Священник УПЦ МП укусил военного в центре Чернигова. ФОТОрепортаж
Священник УПЦ МП, который пришел забрать вещи из опечатанного Спасо-Преображенского собора в центре Чернигова, поссорился и укусил военного, охраняющего храм.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание ЧЕline.
Спасо-Преображенский собор опечатан по решению комиссии Минкульта. Общественный порядок рядом с ним обеспечивают военнослужащие.
Священников УПЦ МП пустили в собор забрать вещи. В то же время рабочие демонтировали старый замок на дверях храма. Это разозлило представителей УПЦ МП.
"Священник начал вести себя агрессивно, достал мобильный телефон и начал меня снимать на видео. Говорит, покажу всей Европе, какие вы фашисты. Я попросил меня не снимать, ведь я военный и меня нельзя снимать. На мою просьбу священник не реагировал и провоцировал дальше, все время повторял что-то о фашистах. Я забрал у него телефон с целью удалить видео, на котором я присутствую. После этого священник набросился на меня с кулаками, а затем схватил за руку и укусил", - рассказал военнослужащий журналистам.
По данным ЧЕline, военного укусил священник Андрей Забуранный.
Обе стороны конфликта вызвали на место происшествия полицию и медиков.
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Добре що укусив у руку,а не в голову.Але антирабічна вакцина не завадить.
Причина закриття офіційна - в неналежному стані споруда. Але ж коли в 1989 році радянська влада віддавала ці споруди православним, там були або склади добрив, або взагалі сміття, і все у вкрай занедбаному стані. Є фото та відео, як воно виглядало. І кожен може побачити, як виглядає сьогодні.
Тож, я не розумію, навіщо забирати храми у тих , хто їх довів до ладу та використовував за призначенням.
Звісно, якщо є колаборант хтось,треба за законом доводити це та судити, але до чого всі прихожані мають страдати, не зрозуміло.
Раптом не родич нардепки Лесі Забуранної?
адже я військовий і мене не можна фільмувати - сху...ли????
Не столько сумашедшие сектанты меня бесят, сколько "споймавшие звезду".
Можуть знайтися русскомирці , які вичислять військового по фото й прийдуть, наприклад, до його дружини, коли він буде на службі...
Військовий вірно сказав: не можна його фотографувати. А то цікаво: техніку не можна, військовослужбовця - можна. Людина дешевша за БТР?
А ветеринарів? Чи фсб-шник допомоги не потребував?
Пля-а-а...
Теперка бідолашний військовий перетвориться на на священика!
)))
На місті іншого то були б
Вибиті зуби, в відбиті нирки
І правильно вчинив би
Таких тварюк безбожних для яких бог-це путлер треба карати
Подлежит утилизации.
Гундяйка своїх чортів мабуть навмисно не годує , щоб ті тоді з голодухи кидались на людей .