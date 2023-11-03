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Новости Фото Война
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Мелитопольский бизнесмен Скоробогатько строит для россиян "зубы дракона", - СБУ. ФОТО

Сообщено о подозрении владельцу строительного холдинга, производящего для рашистов фортификационные сооружения на оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, местный предприниматель Игорь Скоробогатько после полномасштабного вторжения рф поддержал рашистов и предложил им свою "помощь" в войне против Украины.

"Благодаря этому в октябре 2022 года фигурант получил от оккупантов масштабный "подряд" на изготовление более 1-й тысячи противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона". Такие пирамидальные бетонные препятствия захватчики устанавливают вдоль собственных линий обороны, чтобы сдержать контрнаступление .

Также по данным следствия, Скоробогатько входит в близкое окружение гауляйтера Балицкого, способствовавшего его назначению на "должность" главы захваченного "Мелитопольского асфальтобетонного завода", - говорится в сообщении.

Читайте: В оккупированном Мелитополе россияне вербуют местных жителей в батальон "судоплатовцев", - мэр Федоров

На мощностях завода летом 2022 года он начал реконструкцию трассы Мелитополь-Бердянск. Это автосообщение оккупанты используют для перебрасывания личного состава и военной техники по территории региона, а также в Крым и обратно.

Пока фигуранту сообщено о подозрении по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Он скрывается от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины. Однако СБУ знает о его местах пребывания и осуществляет комплексные меры по привлечению к ответственности за преступления против нашего государства, добавили в Службе безопасности.

Читайте: В Запорожье разоблачен агент ФСБ, который устроился в ОВА и сливал информацию о перемещении ВСУ и техники, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мелитопольский бизнесмен Скоробогатько строит для россиян зубы дракона, - СБУ 01
Мелитопольский бизнесмен Скоробогатько строит для россиян зубы дракона, - СБУ 02
Мелитопольский бизнесмен Скоробогатько строит для россиян зубы дракона, - СБУ 03
Мелитопольский бизнесмен Скоробогатько строит для россиян зубы дракона, - СБУ 04

Автор: 

Мелитополь (616) СБУ (20042)


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Топ комментарии
+15
У нас от цілий Укравтодор є. Що заважає нам поставити на потік виробництво бетонних укріплень? От Авдіїівка має укріплення, збудовані ще в 2016-19 і це одна із причин того, що місто так довго тримається.
Але ж тоді треба буде перестати дороги робити...
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03.11.2023 12:24 Ответить
+11
Где то улыбается Резниченко и его шлюшка фитнесс-тренер, фирме которой из бюджета перечислялись миллиарды на строительство дорог. А может надо было эти деньги потратить на строительство линий обороны?
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03.11.2023 12:35 Ответить
+9
мені боляче дивитись на те як Бутусов волає про це, а зе-шваль не чує...
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03.11.2023 12:37 Ответить
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опять пирамидки.. когда Гордон авторские получит?
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03.11.2023 12:23 Ответить
убийцу Балецкого и этого пособника ТЕРРОРИСТОВ , дано ПОРА к КАБЗДОХУ НА КОНЦЕРТ 🤮
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03.11.2023 14:20 Ответить
У нас от цілий Укравтодор є. Що заважає нам поставити на потік виробництво бетонних укріплень? От Авдіїівка має укріплення, збудовані ще в 2016-19 і це одна із причин того, що місто так довго тримається.
Але ж тоді треба буде перестати дороги робити...
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03.11.2023 12:24 Ответить
Не для того мамаріма ******* народила, дороги будувати "ето вам нє мєлочь по карманам тирять"
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03.11.2023 13:45 Ответить
Хай тренується, скоро памятник для себе наштампує ...
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03.11.2023 12:26 Ответить
Земля йому бетоном...
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03.11.2023 12:35 Ответить
Где то улыбается Резниченко и его шлюшка фитнесс-тренер, фирме которой из бюджета перечислялись миллиарды на строительство дорог. А может надо было эти деньги потратить на строительство линий обороны?
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03.11.2023 12:35 Ответить
мені боляче дивитись на те як Бутусов волає про це, а зе-шваль не чує...
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03.11.2023 12:37 Ответить
Я тоже прочел статью Бутусова о тыловых линиях обороны под Авдеевкой. Как правильно вчера один человек подчеркнул, если клоун переезжает во дворец, от этого он не становится султаном, это дворец становится цирком. А ЗЕ кроме клоун-марафона и дешевой рекламы ничего не способен.
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03.11.2023 12:40 Ответить
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03.11.2023 12:48 Ответить
На могилку ему поставят такую.
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03.11.2023 12:38 Ответить
И не одну. Чтобы наверняка. А то вдруг вылезет😉
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03.11.2023 13:04 Ответить
Зате у нас в обороні ані мін, ані пірамід...
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03.11.2023 12:43 Ответить
На те він і є Скоробогатько 🤡
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03.11.2023 12:44 Ответить
Треба за зуби дракона просапати трохи зуби самому скоробагатьку
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03.11.2023 12:44 Ответить
Скороїбанько буде скоро 200-м
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03.11.2023 12:56 Ответить
Цікаво, а у великому будівництві зеленского він також приймав участь, на потужностях свого підприємства. Дуже може буть - шляхи, для вторгнення рашистів зеленский будував скрізь. При цьому відводив ЗСУ з трьох ліній оборони побудованих за часів Пороха і всією країною довжиною 600 км на донбасі.
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03.11.2023 13:06 Ответить
А что, кто-то удивлён? Реально думали, они эти пирамидки из Ростова возят?
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03.11.2023 13:14 Ответить
Невже то родич Голобородько?!
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03.11.2023 13:36 Ответить
Фото зубів є, а де фото Скоробогатько??!
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03.11.2023 14:42 Ответить
https://ria-m.tv/news/308863/********************************************************************************************(foto_video).html
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03.11.2023 15:06 Ответить
Коли цих зрадників позбавлятимуть українського громадянства?! Тільки при відстрілі?!
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05.11.2023 12:11 Ответить
 
 