Священник УПЦ МП укусил военного в центре Чернигова. ФОТОрепортаж

Священник УПЦ МП, который пришел забрать вещи из опечатанного Спасо-Преображенского собора в центре Чернигова, поссорился и укусил военного, охраняющего храм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание ЧЕline.

Спасо-Преображенский собор опечатан по решению комиссии Минкульта. Общественный порядок рядом с ним обеспечивают военнослужащие.

Священников УПЦ МП пустили в собор забрать вещи. В то же время рабочие демонтировали старый замок на дверях храма. Это разозлило представителей УПЦ МП.

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"Священник начал вести себя агрессивно, достал мобильный телефон и начал меня снимать на видео. Говорит, покажу всей Европе, какие вы фашисты. Я попросил меня не снимать, ведь я военный и меня нельзя снимать. На мою просьбу священник не реагировал и провоцировал дальше, все время повторял что-то о фашистах. Я забрал у него телефон с целью удалить видео, на котором я присутствую. После этого священник набросился на меня с кулаками, а затем схватил за руку и укусил", - рассказал военнослужащий журналистам.

По данным ЧЕline, военного укусил священник Андрей Забуранный.

Обе стороны конфликта вызвали на место происшествия полицию и медиков.















