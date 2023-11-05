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Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщили в полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

За сутки насчитано 44 удара. В результате обстрелов повреждено 20 частных домовладений, 2 подсобных помещения, разрушен гараж, в котором находилось 2 мотоцикла.

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Последствия вражеских обстрелов Сумщины 01
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 02
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 03
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 04
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 05
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 06
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 07
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 08
Последствия вражеских обстрелов Сумщины 09

Автор: 

обстрел (27941) Сумская область (3340)


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❗️Мережею поширюється відео, де видно, як поліцейський бʼє українського воїна

Кажуть, що жертвою правоохоронця став військовий після важкого поранення, який був направлений на ВЛК до столиці.

Після проходження комісії його затримали на вокзалі за порушення комендантської години, хоч він і мав при собі білет на потяг.

Поліція поки цю ситуацію не коментує.

Україна🇺🇦
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05.11.2023 09:36 Ответить
Я все життя їздив поїздом, і жодного разу до мене не підходили поліцейські. Якщо підійшли до бійця, то мабуть, щось накоїв. Або вів себе негідно. Прикривати своє нахабство пораненням чи службою в ЗСУ - НЕГІДНО. Треба завжди пам'ятати кожному воїну - на тебе дивляться оточуючі з заздрістю та повагою. Не підводь ні ЗСУ, ні народ.
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05.11.2023 12:18 Ответить
Я б з радістю погодилась би з Вами,якби не історії з ганебною поведінкою поліціянтів
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05.11.2023 17:24 Ответить
Але негідна поведінка не привід для побиття. Потрібно бути людиною а не держимордою.
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05.11.2023 19:21 Ответить
 
 