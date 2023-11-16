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Священник УПЦ МП укусил военного в центре Чернигова. ФОТОрепортаж

Священник УПЦ МП, который пришел забрать вещи из опечатанного Спасо-Преображенского собора в центре Чернигова, поссорился и укусил военного, охраняющего храм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание ЧЕline.

Спасо-Преображенский собор опечатан по решению комиссии Минкульта. Общественный порядок рядом с ним обеспечивают военнослужащие.

Священник УПЦ МП укусил военного в центре Чернигова 01

Священников УПЦ МП пустили в собор забрать вещи. В то же время рабочие демонтировали старый замок на дверях храма. Это разозлило представителей УПЦ МП.

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Священник УПЦ МП укусил военного в центре Чернигова 02Священник УПЦ МП укусил военного в центре Чернигова 03

"Священник начал вести себя агрессивно, достал мобильный телефон и начал меня снимать на видео. Говорит, покажу всей Европе, какие вы фашисты. Я попросил меня не снимать, ведь я военный и меня нельзя снимать. На мою просьбу священник не реагировал и провоцировал дальше, все время повторял что-то о фашистах. Я забрал у него телефон с целью удалить видео, на котором я присутствую. После этого священник набросился на меня с кулаками, а затем схватил за руку и укусил", - рассказал военнослужащий журналистам.

Священник УПЦ МП укусил военного в центре Чернигова 04

По данным ЧЕline, военного укусил священник Андрей Забуранный.

Священник УПЦ МП укусил военного в центре Чернигова 05

Обе стороны конфликта вызвали на место происшествия полицию и медиков.


Священник УПЦ МП укусил военного в центре Чернигова 06

Священник УПЦ МП укусил военного в центре Чернигова 07
Священник УПЦ МП укусил военного в центре Чернигова 08


Автор: 

УПЦ МП (1567) Чернигов (900) военнослужащие (6206)


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Топ комментарии
+38
Вакцинацію від сказу потрібно зробить.
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16.11.2023 16:22 Ответить
+32
Свинособачий сказ
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16.11.2023 16:20 Ответить
+29
Якась скажена паРашкинська собака...
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16.11.2023 16:22 Ответить
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Свинособачий сказ
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16.11.2023 16:20 Ответить
треба осиковий кіл між ріг
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16.11.2023 16:49 Ответить
всем масковским на очищение водой

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18.11.2023 11:54 Ответить
Дивно що не дупу підставив..
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16.11.2023 16:20 Ответить
Якась скажена паРашкинська собака...
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16.11.2023 16:22 Ответить
Вони бісяться.Годівничка закривається.Пролетіли зробили ставку на криву клячу,на росію.А тепер все,банкроти
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16.11.2023 20:27 Ответить
Вакцинацію від сказу потрібно зробить.
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16.11.2023 16:22 Ответить
Давно пора проводити санітарний відстріл попів МП
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16.11.2023 16:23 Ответить
А є та вакцина від свинособачого сказу?
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16.11.2023 16:44 Ответить
щеплення від сказу зробили? І священника треба спіймати і на тиждень замкнути для спостереження.
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16.11.2023 16:22 Ответить
Достатьно трохи шерсті а ще краще голову скаженої тварини до лабораторіі привезти,щоб підтвердити сказ.
Добре що укусив у руку,а не в голову.Але антирабічна вакцина не завадить.
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16.11.2023 17:04 Ответить
згоден. Голову краще ніж замкнути.
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16.11.2023 17:47 Ответить
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16.11.2023 21:52 Ответить
МП - якась сатанистська секта. Перед можливим фізичним контактом зі свинособаками є сенс робити щеплення від сказу.
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16.11.2023 16:23 Ответить
какой поп такой и приход. всем прививки от бешенства
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16.11.2023 16:25 Ответить
Да мля.....Новина сильна.Запишуть укус,в поранення...?Бо сторожував церкву.....Вдуматись охороняв храм?От кого?Кому та церква треба?Коло мене,ще при Пороху вигнали попа,московський був......Пуста...вона закрита пуста!!!!Нема там прихожан....
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16.11.2023 16:26 Ответить
украинцев мало, одни перевертни остались.
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16.11.2023 16:28 Ответить
Як тільки дух МПовський висмердиться, так і будуть.
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16.11.2023 17:21 Ответить
От кого?Кому та церква треба?- рашистській собаці,котра і прийшла до цієї церкви.Рашистські пси ,завжди приходять на місце своєї блювотини,якщо їх не усипити...
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16.11.2023 20:22 Ответить
Цей собор був завжди заповнений, він в центрі Чернігова, там багато прихожан, а на великі свята взагалі люди і поруч з храмом стояли.

