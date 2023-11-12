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Росіяни вдарили по цивільному об’єкту в Харкові
Окупанти обстріляли цивільний об’єкт у Шевченківському районі Харкова.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Під ударом був, зокрема, Шевченківський район міста. Цивільний обʼєкт.
Закликаю усіх харківʼян під час повітряної тривоги бути обережними", - написав він.
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Битьё определяет сознание. С волками жить- по волчьи выть.
Та ні, знаемо як облуплених.
Сцикліві, тупі мразі.
Які драпають від хлопців ЗСУ коли ті їх гасять - аж гай гуде.
«втора непобедимая армия « вже получила пи&$и на очах усього світу.