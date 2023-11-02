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В результате российского обстрела Очакова повреждены семь многоэтажек. ФОТОрепортаж

Ночью войска рф нанесли удары по городу Очаков Николаевской области. Повреждениям подверглись семь многоэтажек, частные дома и автомобили.

Об этом сообщает полиция Николаевской области в телеграме, передаёт Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью войска России нанесли удары по городу Очаков. В результате вражеских обстрелов повреждены семь многоэтажных жилых домов, автомобили, полуразрушены частные дома местных жителей", - говорится в сообщении.

В результате российского обстрела Очакова повреждены семь многоэтажек 01
В результате российского обстрела Очакова повреждены семь многоэтажек 02
В результате российского обстрела Очакова повреждены семь многоэтажек 03

Автор: 

Николаевская область (2145) обстрел (27860) Очаков (91)


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Очаків - не Київ, ППО - за "залишковим принципом"...
Ставимося з розумінням (с)
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02.11.2023 17:39 Ответить
А каким боком ПВО против артилерии ?
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02.11.2023 17:51 Ответить
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02.11.2023 17:56 Ответить
Від цього Господи ще не надійшла відповідь - ваше прохання отримано, вирішується питання щодо його розгляду в порядку черги?
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02.11.2023 18:42 Ответить
 
 