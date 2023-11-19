РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11923 посетителя онлайн
Новости Фото
17 588 74

Рашисты повесили в блиндаже мышей: "Показательная казнь, этот признался, что он – хохляцкий шпион". ВИДЕО

В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксировано, как оккупанты ради развлечения повесили мышей в блиндаже.

Как информирует Цензор.НЕТ, в частности, это видео распространил херсонский активист и волонтер Юрий Махотин в своем телеграм-канале "Регион 22".

В ролике оккупанты отмечают, что это "показательная казнь", а мыши якобы чем-то провинились. Некоторые из них грызли продукты войск рф и их обмундирование, а еще животных повесили за то, что они просто бегали по столу.

"А этот признался, что он хохляцкий шпион", - говорит оккупант, указывая на тело одной из повешенных мышей.

За кадром слышен смех.

Смотрите: Гранатометчик попал в российского оккупанта, который охотился на украинского зайца. ВИДЕО

Рашисты повесили в блиндаже мышей: Показательная казнь, этот признался, что он – хохляцкий шпион 01

Автор: 

армия РФ (19224) животные (932)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+48
Це лише частина кацапської ублюдської сутності вбивць гвалтівників крадіїв...
показать весь комментарий
19.11.2023 11:06
+34
"Кацап" від тюркського "м'ясник, живодер". Одне слово повністю характеризує цих мешкаців боліт.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:14
+32
Солдаты крысиного царя повесили мышей.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Солдаты крысиного царя повесили мышей.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:04 Ответить
Висушать, потім з"їдять.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:04 Ответить
Я не здивувався, бо таким "промислом" орки займалися в Ворзелі, але там їли собачок:

показать весь комментарий
19.11.2023 11:11 Ответить
Мабуть то корейці були... Серед кацапів всяке лайно бовтається.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:41 Ответить
Це лише частина кацапської ублюдської сутності вбивць гвалтівників крадіїв...
показать весь комментарий
19.11.2023 11:06 Ответить
є чимало відео де бійці ЗСУ годують навіть мишей у бліндажах-ось зробіть порівняння та висновки самі...
показать весь комментарий
19.11.2023 11:10 Ответить
Так , це правда про наших Воїнів ,
а кацапи - мразь і бидло , які навіть над мишами знущаються в такій
гнусній формі , фу гидота 😕😤
показать весь комментарий
19.11.2023 12:38 Ответить
"Кацап" від тюркського "м'ясник, живодер". Одне слово повністю характеризує цих мешкаців боліт.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:14 Ответить
Цікаво, а конашенкову доповіли про цю "перемогу"?
показать весь комментарий
19.11.2023 11:07 Ответить
Миші - "полівки" Раз миші з поля вже зараз пішли у бліндажі - значить зима буде холодною і голодною
показать весь комментарий
19.11.2023 11:13 Ответить
Так це стародавня народна прикмета, але на сьогодні зовсім інша ситуація.
Поля "голодні" бо ніхто нічого не сіяв, тому і гризуни сунуть в пошуках хоч якоїсь їжі. Ще років зо тридцять назад в цю пору вже лежав сніг, а зараз зими стали значно м'якіші, мінус 10-15 пару тижнів у січні от і вся зима.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:34 Ответить
Це ти МЕНІ про "холодніші зими тридцять років тому" розказуєш? Я ще 50 років тому на новорічне свято у школу по грязюці "шльопав" І це - Центральне Подніпров"я! ПРосто літо стало жаркішим
показать весь комментарий
19.11.2023 11:59 Ответить
Я також 50 років назад шльопав по грязюці у Середній Наддніпрянщині і по пояс у снігу в Нижній Наддніпрянщині - ну то таке.
Сьогодні випав перший сніг в Україні, Карпати і Закарпаття зрозуміло, ну Одеса!
показать весь комментарий
19.11.2023 13:39 Ответить
Я виявився правим На Поліссі третю добу уночі - "мінусові" температури Давно такого не було Побачимо що буде взимку
показать весь комментарий
21.11.2023 07:57 Ответить
Мені здається, що то домові миші, бо польові трохи коричнуваті та с темною смужкою вздовж хребта.