Причина закриття офіційна - в неналежному стані споруда. Але ж коли в 1989 році радянська влада віддавала ці споруди православним, там були або склади добрив, або взагалі сміття, і все у вкрай занедбаному стані. Є фото та відео, як воно виглядало. І кожен може побачити, як виглядає сьогодні.
Тож, я не розумію, навіщо забирати храми у тих , хто їх довів до ладу та використовував за призначенням.

Звісно, якщо є колаборант хтось,треба за законом доводити це та судити, але до чого всі прихожані мають страдати, не зрозуміло.
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17.11.2023 18:47 Ответить
А я завжди казав, що ця сволота моськовська і покусати може. Ось і покусав. Від сказу треба уколи хлопцю робить. А скажену собаку у рясітреба або прістреляти або тримати на ланцюге у клітці.
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16.11.2023 16:27 Ответить
"За даними ЧЕline, військового вкусив священик Андрій Забуранний."
Раптом не родич нардепки Лесі Забуранної?
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16.11.2023 16:27 Ответить
попы кадры еще те, але ж
адже я військовий і мене не можна фільмувати - сху...ли????
Не столько сумашедшие сектанты меня бесят, сколько "споймавшие звезду".
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16.11.2023 16:29 Ответить
Ви дурень.
Можуть знайтися русскомирці , які вичислять військового по фото й прийдуть, наприклад, до його дружини, коли він буде на службі...
Військовий вірно сказав: не можна його фотографувати. А то цікаво: техніку не можна, військовослужбовця - можна. Людина дешевша за БТР?
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16.11.2023 19:25 Ответить
дурень тот кто тебя делал, читай законы, или если так уверенно пи...ь давай ссылку на закон о ЗАПРЕТЕ СЬЕМКИ. Я нашел лишь то что ответственность за РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Тоесть до момента пока я не распространил - криминала нет, от слова совсем.
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17.11.2023 08:40 Ответить
Туї то як ще тебе?Ти прбитий із за рогу?Фільмувати військовослужбовців,в тому числі,в умовах воєнного стану,заборонено,недолуге,бісить його...Тепер для всіх стає зрозумілим-за речами,за будь чим,вхід монахів,священників.чи будь кого з МП-тільки в жорстких ошейниках ы в намордниках.Справка о вакцинации-с фото ы в развернутом виде.
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16.11.2023 19:35 Ответить
Прибитый тебя делал за углом. Поэтому ты такой перепуганный, тебя раком ставить будут , а ты лишь подмахивать станешь задом. Читай законы дурень, ВСЕ правонарушения снимать можно и нужно, невзирая на форму статус и погоны. Говномарафонцы знатно стаду промыли мозги.Хотя крепаков только и гнуть нужно, они стадо по версиям всего госапарата, и прав у них недолжно быть никаких.
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17.11.2023 08:43 Ответить
бісові виродки ці МП УПЦ. Гундяєвські посіпаки! Які ж тупі українці, що ходять до тих церков
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16.11.2023 16:30 Ответить
скажених істот відстрілюють. якщо вони не потрібні для досліджень.
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16.11.2023 16:32 Ответить
собака не може не кусати, особливо московський
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16.11.2023 16:33 Ответить
До м'яса вкушу за руку,-- як велика Скажена собака. (С) -- попа накуй пристрелити!),
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16.11.2023 16:34 Ответить
чистий собака, "УПЦ МП" то така в нього погремуха.
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16.11.2023 16:37 Ответить
А-я-яй! Фе! Вчинок не гідний звання офіцера ФСБ!
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16.11.2023 16:42 Ответить
Він поапорщик ФСБ, йому можна
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16.11.2023 16:45 Ответить
викликали на місце події поліцію та медиків.

А ветеринарів? Чи фсб-шник допомоги не потребував?
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16.11.2023 16:43 Ответить
він одержимий вся гундяєвська секта "рпц-упц мп"- дияволопоклонники це їх місія !
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16.11.2023 16:43 Ответить
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16.11.2023 16:44 Ответить
цього замало, треба ще 10 срібних куль
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16.11.2023 17:15 Ответить
Не в тему можливо, але було питання: "Чому у кішки дев,ять життів?"(У цього жопа набагато менше). Оскільки відповідь ніде не знайдете вірну, то пояснюю: - кішка за життя серед людей може навчитись виконувати ДЕВ,ЯТЬ З ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ, для неї це потолок, оскільки ПЕРШУ(рахунок йде від останньої) вона виконать не в змозі: - у звірів НЕМАЄ БОГА. Ну, а тепер самі зробіть висновки про кількість життів "жопа", для мене він порушив ВСІ , й я це можу довести. АРХ М
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16.11.2023 16:50 Ответить
Священик УПЦ МП вкусив військового в центрі Чернігова

