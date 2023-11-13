Наслідки ракетного удару по Харкову: пошкоджено дахи та каркаси будівель. ФОТО
Правоохоронці задокументували наслідки влучання російської ракети по цивільному об’єкту у Харкові. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, 12 листопада близько 19:30 ворог завдав ракетного удару по Шевченківському району Харкова.
Зафіксовано влучання по території цивільного обʼєкта - одного із розважальних комплексів. Пошкоджено дахи та каркаси будівель.
На місці правоохоронці виявили фрагменти ракети типу С-300.
Документування наслідків збройної агресії здійснювалось прокурором спільно зі слідчим ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
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