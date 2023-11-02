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22-я механизированная и 59-я отдельная мотопехотная бригады получили партию БПЛА "Poseidon" и мобильные пункты управления для аэроразведки. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал военным комплексы БПЛА оперативно-тактического уровня "H10 Poseidon", мобильные пункты управления, а также вручил сертификаты прошедшим соответствующее обучение членам экипажей.

Техника, в частности, была передана в подразделения Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого, 22-й механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ и 59-й отдельной мотопехотной бригады, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Один комплекс БПЛА, включающий в себя три беспилотника, стоит более 300 тысяч евро. Еще в миллион гривен обходится оснащение новейшей техникой пункта управления на базе грузовика DAF.

22-я механизированная и 59-я отдельная мотопехотная бригады получили партию БПЛА Poseidon и мобильные пункты управления для аэроразведки 01

"Могу подчеркнуть, что это один из немногих видов разведки, который пока сдерживает российскую РЭБ. Приятно, что мы передаем это в надежные руки", - говорит Петр Порошенко.

22-я механизированная и 59-я отдельная мотопехотная бригады получили партию БПЛА Poseidon и мобильные пункты управления для аэроразведки 02

Порошенко отметил, что у украинских военных уже большой опыт применения "Посейдонов" на самых горячих участках фронта. "Сегодня на направлении Авдеевка, на направлении Угледар, вокруг Бахмута и на запорожском направлении наши "Посейдоны" позволяют своевременно обнаруживать движение врага. Я даже не знаю, могу ли я сейчас объявлять количество российской бронированной техники, живой силы, буквально за последние четыре – пять дней было уничтожено. Это вдохновляет", – говорит Петр Порошенко.

Разведчики 59-ки давно работают с "Посейдонами". Две недели назад бригада получила еще две "птички" от Порошенко, теперь есть и мобильный пункт управления. В бригаде говорят: "Poseidon" – это самый лучший беспилотник в своем классе. С ними 59 бригада прошла много боев. "Николаевское направление. Херсонское направление, Донецкое направление, Запорожское направление – единственное, где не были, это Бахмут и Харьков, лично мы не летали. Хотя птички "Посейдоны" Н10 в других организмах работают и там", – рассказал разведчик с позывным "Кот". Говорит: залетал на них более 45 километров в тыл врага, проводя глубинную разведку и корректируя артиллерию. "Они будут работать 24 на 7, будут летать там, где не летает никто", – убежден разведчик.

22-я механизированная и 59-я отдельная мотопехотная бригады получили партию БПЛА Poseidon и мобильные пункты управления для аэроразведки 03

Беспилотники – это "глаза" любого батальона, отмечает Порошенко. "Разведывательные, боевые, разных типов и разного плана применения – они крайне необходимы сейчас на фронте. Поэтому сегодня мы снова здесь, на Востоке. Приехали в подразделения, которые уже 19 месяцев безвылазно находятся в аду. Ибо то, что сейчас происходит на восточном фронте, по-другому не назовешь. Враг здесь хорошо оснащен техникой, поэтому и мы не должны отставать", – отмечает пятый президент.

22-я механизированная и 59-я отдельная мотопехотная бригады получили партию БПЛА Poseidon и мобильные пункты управления для аэроразведки 04

О закупке Фондом Порошенко БПЛА "Poseidon" впервые сообщили 16 августа 2022, когда Петр Порошенко заключил крупное соглашение с производителями. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

22-я механизированная и 59-я отдельная мотопехотная бригады получили партию БПЛА Poseidon и мобильные пункты управления для аэроразведки 05

Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" также производят для аэроразведчиков мобильные пункты управления на шасси британского грузовика DAF. "Это – инновационная разработка, которую придумали технари "Дела Громад". Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага", – отмечает Порошенко. В настоящее время реализуется контракт на поставку более 20 комплексов Poseidon (65 "птичек").

22-я механизированная и 59-я отдельная мотопехотная бригады получили партию БПЛА Poseidon и мобильные пункты управления для аэроразведки 06

Автор: 

помощь (7878) Порошенко Петр (19618) 59 отдельная мотопехотная бригада (127) 22 отдельная механизированная бригада (12)


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Топ комментарии
+23
І Пороху респект, не жмот як зеля.
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02.11.2023 17:51 Ответить
+21
Гетьман по шматочках, по копійці збирає і все везе до ЗСУ, а "зелені потвори" мародерать, грабують бюджет, крадуть через "велике крадівництво" і виливають на нього бруд. Такі вони дві різні України. А вухастий нарід звичайно за брехунів і мародерів.
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02.11.2023 17:55 Ответить
+15
Респект....лупіть їх хлопці...
Слава ЗСУ...
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02.11.2023 17:47 Ответить
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Респект....лупіть їх хлопці...
Слава ЗСУ...
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02.11.2023 17:47 Ответить
І Пороху респект, не жмот як зеля.
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02.11.2023 17:51 Ответить
От і стало зрозуміло, хто насправді є мародером на крові!

