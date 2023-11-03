Мелитопольский бизнесмен Скоробогатько строит для россиян "зубы дракона", - СБУ. ФОТО

Сообщено о подозрении владельцу строительного холдинга, производящего для рашистов фортификационные сооружения на оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, местный предприниматель Игорь Скоробогатько после полномасштабного вторжения рф поддержал рашистов и предложил им свою "помощь" в войне против Украины.

"Благодаря этому в октябре 2022 года фигурант получил от оккупантов масштабный "подряд" на изготовление более 1-й тысячи противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона". Такие пирамидальные бетонные препятствия захватчики устанавливают вдоль собственных линий обороны, чтобы сдержать контрнаступление .

Также по данным следствия, Скоробогатько входит в близкое окружение гауляйтера Балицкого, способствовавшего его назначению на "должность" главы захваченного "Мелитопольского асфальтобетонного завода", - говорится в сообщении.

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На мощностях завода летом 2022 года он начал реконструкцию трассы Мелитополь-Бердянск. Это автосообщение оккупанты используют для перебрасывания личного состава и военной техники по территории региона, а также в Крым и обратно.

Пока фигуранту сообщено о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Он скрывается от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины. Однако СБУ знает о его местах пребывания и осуществляет комплексные меры по привлечению к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в Службе безопасности.

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