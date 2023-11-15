Глава Минобороны Умеров представил личному составу ССО нового руководителя – полковника Лупанчука. ФОТО
Министр обороны Украины Рустем Умеров представил личному составу Сил специальных операций нового руководителя – полковника Сергея Лупанчука.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал в фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня представил личному составу полковника Сергея Лупанчука – командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.
Вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным передали боевой флаг ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.
Все мы гордимся крепостью воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии.
Поблагодарили за службу генерал-майора Виктора Хоренко.
Увеличение мощности Сил специальных операций Вооруженных сил Украины является приоритетом оборонной политики государства".
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Якій НІ КОЛИ не мав ніякого відношення до армії.
Він вже тоске/ звільняє / назначае військових генералів?
А Залужний, десь «сбоку»!??!!!
поки справляється небога...
На хлібних місцях виключно досвідченні кадри...і абсолютно віддані.
зміни до Констітуції може ініціювати Рада,
але ж ми всі розуміємо,
шо з палікмахтерш і бровісток цього ніколи не буде.
коли під час війни військовими кадровими питаннями займається цивільний? - це на глобус не налазить...
Які саме якості старого керівника ССО не влаштовували умерова?
Чого очікує від новопризначеного, окрім особистої відданості зЕрмаку?
Тоді ВСУ зламали плани ворогів України по її здачі. Зараз почався другий захід.
Це *******...