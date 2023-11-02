22-я механизированная и 59-я отдельная мотопехотная бригады получили партию БПЛА "Poseidon" и мобильные пункты управления для аэроразведки. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко во время поездки на восточный фронт передал военным комплексы БПЛА оперативно-тактического уровня "H10 Poseidon", мобильные пункты управления, а также вручил сертификаты прошедшим соответствующее обучение членам экипажей.

Техника, в частности, была передана в подразделения Отдельной президентской бригады им. Богдана Хмельницкого, 22-й механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ и 59-й отдельной мотопехотной бригады, сообщает пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Один комплекс БПЛА, включающий в себя три беспилотника, стоит более 300 тысяч евро. Еще в миллион гривен обходится оснащение новейшей техникой пункта управления на базе грузовика DAF.

"Могу подчеркнуть, что это один из немногих видов разведки, который пока сдерживает российскую РЭБ. Приятно, что мы передаем это в надежные руки", - говорит Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что у украинских военных уже большой опыт применения "Посейдонов" на самых горячих участках фронта. "Сегодня на направлении Авдеевка, на направлении Угледар, вокруг Бахмута и на запорожском направлении наши "Посейдоны" позволяют своевременно обнаруживать движение врага. Я даже не знаю, могу ли я сейчас объявлять количество российской бронированной техники, живой силы, буквально за последние четыре – пять дней было уничтожено. Это вдохновляет", – говорит Петр Порошенко.

Разведчики 59-ки давно работают с "Посейдонами". Две недели назад бригада получила еще две "птички" от Порошенко, теперь есть и мобильный пункт управления. В бригаде говорят: "Poseidon" – это самый лучший беспилотник в своем классе. С ними 59 бригада прошла много боев. "Николаевское направление. Херсонское направление, Донецкое направление, Запорожское направление – единственное, где не были, это Бахмут и Харьков, лично мы не летали. Хотя птички "Посейдоны" Н10 в других организмах работают и там", – рассказал разведчик с позывным "Кот". Говорит: залетал на них более 45 километров в тыл врага, проводя глубинную разведку и корректируя артиллерию. "Они будут работать 24 на 7, будут летать там, где не летает никто", – убежден разведчик.

Беспилотники – это "глаза" любого батальона, отмечает Порошенко. "Разведывательные, боевые, разных типов и разного плана применения – они крайне необходимы сейчас на фронте. Поэтому сегодня мы снова здесь, на Востоке. Приехали в подразделения, которые уже 19 месяцев безвылазно находятся в аду. Ибо то, что сейчас происходит на восточном фронте, по-другому не назовешь. Враг здесь хорошо оснащен техникой, поэтому и мы не должны отставать", – отмечает пятый президент.

О закупке Фондом Порошенко БПЛА "Poseidon" впервые сообщили 16 августа 2022, когда Петр Порошенко заключил крупное соглашение с производителями. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" также производят для аэроразведчиков мобильные пункты управления на шасси британского грузовика DAF. "Это – инновационная разработка, которую придумали технари "Дела Громад". Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага", – отмечает Порошенко. В настоящее время реализуется контракт на поставку более 20 комплексов Poseidon (65 "птичек").