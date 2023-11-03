В Запорожье разоблачен агент ФСБ, который устроился в ОВА и сливал информацию о перемещении ВСУ и техники, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Контрразведка СБУ задержала в Запорожье информатора ФСБ. Для выполнения вражеских задач фигурант в октябре этого года устроился в областную военную администрацию. В должности главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА он пытался скрыто получить секретную информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках на территории региона.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, чтобы получить тайные сведения, российский "крот" пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно задержали злоумышленника и тем самым предотвратили передачу разведданных агрессору.
"По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию. До устройства в областную военную администрацию он работал на одном из местных предприятий, осуществляющих техобслуживание военной техники Сил обороны", - говорится в сообщении.
Установлено, что в сентябре этого года он по собственной инициативе предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины. Об этом он написал в один из российских чат-ботов, созданных для сбора информации о перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых регионах.
Затем на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и привлек к сотрудничеству. По заданию российской спецслужбы злоумышленник скрыто снимал на телефон производственные мощности завода и находившуюся там военную технику.
Также он пытался найти ремонтные базы и другие логистические центры украинских защитников на территории областного центра. Для коммуникации с оккупантами их пособник использовал анонимные чаты в мессенджере.
Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу россии.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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Не тільки зброя та мобілізація
В багато зрадників які -чекали на Росію
Через це Україні важко вести війну
А Росія цих зрадників в Україні готувала 30 років бо після розпаду СРСР багато хто отримав образу
Були партійними -комуняками а потім все
Ось ці колишні або їхні діти і ж зрадниками ті хто вважає що за радянського союзу жили добре
нема бажання перевірити ?
До влаштування в обласну військову адміністрацію він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони", - йдеться у повідомленні Джерело:
Цікаво, їх там взагалі ніхто ніяк не перевіряє під час влаштування на роботу?!
Чи всі зайняті лише пошуком, де що ще можна спи...дити?!
https://www.youtube.com/watch?v=YHxGK2s2TU4
ЗапоріжжіКиїві викрито агента ФСБ, який влаштувавсядо ОВАОПУ й зливав інформацію про переміщення ЗСУ та техніки,
розшифруйте.
бо на мій погляд хтось його рекомендував, призначав,
хтось перевіряв
це до сбу та прокуратури.
чи у нас як завжди, винуватець один.
як зе призначив резніка, той замів ті своїх помічників які росписдили бюджет і закрили лиш останнях.
всі хто призначав не винуваті нікуя, так???
А тот, кто украл 400 вагонов с гуманитаркой управляет Запорожьем.