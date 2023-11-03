Фигуры половецких баб в Харькове повредили. Рядом нашли топор. ФОТОрепортаж

В Харькове неизвестные повредили расположенные у Исторического музея фигуры половецких баб, датируемые XII веком.

Об этом сообщила директор Исторического музея Ольга Сошникова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Накипіло".

Она рассказала, что фигуры были повреждены ночью. Утром, когда сотрудники увидели повреждения, сразу вызвали полицию.

"На них следы от топора, я просто в шоке. Это же каким вандалом надо быть, чтобы с такой яростью бить", - рассказала Сошникова.

Фигуры сделаны из песчаника. Реставраторы занимаются консервированием сколов во избежание дополнительных повреждений дождем и снегом.

Фигуры, датируемые XII веком, доставлены из Изюмского района. Их установили на этом месте в 2013 году. До этого они были скрыты от глаз прохожих во внутреннем дворике музея.

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Памятники старины не реставрировали, чтобы сохранить их историческую ценность.

Сошникова сказала, что в будущем фигуры уберут из свободного доступа.

В полиции рассказали, что нашли возле поврежденных половецких баб топор без рукоятки.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.









