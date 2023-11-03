Задержаны две предательницы из оккупационного "управления соцполитики рф", действовавшего после захвата Херсона, - СБУ. ФОТО

В результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне Служба безопасности разоблачила еще двух чиновниц-предательниц. Одна из них пыталась уйти от правосудия за границу. Но сотрудники СБУ помешали этому и задержали злоумышленницу около границы с Евросоюзом.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Фигурантками оказались две чиновницы: одна – из городского управления труда и социальной защиты населения, вторая – из регионального представительства Фонда госимущества.

Как отмечается, после захвата города женщины поддержали российских захватчиков и за это получили "назначение" в местную оккупационную администрацию рф. Там их устроили на руководящие "должности" в рядах оккупационного подразделения "соцполитики Херсонского городского округа".

Одна из коллаборанток возглавила "отдел информационной работы и документооборота". Там она занималась переоформлением учредительных документов по российскому "законодательству" и подыскивала кадры для дальнейшего трудоустройства в псевдоучреждение.

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Другая злоумышленница заведовала так называемым "отделом начислений". По данным следствия, она угрожала местным жителям отменой соцвыплат, если они откажутся получать паспорта рф.

На основании собранных доказательств злоумышленницам доложено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время обе злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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