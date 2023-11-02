Швейцария передаст Украине 5 пожарных машин. ФОТО

Швейцария передаст украинским спасателям пять пожарных машин, а перед этим научит ими пользоваться.

Об этом сообщило посольство Швейцарии в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Это один из пяти пожарных автомобилей, которые Швейцария передаст ГСЧС Украины до конца месяца", - отметили в посольстве, опубликовав соответствующее фото.

Там также отметили, что швейцарские эксперты приедут в Украину, чтобы провести для украинских коллег тренинг по эксплуатации автомобилей.

Читайте также: Швейцария становится базой для московских спецслужб, в стране действует пятая часть российских шпионов в Европе, - СМИ

"После этого автомобили будут распределены между пожарными частями, где есть нехватка специализированной техники или которые сталкиваются с высокой нагрузкой", - добавили в посольстве.



