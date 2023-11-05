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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів Сумської області

Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ. 

За добу  нараховано 44 удари. Внаслідок обстрілів пошкоджено 20 приватних домоволодінь, 2 підсобних приміщення, зруйновано гараж, у якому знаходилось 2 мотоцикли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти здійснили 15 обстрілів Сумщини - зафіксовано 46 вибухів, - ОВА

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 05
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 06
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 07
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Наслідки ворожих обстрілів Сумщини 09

Автор: 

обстріл (29262) Сумська область (3892)


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❗️Мережею поширюється відео, де видно, як поліцейський бʼє українського воїна

Кажуть, що жертвою правоохоронця став військовий після важкого поранення, який був направлений на ВЛК до столиці.

Після проходження комісії його затримали на вокзалі за порушення комендантської години, хоч він і мав при собі білет на потяг.

Поліція поки цю ситуацію не коментує.

Україна🇺🇦
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05.11.2023 09:36 Відповісти
Я все життя їздив поїздом, і жодного разу до мене не підходили поліцейські. Якщо підійшли до бійця, то мабуть, щось накоїв. Або вів себе негідно. Прикривати своє нахабство пораненням чи службою в ЗСУ - НЕГІДНО. Треба завжди пам'ятати кожному воїну - на тебе дивляться оточуючі з заздрістю та повагою. Не підводь ні ЗСУ, ні народ.
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05.11.2023 12:18 Відповісти
Я б з радістю погодилась би з Вами,якби не історії з ганебною поведінкою поліціянтів
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05.11.2023 17:24 Відповісти
Але негідна поведінка не привід для побиття. Потрібно бути людиною а не держимордою.
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05.11.2023 19:21 Відповісти
 
 