Глава Минобороны Умеров представил личному составу ССО нового руководителя – полковника Лупанчука. ФОТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил личному составу Сил специальных операций нового руководителя – полковника Сергея Лупанчука.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня представил личному составу полковника Сергея Лупанчука – командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

Вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным передали боевой флаг ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.

Все мы гордимся крепостью воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии.

Поблагодарили за службу генерал-майора Виктора Хоренко.

Увеличение мощности Сил специальных операций Вооруженных сил Украины является приоритетом оборонной политики государства".

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