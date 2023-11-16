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Сотрудница стратегического предприятия на Днепропетровщине передавала рашистам информацию о ВСУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Женщина передавала российским захватчикам информацию о Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Женщина, работающая на одном из стратегических предприятий, собирала информацию о расположении, перемещении военной техники и личном составе ВСУ.

"Она скрыто осуществляла фотосъемку на телефон и посылала представителю рф сведения в мессенджер "Telegram". Переданные женщиной данные не размещались в открытом доступе Силами безопасности и обороны Украины, а их разглашение врагу может нанести вред обороноспособности и государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении. 

Во время обыска по месту жительства был изъят мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время ей избрана мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога.

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Сотрудница стратегического предприятия на Днепропетровщине передавала рашистам информацию о ВСУ, - прокуратура 01
Сотрудница стратегического предприятия на Днепропетровщине передавала рашистам информацию о ВСУ, - прокуратура 02
Сотрудница стратегического предприятия на Днепропетровщине передавала рашистам информацию о ВСУ, - прокуратура 03
Сотрудница стратегического предприятия на Днепропетровщине передавала рашистам информацию о ВСУ, - прокуратура 04
Сотрудница стратегического предприятия на Днепропетровщине передавала рашистам информацию о ВСУ, - прокуратура 05

Автор: 

прокуратура (5040) Днепропетровская область (4160)


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Топ комментарии
+8
Скільки ж такого лайна серед нас ще бродить... Сподіваюсь, що її в загальну камеру помістять під варту.
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16.11.2023 11:45 Ответить
+6
Ще й має дитину шкільного віку, судячи з інтер'єру кімнати. Це ж якими курячими мізками треба думати, щоб наводити на неї ракети. Треба було одразу отими інструментами, що лежать на килимку, роз'яснити їй, на що заслуговують зрадники.
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16.11.2023 11:51 Ответить
+4
Нормально сєпаршу шуганули, аж з копит злетіла, вважала що не доберуться. Кувалда з ломом - не хотіла хату відчиняти.
Тепер років з 8 буде в колонії на зсу камуфляжі строчити і рукавиці.
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16.11.2023 11:50 Ответить
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Скільки ж такого лайна серед нас ще бродить... Сподіваюсь, що її в загальну камеру помістять під варту.
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16.11.2023 11:45 Ответить
Омоскаленого лайна.
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16.11.2023 11:49 Ответить
Нормально сєпаршу шуганули, аж з копит злетіла, вважала що не доберуться. Кувалда з ломом - не хотіла хату відчиняти.
Тепер років з 8 буде в колонії на зсу камуфляжі строчити і рукавиці.
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16.11.2023 11:50 Ответить
Ще й має дитину шкільного віку, судячи з інтер'єру кімнати. Це ж якими курячими мізками треба думати, щоб наводити на неї ракети. Треба було одразу отими інструментами, що лежать на килимку, роз'яснити їй, на що заслуговують зрадники.
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16.11.2023 11:51 Ответить
Идеологических я понимаю а вот те что за бабло нет. Таким надо пожизненную
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16.11.2023 13:46 Ответить
Ви собі не уявляєте, яка кількість тих, кому "какая разніца", сидіть по держ. структурах на усіх рівнях і нищать нашу Україну. Всі це знають, бачуть, чують. Невже на стратегічному(!!) підприємстві не зналии про цю курву? Знали, звісно, але ж їм і досі "какая разніца". Лайно
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16.11.2023 15:43 Ответить
Зацініть, в сбушників кувалда правильна - замість дерев'яного держака вварена металева довга труба.
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16.11.2023 11:53 Ответить
у Fiskars такого нема, вимушені користуватись вітчізняними розробками.
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16.11.2023 11:59 Ответить
Ну то більше на колун схоже. Металева труба на кувалді то тільки, вибачаюсь, по 3,14ські хлопать. Стикнувшись з гранітом, бетоном, цеглою, за метал взагалі мовчу с таким держаком дуже швидко "відсушите" руки.
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16.11.2023 12:15 Ответить
Двері ламати саме те, справжні кувалди починаються від 5кг
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16.11.2023 20:02 Ответить
Кувалду видно на останньому фото. Може її пора застосовувати до таких потвор, які допомагають вбивати українців?
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16.11.2023 12:02 Ответить
Це все, що треба знати про ставлення держави до захисту від кацапських шпигунів.
Вони шикують, поки контррозвідники розважаються під шансон...
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16.11.2023 12:11 Ответить
Вона не знала Україньської
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16.11.2023 12:12 Ответить
Таких гнид треба хлопцям на броню прив'язувати, або по пояс перед бруствером закопувати...
Шуткую, ракету всраку і в'йоо нах*й у п*дерацію...
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16.11.2023 13:04 Ответить
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16.11.2023 13:51 Ответить
 
 