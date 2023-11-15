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Глава Минобороны Умеров представил личному составу ССО нового руководителя – полковника Лупанчука. ФОТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил личному составу Сил специальных операций нового руководителя – полковника Сергея Лупанчука.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Умеров написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня представил личному составу полковника Сергея Лупанчука – командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

Вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным передали боевой флаг ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.

Все мы гордимся крепостью воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии.

Поблагодарили за службу генерал-майора Виктора Хоренко.

Увеличение мощности Сил специальных операций Вооруженных сил Украины является приоритетом оборонной политики государства".

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Глава Минобороны Умеров представил личному составу ССО нового руководителя – полковника Лупанчука 01
Глава Минобороны Умеров представил личному составу ССО нового руководителя – полковника Лупанчука 02

Автор: 

ССО (539) Умеров Рустем (599) Лупанчук Сергей (4)


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Топ комментарии
+25
Краще б Умер'ова не фотографували в профіль. Дуже схожий на Ясіра Арафата. Може родич?
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15.11.2023 20:09 Ответить
+22
Щось той татарин Умєров дуже на жида ******...
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15.11.2023 20:11 Ответить
+21
Якого біса завгосп, який повинен забезпечувати армію труселями, лізе вирішувати кадрові питання?
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15.11.2023 20:21 Ответить
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а каоли вже умєрову якійсь фронт доручать?
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15.11.2023 20:04 Ответить
А не багато на себе бере цей « цівільний долоровий мультімілліонер» Умеров?!
Якій НІ КОЛИ не мав ніякого відношення до армії.

Він вже тоске/ звільняє / назначае військових генералів?

А Залужний, десь «сбоку»!??!!!
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15.11.2023 20:33 Ответить
Бере стiльки клован з дермаком.
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15.11.2023 21:07 Ответить
вже доручили - подання надавати на зняття військових з посад.
поки справляється небога...
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15.11.2023 20:23 Ответить
Якщо тільки щоб здати той фронт.
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15.11.2023 20:47 Ответить
Балтісскій? Або, мож, Атлантіку усю...
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15.11.2023 21:28 Ответить
Казали , він без досвіду робот з військовими справами. А як врулив тасувати по-Єрмаківськи!Ще б навчився так нахабно як Льоша мародерити - й готовий вже спец військового міністерства
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15.11.2023 20:09 Ответить
ЗЕлені бобіки собі потенційно понижують рейтинг КОЖНОГО ДНЯ ВІЙНИ! МАЛАДЦИ !
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15.11.2023 20:10 Ответить
А чому ви вважаєте що він мародерити не вміє? Там без таких талантів на такі посади не саджають.
На хлібних місцях виключно досвідченні кадри...і абсолютно віддані.
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15.11.2023 20:50 Ответить
маю надію , він працюючи неостаннім менеджером компанії( треба освіжити про нього памʼять з Вікіпедії) в сумісній Ахметова разом з другим іноземним власником , та жив у США де й зараз живе більша частина його родини...
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15.11.2023 21:39 Ответить
Але судячи з того, як він "під козирьок цивільної кепки!" тасує героїв воїнів без відома главкому , то й мародерити буде так само
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15.11.2023 22:00 Ответить
Він на колишній посаді у Дежмайні нехило розпродував так що досвід в мародерстві має тут ще героя присвоїли Джамелеву з його подачі чи за те що вирішив по ССО йому віддячили дивні діла але ж воно начальник.
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15.11.2023 21:51 Ответить
Краще б Умер'ова не фотографували в профіль. Дуже схожий на Ясіра Арафата. Може родич?
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15.11.2023 20:09 Ответить
Щось той татарин Умєров дуже на жида ******...
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15.11.2023 20:11 Ответить
А шо?Нельзя чы шо?
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15.11.2023 20:16 Ответить
а какая разница?
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15.11.2023 20:36 Ответить
А все ж під татарина шифрується.
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15.11.2023 20:52 Ответить
Не забувайте що коріння в арабів та маланців одне--СЕМІТИ. а от релігія різна
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15.11.2023 20:54 Ответить
Он такой и есть, только крымский. Ну, как Бойко украинский))).
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15.11.2023 21:00 Ответить
Тiльки вiн?🤣
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15.11.2023 21:10 Ответить
Умерович, Умерман, Метерман.
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15.11.2023 22:05 Ответить
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15.11.2023 20:15 Ответить
Даже Ясир Арафат тоже где-то жидковат.
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15.11.2023 22:17 Ответить
Може досить цивільним міністрам на такі посади призначення робити? Чи зміна оточення Генерала Залужного так важлива для дерьмака. Хоча про що я, український народ усе прийме,як прийняв підозру Генералу Наєву
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15.11.2023 20:11 Ответить
Ясно як божий день, що розріджують команду Залужного. Наводнюють придворними цуциками, якими буде вертіти зрадник єрмак
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15.11.2023 22:02 Ответить
Умеров в МО без году неделя ... он выполняет задание своего патрона Ермака по развалу высшего военного руководства ЗСУ ! И это во время войны! Путло обязательно должен наградить Умерова каким-нибудь тайным указом.
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15.11.2023 20:17 Ответить
Якого біса завгосп, який повинен забезпечувати армію труселями, лізе вирішувати кадрові питання?
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15.11.2023 20:21 Ответить
Там його фейсбук, напишіть туди як думки,позиція людей.
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15.11.2023 20:24 Ответить
є Констітуція за якою він діє.
зміни до Констітуції може ініціювати Рада,
але ж ми всі розуміємо,
шо з палікмахтерш і бровісток цього ніколи не буде.
коли під час війни військовими кадровими питаннями займається цивільний? - це на глобус не налазить...
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15.11.2023 20:28 Ответить
якщо в нас воєнний то чому командує министр оборони ?
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15.11.2023 20:23 Ответить
Головне щоб новий був з цих хлопців!!!! А час покаже хто є хто!!! А Умєров погано почав, і це погано!!!
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15.11.2023 20:25 Ответить
Завгосп звільняє бойових генералів, далі кухарка буде керувати країною
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15.11.2023 20:26 Ответить
В нас нею вже клоун керує, яка там кухарка...
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15.11.2023 20:31 Ответить
Та нiфiга вiн не керуе. Всi давно знають, хто керуе.
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15.11.2023 21:16 Ответить
ви якось запізнились. Вже. Чи ви вважаєте що стендапер - це інший рівень?
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15.11.2023 20:33 Ответить
З урахуванням того, що умеров звільнив та призначив керівника ССО, саме він буде керувати роботою сил спеціальних оперецій?
Які саме якості старого керівника ССО не влаштовували умерова?
Чого очікує від новопризначеного, окрім особистої відданості зЕрмаку?
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15.11.2023 20:29 Ответить
Он никого не увольнял и не назначал, он только озвучивал.
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15.11.2023 21:03 Ответить
А знаєте, Хоренко перевели доя спецзавданнь до розвідки. А це значить одне,що тіктокер з обов'язками не справляється, а тільки з тік ток
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15.11.2023 20:32 Ответить
умеров = зеленский
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15.11.2023 20:35 Ответить
А перевірка до допуску со до сов секретної та ос важ ін. Проходять,? мене перевіряли до 3 коліна
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15.11.2023 20:46 Ответить
Хоренко командував ССО. Тобто тою структурою, що здатна обнулити і СБУ, і МВС, і інших "правоохоронців". Вочевидь у зелених почуяли якусь загрозу.
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15.11.2023 20:48 Ответить
Для себе, звичайно.
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15.11.2023 20:49 Ответить
А як розхвалювали цю дєрьмаковську підстилку перед призначенням. Йому навіть ставили в заслугу той факт, що він був один з тих хто в Стамбулі на початку війни підписував акт капітуляції.
Тоді ВСУ зламали плани ворогів України по її здачі. Зараз почався другий захід.
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15.11.2023 21:00 Ответить
Цивільний поц-розпильщик бюджету представляє спецпризначенцям їхнього командуючого.

