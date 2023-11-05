Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщили в полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
За сутки насчитано 44 удара. В результате обстрелов повреждено 20 частных домовладений, 2 подсобных помещения, разрушен гараж, в котором находилось 2 мотоцикла.
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Кажуть, що жертвою правоохоронця став військовий після важкого поранення, який був направлений на ВЛК до столиці.
Після проходження комісії його затримали на вокзалі за порушення комендантської години, хоч він і мав при собі білет на потяг.
Поліція поки цю ситуацію не коментує.
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