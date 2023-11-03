Задержаны две предательницы из оккупационного "управления соцполитики рф", действовавшего после захвата Херсона, - СБУ. ФОТО
В результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне Служба безопасности разоблачила еще двух чиновниц-предательниц. Одна из них пыталась уйти от правосудия за границу. Но сотрудники СБУ помешали этому и задержали злоумышленницу около границы с Евросоюзом.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Фигурантками оказались две чиновницы: одна – из городского управления труда и социальной защиты населения, вторая – из регионального представительства Фонда госимущества.
Как отмечается, после захвата города женщины поддержали российских захватчиков и за это получили "назначение" в местную оккупационную администрацию рф. Там их устроили на руководящие "должности" в рядах оккупационного подразделения "соцполитики Херсонского городского округа".
Одна из коллаборанток возглавила "отдел информационной работы и документооборота". Там она занималась переоформлением учредительных документов по российскому "законодательству" и подыскивала кадры для дальнейшего трудоустройства в псевдоучреждение.
Другая злоумышленница заведовала так называемым "отделом начислений". По данным следствия, она угрожала местным жителям отменой соцвыплат, если они откажутся получать паспорта рф.
На основании собранных доказательств злоумышленницам доложено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время обе злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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До речі що там з Дерьмаком, Баклановим ?
03.11.2023
Вся увага Зеленського прикута зараз до судового процесу Шевченківському суді м. Києва. над ексначальником кримського главку СБУ і офіцером для особливих доручень Баканова (березень-липень 2022) Олегом Кулінічем. Залучення до судового процесу Баканова означатиме крах Зеленського, бо свідчення про передачу йому інформації про підготовку Росією нападу зі сторони СБУ буде підтверджена свідченнями в суді. Ліквідувати Баканова не вийде - питання на контролі в США, яке власне і направило Баканова в Україну.
Не прирівнюй двірників до держслужбовців, що дають присягу та отримують платню з бюджету України.
"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, дотримуватися https://urst.com.ua/act/konstytucija Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов'язки".
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