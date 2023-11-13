Последствия ракетного удара по Харькову: повреждены крыши и каркасы зданий. ФОТО

Правоохранители задокументировали последствия попадания российской ракеты по гражданскому объекту в Харькове. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 12 ноября около 19:30 враг нанес ракетный удар по Шевченковскому району Харькова.

Зафиксировано попадание по территории гражданского объекта – одного из развлекательных комплексов. Повреждены крыши и каркасы зданий.

На месте стражи порядка обнаружили фрагменты ракеты типа С-300.

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Документування наслідків збройної агресії здійснювалось прокурором спільно зі слідчим ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.