Зеленский обсудил с министром обороны Нидерландов Оллонгрен поддержку Украины. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Королевства Нидерланды Кайсой Оллонгрен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы благодарны Нидерландам за важные решения в поддержку Украины, принятые в важные времена. Эти решения становились сигналом для других партнеров – как это было с Patriot и F-16. Это весомая поддержка для нашей армии, для наших людей", – отметил президент.

Зеленский проинформировал гостью о ситуации на поле боя. Была подробно обсуждена дальнейшая поддержка со стороны Нидерландов в усилении возможностей украинских защитников и безопасность "зернового коридора".

В конце встречи Зеленский вручил Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III степени – за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

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