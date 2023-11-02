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Зеленский обсудил с министром обороны Нидерландов Оллонгрен поддержку Украины. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Королевства Нидерланды Кайсой Оллонгрен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с министром обороны Нидерландов Оллонгрен поддержку Украины 01

"Мы благодарны Нидерландам за важные решения в поддержку Украины, принятые в важные времена. Эти решения становились сигналом для других партнеров – как это было с Patriot и F-16. Это весомая поддержка для нашей армии, для наших людей", – отметил президент.

Зеленский проинформировал гостью о ситуации на поле боя. Была подробно обсуждена дальнейшая поддержка со стороны Нидерландов в усилении возможностей украинских защитников и безопасность "зернового коридора".

Зеленский обсудил с министром обороны Нидерландов Оллонгрен поддержку Украины 02

В конце встречи Зеленский вручил Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III степени – за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Читайте также: Нидерландские F-16 через "несколько недель" доставят в Румынию для обучения украинских пилотов, - министр обороны Оллонгрен

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) Нидерланды (1600) Оллонгрен Кайса (37)


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Топ комментарии
+8
вєласіпєд випадково не подарували лідору?
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02.11.2023 19:23 Ответить
+4
який конфуз !
міністр оборони Данії поголена і в гарній сукні !
не-мачно, не-вдачно...

то лі дєло наш хрипун !
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02.11.2023 19:26 Ответить
+4
Зелене уйобіще
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02.11.2023 19:40 Ответить
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вєласіпєд випадково не подарували лідору?
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02.11.2023 19:23 Ответить
Ні, нові шкари для лЄнки щоб та їх десь "вигуляла".
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02.11.2023 19:30 Ответить
який конфуз !
міністр оборони Данії поголена і в гарній сукні !
не-мачно, не-вдачно...

то лі дєло наш хрипун !
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02.11.2023 19:26 Ответить
Та вона ж його зненацька застигла - він прямо з горшка, а тут вона з якимось папірчиком...і не туалетним, блдь!
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02.11.2023 19:33 Ответить
Зелене уйобіще
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02.11.2023 19:40 Ответить
та майте совість- це 4 рази побездун, що помер за Крим.
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03.11.2023 02:19 Ответить
🔥Тим часом Перм (рф) палає
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02.11.2023 19:53 Ответить
Кто-то может пояснить где все деньги которые собирал Стерненко и Притула? Где эти @лядь армии дронов,где эти полки байрактаров,где спутники ? Что @лядь происходит? Почему ежедневно просит там волонтёры на дроны там ? Теперь что с цифрами которое давло командование уничтожено 300 тысяч кацапов? Это враньё было? Так значит те ребята ,которые первые были ,помните в начале вторжения в ангаре ,которых арестовали правду говорили? Так получается? Так за что воюют ,поясните,за то чтоб еврейский тупой мальчик и КО" могли красть? Так?
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02.11.2023 19:58 Ответить
Красуня та якийсь ******.
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02.11.2023 19:58 Ответить
Яке військове їхало - таке військове й здибало...
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02.11.2023 20:21 Ответить
 
 