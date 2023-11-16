Сотрудница стратегического предприятия на Днепропетровщине передавала рашистам информацию о ВСУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Женщина передавала российским захватчикам информацию о Вооруженных силах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Женщина, работающая на одном из стратегических предприятий, собирала информацию о расположении, перемещении военной техники и личном составе ВСУ.
"Она скрыто осуществляла фотосъемку на телефон и посылала представителю рф сведения в мессенджер "Telegram". Переданные женщиной данные не размещались в открытом доступе Силами безопасности и обороны Украины, а их разглашение врагу может нанести вред обороноспособности и государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Во время обыска по месту жительства был изъят мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.
В настоящее время ей избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога.
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