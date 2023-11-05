Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж
Минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів Сумської області
Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
За добу нараховано 44 удари. Внаслідок обстрілів пошкоджено 20 приватних домоволодінь, 2 підсобних приміщення, зруйновано гараж, у якому знаходилось 2 мотоцикли.
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Кажуть, що жертвою правоохоронця став військовий після важкого поранення, який був направлений на ВЛК до столиці.
Після проходження комісії його затримали на вокзалі за порушення комендантської години, хоч він і мав при собі білет на потяг.
Поліція поки цю ситуацію не коментує.
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