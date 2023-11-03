РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8470 посетителей онлайн
Новости Фото Война
8 590 32

В Запорожье разоблачен агент ФСБ, который устроился в ОВА и сливал информацию о перемещении ВСУ и техники, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ задержала в Запорожье информатора ФСБ. Для выполнения вражеских задач фигурант в октябре этого года устроился в областную военную администрацию. В должности главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА он пытался скрыто получить секретную информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках на территории региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чтобы получить тайные сведения, российский "крот" пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно задержали злоумышленника и тем самым предотвратили передачу разведданных агрессору.

"По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию. До устройства в областную военную администрацию он работал на одном из местных предприятий, осуществляющих техобслуживание военной техники Сил обороны", - говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре этого года он по собственной инициативе предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины. Об этом он написал в один из российских чат-ботов, созданных для сбора информации о перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых регионах.

Читайте также: К 8 годам за решеткой приговорены два информатора рф, которые разведывали позиции ВСУ и Нацгвардии на севере Украины, - СБУ. ФОТО

Затем на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и привлек к сотрудничеству. По заданию российской спецслужбы злоумышленник скрыто снимал на телефон производственные мощности завода и находившуюся там военную технику.

Также он пытался найти ремонтные базы и другие логистические центры украинских защитников на территории областного центра. Для коммуникации с оккупантами их пособник использовал анонимные чаты в мессенджере.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу россии.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В Запорожье разоблачен агент ФСБ, который устроился в ОВА и сливал информацию о перемещении ВСУ и техники, - СБУ 01

В Запорожье разоблачен агент ФСБ, который устроился в ОВА и сливал информацию о перемещении ВСУ и техники, - СБУ 02
В Запорожье разоблачен агент ФСБ, который устроился в ОВА и сливал информацию о перемещении ВСУ и техники, - СБУ 03
В Запорожье разоблачен агент ФСБ, который устроился в ОВА и сливал информацию о перемещении ВСУ и техники, - СБУ 04

Автор: 