Пля-а-а...
Теперка бідолашний військовий перетвориться на на священика!
)))
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16.11.2023 16:51 Ответить
Військовий гумано з цим покидьком священником повівся
На місті іншого то були б
Вибиті зуби, в відбиті нирки
І правильно вчинив би
Таких тварюк безбожних для яких бог-це путлер треба карати
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16.11.2023 16:53 Ответить
Москаль кусачий.
Подлежит утилизации.
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16.11.2023 16:54 Ответить
Часник треба із собою носити, тоді демони МП тікають...
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16.11.2023 17:07 Ответить
"Ходячих мерців" надивилася паскуда, треба одразу кулю в лоба
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16.11.2023 17:22 Ответить
Треба терміново приймати закон, щоб всі священники кацапського паханату ходили у намордниках. За порушення штраф митрополиту.
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16.11.2023 17:24 Ответить
Погано, я не побачив знаряддя злочину? Потім цей рогатєнькій у рясі, буде хрюкати - це не я, це зроблено не моїми зубами!
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16.11.2023 17:26 Ответить
Геть московитських попів з України! Нехай їдуть у рашку кацапів кусати!
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16.11.2023 17:29 Ответить
и теперь уколы от бешенства надо делать
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16.11.2023 17:44 Ответить
Кровопивця!
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16.11.2023 17:45 Ответить
кровосися
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16.11.2023 17:49 Ответить
Є такий підвид.
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16.11.2023 17:51 Ответить
Істінно говорю вам, бє попутал!
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16.11.2023 17:55 Ответить
..Може голодний був . ?
Гундяйка своїх чортів мабуть навмисно не годує , щоб ті тоді з голодухи кидались на людей .
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16.11.2023 17:59 Ответить
Пока на фронте гибнут патриоты. вата подымает голову. Скоро за украинский флаг будут пи...ть на улицах. Дело идет к этому
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16.11.2023 18:21 Ответить
у тебя в бошке идет ,у нас не идет
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16.11.2023 18:50 Ответить
пока на фронте гибнут, здоровые лбы охраняют пустые здания за нехилую зп и льготы,Почуствуй разницу.А всему стаду ссут в уши что людей нехватает.
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17.11.2023 08:44 Ответить
На бешество пусть проверится!
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16.11.2023 18:23 Ответить
Кусаються біснуваті, тут тільки спалення
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16.11.2023 18:46 Ответить
божий человек
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16.11.2023 19:00 Ответить
выбить зубы чтобы не кусалась!
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16.11.2023 19:04 Ответить
Шановні, священники були до Христа, у євреїв. Нинішні самозванці не мають обгрунтування свого статусу в Новому Заповіті, притягуючи за вуха деякі тексти, та спираючись на власні традиції
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16.11.2023 19:39 Ответить
Це так, після 4- 5 сторіччя у Християнство окупували язичники еліністи які ненавиділи євреїв і все єврейське і постановили завести свої язицькі обряди під одежою Християнства, тому маємо Пасху по вавилонські, а не ту шо святкував Христос зі своїма учнями і багато іншого.
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17.11.2023 13:44 Ответить
За такие "мероприятие" как укус в противоположного лица можит расцениватся как умышленная заражение лица . это можит быть и бешенство или вич или какое другое заболевание.. Надо потерпевшему проверится, чем черт нешутит.
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17.11.2023 07:23 Ответить
От нечисті розвелося в рясах. Зовсім суспільство отупіло.
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17.11.2023 10:25 Ответить
Протиотруту військовому вкололи?
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17.11.2023 10:56 Ответить
Зуби видалити, особі вирядженій в рясу московську, що він у подальшому, не завдав собі «БІЛЬШОГО КЛОПОТУ»! Можливо він СКАЗОМ хворіє!
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17.11.2023 12:35 Ответить
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17.11.2023 13:40 Ответить
Военнослужащему необходимо срочно проколоть курс уколов от бешенства.
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17.11.2023 17:23 Ответить
що тут скажеш - біснуватий
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17.11.2023 19:32 Ответить
той піп мав збирати свої вибиті зуби поламаними руками
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18.11.2023 12:35 Ответить
А там протизміїна сиворотка є??
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18.11.2023 14:04 Ответить
Я спочатку дивувався чого це мацьковськи попи так не хочуть їхати з України в свою рідну гундяєвську рашку, а потім мені один досвідчений пан пояснив. Він стверджує, що гундяєвцям дуже не хочеться після Києва, Чернігіва, Вінниці, Одеси і т.д. отримати приход де небуть у забайкаллі, магаданській чи амурський області або в якутії чи на Камчатці. Тому самі хітрожопі перебігають до нашої церкви але за ними треба слідкувати - шпигунів багато стало, мля….. Я вважаю той пан був правий
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18.11.2023 14:11 Ответить
 
 