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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни вдарили по цивільному об’єкту в Харкові

харків

Окупанти обстріляли цивільний об’єкт у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Під ударом був, зокрема, Шевченківський район міста. Цивільний обʼєкт.

Закликаю усіх харківʼян під час повітряної тривоги бути обережними", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдають ударів по Харкову

Автор: 

обстріл (29517) Харків (5740)


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Русня, щоб ви здохли.
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12.11.2023 21:27 Відповісти
Пока не будет адеквата, будут бомбить.
Битьё определяет сознание. С волками жить- по волчьи выть.
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12.11.2023 21:32 Відповісти
Они будут бить до тех пор пока будет чем наносить удары. Им пофиг что будет прилетать в ответ. Вы плохо знаете россиян, если думаете что это прекратит обстрелы. Но давать ответ однозначно стоит. И не грозными видосиками...
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12.11.2023 22:46 Відповісти
«Им пофиг что будет прилетать в ответ. Вы плохо знаете россиян…».

Та ні, знаемо як облуплених.
Сцикліві, тупі мразі.

Які драпають від хлопців ЗСУ коли ті їх гасять - аж гай гуде.

«втора непобедимая армия « вже получила пи&$и на очах усього світу.
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13.11.2023 06:31 Відповісти
СУ отримають F-16 вже цієї зими. Українські пілоти дуже швидко навчаються, - екс-директор ЦРУ Петреус
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12.11.2023 21:32 Відповісти
Схоже потрапили до цивільної F-16.
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12.11.2023 21:58 Відповісти
 
 