Це *******...
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15.11.2023 21:01 Ответить
Що хотять - те й витворяють...
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15.11.2023 21:22 Ответить
Кримчаки - окрема етнолінгвістична спільнота єврейського населення, котрі говорять кримськотатарською мовою. Мешкають на території Криму і є корінним народом.
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15.11.2023 21:22 Ответить
Та це все робиить Сівкович з СБУ він дякуючи кварталівцям Баканову та Зеленському вже розібрався зараз дійшла черга до ЗСУ
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15.11.2023 21:53 Ответить
Це просто якийсь позор...... хуже був тільки 95 квартал зі своїм вуличним стёбом та дурацким реготом зеленського. яких чомусь називають артистами
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15.11.2023 21:56 Ответить
думаю, що причина увільнення Хоренка одна. ССО здійснюють операції по логістиці зброї. В кінці серпня США поставили Атакамси. Зермак взнав про це під час візиту у США 21 вересня 2023. І ГУРМО не знало про поставки Атакамса. А х..... стало відомо 25 вересня (за Ю.Б.Швець). І два удари по аеродромах теж заскочили зненацька, ГУРМО навіть не встигло вскочити на підніжку. І пішла обіда кровна від Хрипатого. Його верховного жреця не порахували потрібним повідомити. Все як у вересні 2022 року. З того часу і Кирюша якось зіщулився а його зам щось віщає з винуватим поглядом. А яке на болотах відношення до Козиря, не важко передбачити.
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15.11.2023 22:51 Ответить
умєров,ти зрадник,бо працюєш не на Перемогу,а на злив України!
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16.11.2023 08:49 Ответить
 
 