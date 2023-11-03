Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе. ФОТОрепортаж

По меньшей мере, 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре Харькова и пригорода. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

В результате попадания беспилотников горели гаражи, пылали автомобили. Повреждены хозяйственные постройки. Было попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажи, крыша здания, горело само здание.

В результате одного из попаданий рф в ночь на 3 ноября загорелась СТО: горели гаражи и авто.

"Отчасти разрушено двухэтажное здание рядом. Оно не было жилым, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, выехавших из оккупированных россией территорий. Сейчас спасатели разбирают завалы", - рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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