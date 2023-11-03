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Фигуры половецких баб в Харькове повредили. Рядом нашли топор. ФОТОрепортаж

В Харькове неизвестные повредили расположенные у Исторического музея фигуры половецких баб, датируемые XII веком.

Об этом сообщила директор Исторического музея Ольга Сошникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Накипіло".

Она рассказала, что фигуры были повреждены ночью. Утром, когда сотрудники увидели повреждения, сразу вызвали полицию.

"На них следы от топора, я просто в шоке. Это же каким вандалом надо быть, чтобы с такой яростью бить", - рассказала Сошникова.

Фигуры сделаны из песчаника. Реставраторы занимаются консервированием сколов во избежание дополнительных повреждений дождем и снегом.

Фигуры, датируемые XII веком, доставлены из Изюмского района. Их установили на этом месте в 2013 году. До этого они были скрыты от глаз прохожих во внутреннем дворике музея.

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Памятники старины не реставрировали, чтобы сохранить их историческую ценность.

Сошникова сказала, что в будущем фигуры уберут из свободного доступа.

В полиции рассказали, что нашли возле поврежденных половецких баб топор без рукоятки.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Фигуры половецких баб в Харькове повредили. Рядом нашли топор 01
Фигуры половецких баб в Харькове повредили. Рядом нашли топор 02
Фигуры половецких баб в Харькове повредили. Рядом нашли топор 03
Фигуры половецких баб в Харькове повредили. Рядом нашли топор 04
Фигуры половецких баб в Харькове повредили. Рядом нашли топор 05

Автор: 

история (2017) Нацполиция (16562) Харьков (7575)


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Топ комментарии
+14
знайти хто зробив, і вставити ту сокиру в сраку, байдуже яким боком
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03.11.2023 13:37 Ответить
+11
Погану карму заробили собі ,бо в народі це як вбивці...і той хто послав, і той хто зробив
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03.11.2023 13:37 Ответить
+8
Шерше ля рпц мп.
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03.11.2023 13:37 Ответить
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Погану карму заробили собі ,бо в народі це як вбивці...і той хто послав, і той хто зробив
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03.11.2023 13:37 Ответить
Було б добре
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03.11.2023 14:13 Ответить
Тих, хто воює з бабами-
Задавить грудна жаба...
Руки відсохнуть у виродків,

Стосується не тільки вандалів,
Що псують витвори предків...

Крізь віки , тисячоріччя і далі-
Половецькі Баби стоятимуть вічно...
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03.11.2023 14:14 Ответить
Шерше ля рпц мп.
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03.11.2023 13:37 Ответить
При рлц мп ці баби простояли майже 100 років (а може і більше) при усіх владах і ніхто їх не чіпав.
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03.11.2023 14:36 Ответить
знайти хто зробив, і вставити ту сокиру в сраку, байдуже яким боком
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03.11.2023 13:37 Ответить
Статтю мєнти вибрали щоб очі замилити? Якщо по цій статті шкода менша чим конкретна сума яку я забув (від 100000 до 200000 грн здається), то провадження закриють за відсутності складу злочину.
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03.11.2023 13:37 Ответить
Тут 298 ККУ взагалі, і напевно службова недбалість особи яка мала зберігати, але хер хто це доведе.
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03.11.2023 13:43 Ответить
манкурти нищать все..
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03.11.2023 13:38 Ответить
зруйнувати , знищити - зашито в днк кожного кацапа ...
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03.11.2023 13:47 Ответить
Що повинно бути в голові людини , щоб такє робити? Я в шоці...
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03.11.2023 13:40 Ответить
рпц головного мозку - мабуть думав, що з ідолами язичницькими бореться...
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03.11.2023 14:00 Ответить
вата.
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03.11.2023 14:09 Ответить
якого біса вони там робили у незахищеному вигляді?... хіба їх так багато, що неможливо або поставити в приміщення, або зробити відповідну споруду (най не вандали, але ж природні чинники ніхто не відміняв)...
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03.11.2023 13:40 Ответить
#етахарькавдєтка сказав би хтось...
Їх навіть не подумали захистити чимось, Харків же обстрілюють!
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03.11.2023 14:27 Ответить
Це просто якіс підори кончені!
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03.11.2023 13:41 Ответить
Та нє... То обіжинниє кацапи, які постійно хочуть себе віднести до Київської русі. А історики, навіть кацапські, посилають їх нах@р до московіі.
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03.11.2023 13:42 Ответить
******** ,это грех ,и не просто ГРЕХ,а клеймо грешника на всю жизнь, и не только тому,кто сделал ,а и на поколения твоё же. Совершили ГРЕХ те, что выкопали из святого места ,нарушив гармонию с природой и с тонким миром, а вот это действо варварское,проклят будет на вечно. мне не даётся такое объяснению.
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03.11.2023 13:44 Ответить
Тисячу років баби простояли, а ***@ни рузькомировське їх псували. Думаю в ті часи коли їх виготовили таких уй@бков на палю посадили б, а тут - возможноє крімінальноє дєло .... Сумно
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03.11.2023 13:47 Ответить
Кто это так баб не любит-то???
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03.11.2023 13:50 Ответить
Подобається меня давня релігія - цицькасті баби, скрізь тільки і відкопують із землі фалічні символи, давні люди будували храми кохання із сценами групового с3ксу - релігія кохання, культ с3ксу - може колись люди і жили щасливо на Землі. А потім наче подуріли - як можна мати таку хвору уяву щоб вколнятися давньоримському знаряддю страти, на якому розпинали людей. Це рівносильно що носити на шиї наприглад гільйотину і електричний стілець, іспанський чобіт чи фігурку із палею у дупі. І понеслося - релігійні війни, інквізиція, тортури. Раніше люди вклонялися зображенням жінок як кам'яним бабам, а потім стали зпалювати їх на кострах - просто жити не давали жінки середньовічним ізуверам. І зараз якомусь 3.14дару прям поперек горла стохть зображення жіночого тіла
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03.11.2023 14:02 Ответить
... а також називати церкви, населені пункти і свята "успення" (тобто смерть), святкувати відрубану голову якогось Іоанна, мати культ торкання і почитання мощів (трупні кістки)....

