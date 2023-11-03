В Запорожье разоблачен агент ФСБ, который устроился в ОВА и сливал информацию о перемещении ВСУ и техники, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ задержала в Запорожье информатора ФСБ. Для выполнения вражеских задач фигурант в октябре этого года устроился в областную военную администрацию. В должности главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА он пытался скрыто получить секретную информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках на территории региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чтобы получить тайные сведения, российский "крот" пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно задержали злоумышленника и тем самым предотвратили передачу разведданных агрессору.

"По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию. До устройства в областную военную администрацию он работал на одном из местных предприятий, осуществляющих техобслуживание военной техники Сил обороны", - говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре этого года он по собственной инициативе предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины. Об этом он написал в один из российских чат-ботов, созданных для сбора информации о перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых регионах.

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Затем на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и привлек к сотрудничеству. По заданию российской спецслужбы злоумышленник скрыто снимал на телефон производственные мощности завода и находившуюся там военную технику.

Также он пытался найти ремонтные базы и другие логистические центры украинских защитников на территории областного центра. Для коммуникации с оккупантами их пособник использовал анонимные чаты в мессенджере.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу россии.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.





