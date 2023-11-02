К 8 годам за решеткой приговорены два информатора рф, которые разведывали позиции ВСУ и Нацгвардии на севере Украины, - СБУ. ФОТО

Два информатора спецслужб россии приговорены к 8 годам лишения свободы. Они собирали разведданные о местоположениях Сил обороны и критической инфраструктуры в Киевской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Соратники россии уделяли особое внимание дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии, которые обеспечивали оборону столицы и приграничных районов на севере Украины. Также вражеские информаторы "сливали" оккупантам координаты энергогенерирующих предприятий и сведения об их техническом состоянии", - говорится в сообщении.

За каждое выполненное задание они получали от своих российских кураторов денежное вознаграждение в размере от 4 до 10 тыс. грн. Сумма зависела от сложности получения "нужной" информации и ее актуальности.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников в результате контрдиверсионных мер в сентябре 2022 года. По материалам Службы безопасности суд приговорил их к восьми годам тюрьмы каждого.

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В Киевской области осужден житель столицы, которого после начала полномасштабного вторжения россии дистанционно привлек к сотрудничеству кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области.

По указаниям агрессора он фотографировал здания одного из военных учебных заведений, подразделения Нацгвардии, военкомата и местной теплоэлектростанции.

Полученные фотоснимки с привязкой к местности и пометками на электронных картах информатор пытался передать ФСБ через мессенджер. Для маскировки расчетов за выполненные задания злоумышленник подготовил криптовалютные кошельки и банковские карты, оформленные на третьих лиц.

В Черниговской области контрразведчики СБУ задержали жительницу села Жукотки, которая отслеживала для оккупантов маршруты движения военных колонн ВСУ.

Также она фиксировала локации украинских блокпостов и пыталась обнаружить склады с боеприпасами Сил обороны.

На основании собранных доказательств суд признал обоих злоумышленников виновными по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украине, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения).