Так, це все християнство "східного" обряду. Почитайте історію Візантії -- там містицизм був мало не офіційною державною ідеологією і пронизував все наскрізь.
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03.11.2023 15:02 Ответить
Ваапщета эти бабы - в основном мужики. Но сути не меняет.

Когда кочевники принимали ислам, уничтожили большинство из них - прямого наследия предков... Впрочем, здесь скорее и впрямь пгм.
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03.11.2023 15:22 Ответить
Це ж яким вандалом треба бути, щоб із такою люттю бити" Джерело:
Я б сказав, це ж яким дебілом треба бути, щоб фігури 12 століття виставити без огорожі просто біля тротуару?!
Таке враження, що у вас таких артефактів завались!
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03.11.2023 14:24 Ответить
Ви не розумієте, шановний, поняття - історична цінність! Були б вони золоті, то звичайно були б сховані від вандалів в надійному іспанському аукционі
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03.11.2023 14:34 Ответить
Чули про статую Давида роботи Мікеланджело?
Вона теж не золота, і не 12. а 16 століття. Але у Флоренції на п*яцца Сіньорія стоїть її копія, а не оригінал!
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03.11.2023 14:38 Ответить
Правда??? Та невже? А не можна було хочзалишки історичного багатства було заховати? Не можна?
Ну то нехай стоять пошкоджені.
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03.11.2023 14:25 Ответить
Комусь в житті баби не дають, от він вирішив на половецьких відігратись)
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03.11.2023 14:34 Ответить
Та намахані. Спіцульно в місті знайти сокиру, це ж не село, приперти її і махати нею по камінню. А я гадала, тай' адміни теж, що я неадекватна
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03.11.2023 14:38 Ответить
Православний ІДІЛ? З язичництвом воюють?
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03.11.2023 14:45 Ответить
варвари тупоголові
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03.11.2023 15:08 Ответить
Краще б відкопали ІСТИНУ: - що значить кам,яна? В чому цей камінь? Якщо цю "бабу" рознівати то достаток довбойобів зникне, як і не було, бо це пов,язано з АНГЕЛОМ, що вів цей світ. Уважно подивіться існуючі образи АРХАНГЕЛА МИХАЙЛА, серед образів(сутність праці) окрім чоловічих є й жіночі, цим передається його вплив на світ, а по непорушності його в ЗАКОНІ древні(не тільки половці) й зображали його в жіночій статі як кам,яну бабу=непохитність в виконанні ЗАКОНУ. МИХАЙЛО единий, кого з АНГЕЛІВ так зображали. АРХ М
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03.11.2023 17:05 Ответить
А все чому? Бо комусь не сподобалось що за часів Русі і Половців, саме і був заснований Харків що тоді мав назву Шарукан/Харукан.

За порчу історичної спадщини треба давати пожиттєве
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03.11.2023 17:10 Ответить
Руку на колодку і тою тупою сокирою ... Уявляєте скільки дебілів і вандалів вилікуються в один момент?
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03.11.2023 20:25 Ответить
 
 