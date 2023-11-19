Рашисты повесили в блиндаже мышей: "Показательная казнь, этот признался, что он – хохляцкий шпион". ВИДЕО

В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксировано, как оккупанты ради развлечения повесили мышей в блиндаже.

Как информирует Цензор.НЕТ, в частности, это видео распространил херсонский активист и волонтер Юрий Махотин в своем телеграм-канале "Регион 22".

В ролике оккупанты отмечают, что это "показательная казнь", а мыши якобы чем-то провинились. Некоторые из них грызли продукты войск рф и их обмундирование, а еще животных повесили за то, что они просто бегали по столу.

"А этот признался, что он хохляцкий шпион", - говорит оккупант, указывая на тело одной из повешенных мышей.

За кадром слышен смех.

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