Хоча ще й досі не всім...
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02.11.2023 18:01 Ответить
сподіваюсь, що ворогів буде знищено ще більше...
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02.11.2023 17:48 Ответить
Шмигаль з зєлєю тільки розповідає, що випустили дронів в сто разів більше
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02.11.2023 17:49 Ответить
Гетьман по шматочках, по копійці збирає і все везе до ЗСУ, а "зелені потвори" мародерать, грабують бюджет, крадуть через "велике крадівництво" і виливають на нього бруд. Такі вони дві різні України. А вухастий нарід звичайно за брехунів і мародерів.
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02.11.2023 17:55 Ответить
А зелений загундосить черговий відосик
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02.11.2023 17:58 Ответить
Звучить як приспів пісеньки..!
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02.11.2023 18:02 Ответить
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02.11.2023 19:08 Ответить
...співає "малая *****, малое *****, мало мне баблА!"
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02.11.2023 19:24 Ответить
Хочу повернутися в ті часи, коли він був Президентом. В ті часи кожен українець міг впевнено дивитися в майбутнє, ракети і Шахеди не літали, можна було їздити за кордон, свобода слова, армія розвивалася, на чолі СБУ і ГУР стояли профессіонали, реформи змінювали країну, постіне економічне зростання, і т.д. Куди це все поділося?
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02.11.2023 18:03 Ответить
Накрилося зеленою пліснявою!
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02.11.2023 18:14 Ответить
Я категоричний противник Зелені, але і Сашка Білого пам'ятаю, і "Ендрю" (Андрія Галущенка), і "Торгівлю на крові", і багато чого іншого, включно з суддівською реформою, поліцейською реформою тощо.

Тому Пороха поважаю, на відміну від Зелі, але не зачаровуюсь!
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02.11.2023 18:45 Ответить
Відносно Сашка Білого питання задавайте Авакову, тобто ворогу Порошенка. Відносно Ендрю теж його вини нема; питайте у його друга (і соратника Пороха) Туки
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02.11.2023 19:36 Ответить
Ага - а стосовно Ендрю - до СБУ, керівника якого теж призначає Президент, так?

Це вони потім вже стали ворогами, а до того на Майдані Аваков стояв на сцені поруч з Порохом!
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02.11.2023 19:48 Ответить
Яке має значення хто і де стояв? Авакова обирала ВР.
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02.11.2023 20:51 Ответить
Така, що з ворогом поруч на одній, до того ж Майданівській сцені, разом не стоять.

По-друге - кандидатуру на посаду Прем'єр-міністра вносить Президент, кандидатури на інших міністрів, окрім МЗС і МОУ, вносить Прем'єр-міністр, і все це відбувається в результаті торгів між різними фракціями.

Так - кожний з них тяжів до своєї групи, але між ними не було ворожих відносин. Принаймі на початку.

Так що там з Ендрю, і торгівлею з ОРДЛО? А з суддівською реформою?

Ще раз - я не зачаровуюсь, я реально оцінюю діла кожного з Президентів. І в 14-му році я голосував за геть іншого кандидата, а за Пороха голосував лише один раз - у другому турі в 19-му році.

Хоча так - зараз, під час війни, Порох був би на декілька порядків ліпшим Головнокомандуючим, ніж те мародерське шапіто, що ми зараз маємо!
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02.11.2023 21:14 Ответить
на сцені стояли противники (чи навіть вороги) овоща, і далеко не завжди вони були соратниками; були, як мінімум, політичними супротивниками. Вони навіть могли ворогувати вже поміж собою, навіть будучи в одній коаліції.
Якщо вам недостатньо прикладу Порошенко&Аваков, то вплетіть сюди і Саакашвілі. І ще згадайте Тоху Геращенка, коли він вже був замміністра Авакова. Більше того, згадайте всю історію взаємовідносин Тимошенко з Порошенком, та й з Ющенком - ще зі сцени Майдану 2004-го року.
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02.11.2023 22:12 Ответить
Слава ЗСУ! Порох як завжди красава! Допомогає тим і там де найнеобхідніше!
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02.11.2023 18:52 Ответить
 
 