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Задержаны две предательницы из оккупационного "управления соцполитики рф", действовавшего после захвата Херсона, - СБУ. ФОТО

В результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне Служба безопасности разоблачила еще двух чиновниц-предательниц. Одна из них пыталась уйти от правосудия за границу. Но сотрудники СБУ помешали этому и задержали злоумышленницу около границы с Евросоюзом.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Фигурантками оказались две чиновницы: одна – из городского управления труда и социальной защиты населения, вторая – из регионального представительства Фонда госимущества.

Как отмечается, после захвата города женщины поддержали российских захватчиков и за это получили "назначение" в местную оккупационную администрацию рф. Там их устроили на руководящие "должности" в рядах оккупационного подразделения "соцполитики Херсонского городского округа".

Одна из коллаборанток возглавила "отдел информационной работы и документооборота". Там она занималась переоформлением учредительных документов по российскому "законодательству" и подыскивала кадры для дальнейшего трудоустройства в псевдоучреждение.

Также смотрите: Задержан адвокат рашистов, помогавший врагу захватывать предприятия Херсона во время оккупации города, - СБУ. ФОТО

Другая злоумышленница заведовала так называемым "отделом начислений". По данным следствия, она угрожала местным жителям отменой соцвыплат, если они откажутся получать паспорта рф.

На основании собранных доказательств злоумышленницам доложено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время обе злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Также читайте: На Херсонщине будут судить по подозрению в коллаборационизме трех жителей, во время оккупации ставших "главами громад"

Задержаны две предательницы из оккупационного управления соцполитики рф, действовавшего после захвата Херсона, - СБУ 01
Задержаны две предательницы из оккупационного управления соцполитики рф, действовавшего после захвата Херсона, - СБУ 02

Автор: 

СБУ (20042) коллаборационизм (883) Херсонская область (4891)


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Топ комментарии
+7
Це добре, сидіти цим тварям довічно. А коли вже будуть затримані оті два щура, які у січні 2020 за спиною українського народу, договорнячки з кацапами в Омані влаштовували? Чи ще не на часі? Чи може народу, як завжди, прийдеться самому цю москальську замасковану погань на чисту воду виводити??? Як з чнукОвочем у 2013-2014?
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03.11.2023 14:36 Ответить
+4
Пропоную ще ловити двірників , які підмітали територію окупантів та повій ...

До речі що там з Дерьмаком, Баклановим ?
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03.11.2023 14:40 Ответить
+2
Киньте цих тридарасок у вулик.
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03.11.2023 14:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це добре, сидіти цим тварям довічно. А коли вже будуть затримані оті два щура, які у січні 2020 за спиною українського народу, договорнячки з кацапами в Омані влаштовували? Чи ще не на часі? Чи може народу, як завжди, прийдеться самому цю москальську замасковану погань на чисту воду виводити??? Як з чнукОвочем у 2013-2014?
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03.11.2023 14:36 Ответить
Пропоную ще ловити двірників , які підмітали територію окупантів та повій ...

До речі що там з Дерьмаком, Баклановим ?
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03.11.2023 14:40 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента.
03.11.2023
Вся увага Зеленського прикута зараз до судового процесу Шевченківському суді м. Києва. над ексначальником кримського главку СБУ і офіцером для особливих доручень Баканова (березень-липень 2022) Олегом Кулінічем. Залучення до судового процесу Баканова означатиме крах Зеленського, бо свідчення про передачу йому інформації про підготовку Росією нападу зі сторони СБУ буде підтверджена свідченнями в суді. Ліквідувати Баканова не вийде - питання на контролі в США, яке власне і направило Баканова в Україну.
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03.11.2023 14:50 Ответить
брешеш, людоморе! (с)

Не прирівнюй двірників до держслужбовців, що дають присягу та отримують платню з бюджету України.
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03.11.2023 15:55 Ответить
звичайна працівник одного із відділів давала присягу? вона навіть слова такого не чула. Це з тієї опери що лікарі давали клятву чи то гіпократу чи Гіпократа.
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03.11.2023 17:18 Ответить
1. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає Присягу державного службовця такого змісту:

"Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, дотримуватися https://urst.com.ua/act/konstytucija Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої обов'язки".

Детальніше: https://urst.com.ua/pro_derzgavnu_sluzgbu/st-36
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03.11.2023 17:45 Ответить
Дякую, буду знати. Бо з їх поведінки ніколи б не подумав, що вони складали таку присягу - "поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь держави..."
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03.11.2023 20:01 Ответить
І це не "з_опери". Тому нехай гниє у буцегарні за державну зраду.
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03.11.2023 17:48 Ответить
навіщо блюрити, треба "прославити" падлюк
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03.11.2023 14:46 Ответить
А чому загрожує, вони вже там повинні бути
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03.11.2023 14:48 Ответить
Киньте цих тридарасок у вулик.
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03.11.2023 14:57 Ответить
 
 