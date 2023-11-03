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Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе. ФОТОрепортаж

По меньшей мере, 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре Харькова и пригорода. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс.

В результате попадания беспилотников горели гаражи, пылали автомобили. Повреждены хозяйственные постройки. Было попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажи, крыша здания, горело само здание.

В результате одного из попаданий рф в ночь на 3 ноября загорелась СТО: горели гаражи и авто.

"Отчасти разрушено двухэтажное здание рядом. Оно не было жилым, но внутри предусмотрены спальные места для временного пребывания людей, выехавших из оккупированных россией территорий. Сейчас спасатели разбирают завалы", - рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 01
Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 02
Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 03
Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 04
Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 05
Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 06
Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 07
Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 08
Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 09
Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 10
Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 11
Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 12
Рашисты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова 10 дронами-камикандзе 13

Автор: 

беспилотник (3765) обстрел (27860) Харьков (7575)


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Отак от! Ну хай С-300 не можна сбити, бо від кордону до центра міста вона летить усього хвилину! А "шахеди"? Цілих 10 одиниць! Що, над Харковом взагалі нема ППО, аби хоч їх сбивать?
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03.11.2023 06:53 Ответить
В очередной раз "********" что не понятно.
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03.11.2023 07:11 Ответить
А сьогодні ще потрощили сокирою унікальні історичні пам'ятки в центрі міста. І як же можна було просто так їх виставляти на вулиці без догляду, де харківське управління культури? Скоріш за все били сокирою цих скіфських баб представники "русского мира".
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03.11.2023 09:10 Ответить
 
 