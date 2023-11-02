Зеленский обсудил с министром обороны Нидерландов Оллонгрен поддержку Украины. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Королевства Нидерланды Кайсой Оллонгрен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы благодарны Нидерландам за важные решения в поддержку Украины, принятые в важные времена. Эти решения становились сигналом для других партнеров – как это было с Patriot и F-16. Это весомая поддержка для нашей армии, для наших людей", – отметил президент.
Зеленский проинформировал гостью о ситуации на поле боя. Была подробно обсуждена дальнейшая поддержка со стороны Нидерландов в усилении возможностей украинских защитников и безопасность "зернового коридора".
В конце встречи Зеленский вручил Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III степени – за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
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міністр оборони Данії поголена і в гарній сукні !
не-мачно, не-вдачно...
то лі дєло наш хрипун !