Запорожье (2680) СБУ (20042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Вибачте,але чому не було перевірки на момент працевлаштування? Це таки не прачка.
показать весь комментарий
03.11.2023 10:39 Ответить
+18
в нас московський агент влаштувався президентом і його завгоспом
нема бажання перевірити ?
показать весь комментарий
03.11.2023 10:42 Ответить
+16
так СБУ має запитати і у тих хто приймав ублюдіну на роботу-бо можливо там така або такі самі ублюдіни...
показать весь комментарий
03.11.2023 10:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СБУ-черговий респект...
показать весь комментарий
03.11.2023 10:20 Ответить
Вибачте,але чому не було перевірки на момент працевлаштування? Це таки не прачка.
показать весь комментарий
03.11.2023 10:39 Ответить
так СБУ має запитати і у тих хто приймав ублюдіну на роботу-бо можливо там така або такі самі ублюдіни...
показать весь комментарий
03.11.2023 10:43 Ответить
СБУ має спитати у СБУ, ню-ню... Хотілось би почути цей монолог 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
03.11.2023 10:52 Ответить
Диву дивуюсь. Злидень чекає на рузькій мір щоб усі жили як він мріючи про клозєт в огороді і про Таврію. Тьфу.
показать весь комментарий
03.11.2023 12:14 Ответить
в нас кандидатів в президенти не перевіряють, а ти кажеш про якогось клерка...
показать весь комментарий
03.11.2023 11:35 Ответить
До влаштування в обласну військову адміністрацію він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони", - йдеться у повідомленні, а там його перевіряли? А по тому підприємству часом не прилітало з його подачі?
показать весь комментарий
03.11.2023 11:41 Ответить
Не було, бо він свою кепку перемалював в ЗЄлений колір
показать весь комментарий
03.11.2023 12:50 Ответить
Дуже просто, бо Ви не побачите в команді Боневтіка патріотів, там тільки виходці з "патріотичних" міст Одесси, Харкова, Донецька, Запоріжжя і закордонних міст, які під російською окупацією. І як правило громадяни з російським корінням, маланці і хто завгодно, аби не українці в Україні. Я нічого не придумав, просто подивіться статистику і знаю, що через декілька хвилин, або годин цей пост зітруть, але я написав правду. Якто кажуть - рибак рибака юбачить здалека.
показать весь комментарий
03.11.2023 14:45 Ответить
А в кінці відео цю падлу на расстрєл полвели?
показать весь комментарий
03.11.2023 10:35 Ответить
Після таких затримань хочеться ще краще придивлятись до оточуючих! Отак спілкуєшся з кимось, а воно падло щось винюхує🤬 Повлаштовувались скрізь, і серед волонтерів, і серед силовиків🤬 А скільки цієї мразоти у владі!? 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
03.11.2023 10:35 Ответить
Ось проблема України
Не тільки зброя та мобілізація
В багато зрадників які -чекали на Росію
Через це Україні важко вести війну
А Росія цих зрадників в Україні готувала 30 років бо після розпаду СРСР багато хто отримав образу
Були партійними -комуняками а потім все
Ось ці колишні або їхні діти і ж зрадниками ті хто вважає що за радянського союзу жили добре
показать весь комментарий
03.11.2023 10:37 Ответить
в нас московський агент влаштувався президентом і його завгоспом
нема бажання перевірити ?
показать весь комментарий
03.11.2023 10:42 Ответить
В Україні не було українського президента. Український президент під час вторгнення в країну розбиває окупантів, чи хоч завдає ударів по критичних об'єктах ворога.
показать весь комментарий
03.11.2023 11:10 Ответить
...на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА Джерело:
До влаштування в обласну військову адміністрацію він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони", - йдеться у повідомленні Джерело:
Цікаво, їх там взагалі ніхто ніяк не перевіряє під час влаштування на роботу?!
Чи всі зайняті лише пошуком, де що ще можна спи...дити?!
показать весь комментарий
03.11.2023 10:46 Ответить
Останнє речення- не в десятку, а в яблучко 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
03.11.2023 10:49 Ответить
Раніше перевіряли, Укроборонпром, наприклад. Й давали допуск по рівням. Так саме, як і при союзі на всіх підприємствах та установах. Хрін отримаєш інфу, чи потрапиш на виробництво без допуску. Навіть коди у замках міняли раз на тиждень. А зараз, нелякані, забили на безпеку інформації.
показать весь комментарий
03.11.2023 10:57 Ответить
🤯Кого ВЕРБУВАЛА АллатРа 👽Секта путіна в Україні. Верещук, Баканов, Зібров, Білик…
https://www.youtube.com/watch?v=YHxGK2s2TU4
показать весь комментарий
03.11.2023 10:47 Ответить
Що значить влаштувався в ОВА🤔 Туди вже почали брати з вулиці по оголошенню, ню-ню... Вже є досвід набору з вулиці в поліцію, надивилися на пташенят-обісранців хатіко деканоїдзихи 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
03.11.2023 10:48 Ответить
У Запоріжжі Київі викрито агента ФСБ, який влаштувався до ОВА ОПУ й зливав інформацію про переміщення ЗСУ та техніки,
показать весь комментарий
03.11.2023 10:55 Ответить
Подождите так в ОВА вроде военная администрация и назначает туда всех мальчик мессия. И ? Хотя не удивительно понимая,как Кулинич был в СБУ ,то чего тут удивляться . А до дЕрмака СБУ не хочет наведаться? Нет? Ну понятно. Зачищают поле неугодных скорее всего. НЕ ВЕРИМ. Как с убитыми кацапами 300 тысяч,а оказалось 150 .
показать весь комментарий
03.11.2023 10:55 Ответить
в ОВА до сих пор торгуют должностями???
показать весь комментарий
03.11.2023 10:56 Ответить
головне слово, влаштувався...
розшифруйте.
бо на мій погляд хтось його рекомендував, призначав,
хтось перевіряв
це до сбу та прокуратури.
чи у нас як завжди, винуватець один.
як зе призначив резніка, той замів ті своїх помічників які росписдили бюджет і закрили лиш останнях.
всі хто призначав не винуваті нікуя, так???
показать весь комментарий
03.11.2023 11:01 Ответить
А скільки не викрито?
показать весь комментарий
03.11.2023 11:04 Ответить
А у Верховній Раді відкрито згаходяться громаяни інших держав, і шо?
показать весь комментарий
03.11.2023 11:08 Ответить
Того, хто взяв ворожого шпигуна на роботу, пов'язану із закритою інформацією, треба негайно усунути від функції набору персоналу та перевірити спосіб життя його (її) та родичів на предмет недекларованих джерел витрат від ймовірної корупційної діяльності.
показать весь комментарий
03.11.2023 11:11 Ответить
Ні мені (з двома вишами) ні буть кому з вулиці, ніколи без знайомства не влаштуватися до ОВА. А сепарів та зрадників беруть пачками... Це просто збіг!?
показать весь комментарий
03.11.2023 11:21 Ответить
Интересно КОГДА СБУ поймёт что главный агент фээсбе - Дерьмак ? Когда поймет и деактивирует его, тогда сразу будут УСПЕХИ на фронте.
показать весь комментарий
03.11.2023 11:30 Ответить
Воно наче успіх ...маленький ,а по крупняку буде коли це бздо зеленське, на нарах побачимо...розвів в Україні політичний чагарник з повіями
показать весь комментарий
03.11.2023 11:30 Ответить
-"У СІЗо наклав на себе руки, черговий зрадник, бо його замучила совість". Як жеж хочиться прочитиати такі рядки у наших ЗМІ.
показать весь комментарий
03.11.2023 11:35 Ответить
дадуть йому від 8-15 років. За по факту за масове вбивство. Я фігію від нашого законодавства. По життєве з конфіскацією майна. Хотілось би смертну кару. Але це не для нашої країни і взагалі погана практика з важкими наслідками.
показать весь комментарий
03.11.2023 11:45 Ответить
А того, кто сдал Запорожскую и Херсонскую область врагу без единого выстрела, пропустил рашистов из Крыма, до сих пор не поймали.
А тот, кто украл 400 вагонов с гуманитаркой управляет Запорожьем.
показать весь комментарий
03.11.2023 12:56 Ответить
 
 