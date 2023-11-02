В результате российского обстрела Очакова повреждены семь многоэтажек. ФОТОрепортаж
Ночью войска рф нанесли удары по городу Очаков Николаевской области. Повреждениям подверглись семь многоэтажек, частные дома и автомобили.
Об этом сообщает полиция Николаевской области в телеграме, передаёт Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью войска России нанесли удары по городу Очаков. В результате вражеских обстрелов повреждены семь многоэтажных жилых домов, автомобили, полуразрушены частные дома местных жителей", - говорится в сообщении.
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