удасться. Ты или борешься со злом или нет!
Если нет, то оно само сожрет тебя позже.
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02.11.2023 14:52 Ответить
А чому Україні,а не зразу Ляшку.
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02.11.2023 17:08 Ответить
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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02.11.2023 18:38 Ответить
 
 