Але можу і помилятися.
показать весь комментарий
19.11.2023 13:14 Ответить
"Полівки" - це цілий рід На фото - полівка-"нориця" Не треба їх плутать з "польовою мишею" Ти описуєш саме останню
показать весь комментарий
19.11.2023 13:30 Ответить
полички новенькі..все розкладено по поличках... і миші до пива
показать весь комментарий
19.11.2023 11:10 Ответить
Чикатилы на минималках.******
показать весь комментарий
19.11.2023 11:12 Ответить
А что вы ожидали от дикой Орды. Ето у них игрушки такие. Красота и уют в ихнем мире именно так и выглядит
показать весь комментарий
19.11.2023 11:12 Ответить
Російськомовні...
показать весь комментарий
19.11.2023 11:13 Ответить
ето другоє)
показать весь комментарий
19.11.2023 11:41 Ответить
Все живе,що є на планеті,заважає кацапам.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:14 Ответить
А где звук.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:16 Ответить
https://t.me/karymat/4761
показать весь комментарий
19.11.2023 11:31 Ответить
Ну що сказати, це діагноз, при чому серйозний діагноз. Люди зі здоровою психікою так не розважаються. Сподіваюся цей непотріб або виздихає або поїде назад до рідних кошмарити сім'ю
показать весь комментарий
19.11.2023 11:20 Ответить
Психічно здорова людина такого не зробить. Або кацапи й справді не люди
показать весь комментарий
19.11.2023 11:22 Ответить
Психічно здорова людина бореться зі шкідниками. А ці через розп"яття...От що там в головах, якби спитав? Садисти
показать весь комментарий
19.11.2023 11:36 Ответить
А чому "або"? Ви досі ше не зрозуміли?
показать весь комментарий
19.11.2023 18:23 Ответить
Они думают, что это ёжики которых в военкомате побрили. Заготавливают на праздник, на новый год.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:23 Ответить
Дегенерати. І гумор відповідний.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:26 Ответить
Мразота кацапська! В усьому нелюді! Садюги! Отримують задоволення від знущань! Країна падалі!!
показать весь комментарий
19.11.2023 11:28 Ответить
Ті хто вірить у хороших рускіх, самі не далеко від них пішли. За такими потрібно спостерігати а краще нафуй депортувати
показать весь комментарий
19.11.2023 11:32 Ответить
Краще на досліди,хоч якась користь.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:37 Ответить
Чи є ще щось тупіше ,огирдніше і мерзеніше рашиських чортів ?,що б ви всі виздихали терористи ,злочинці, здичавіла орда.
показать весь комментарий
19.11.2023 11:53 Ответить
кацап є кацап, йому все заважає, він все хоче знищити, але потрібно знищити його щоб не було Бучі, Ірпіня, Маріуполя, Гостомеля, Херсона, Купянска і ще багатьох міст , містечок і сіл де всунув своє рило кацап!!!!
показать весь комментарий
19.11.2023 11:56 Ответить
Гідні соратники мільчакова (чи як там того пітерського фашика-живодера?). Сподіваюсь, що доля у них буде однакова, а жарти задорнова та пісні кобзона їм сподобаються...
показать весь комментарий
19.11.2023 12:06 Ответить
проблему решают домашние коты.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:11 Ответить
То котики!!!! Особливо середній!!)))
показать весь комментарий
19.11.2023 12:46 Ответить
Вони й котiв розiпнуть! Забава така...
показать весь комментарий
19.11.2023 15:04 Ответить
😻😻😻
показать весь комментарий
19.11.2023 19:10 Ответить
Які ще докази **...ті русні потрібні?!
показать весь комментарий
19.11.2023 12:15 Ответить
Які ще можуть бути розваги в окопах? От якби їм книжку Ремарка "Повернення", то вони б або здалися, або б дезертирували.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:17 Ответить
Сподіваюся, що ти згадаєш цих мишей, у твій останній момент, коли прилетить від ЗСУ. Миші тобі помстяться, коли будуть об'їдати твій смердючий труп.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:24 Ответить
я так розумію, їм ще не прилітало, що їм нічим займатися і вони ще свою науку не отримали.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:27 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2023 12:39 Ответить
Здохнете кацапи кончені ВСІ , на радість нам і нашим мишам 😕
показать весь комментарий
19.11.2023 12:42 Ответить
Не виключено що можуть отримать спалах лептоспірозу
показать весь комментарий
19.11.2023 12:50 Ответить
Мишей тьма , звісно. Але це історія про дещо інше і потворніше...і дуже давнє.
показать весь комментарий
19.11.2023 13:02 Ответить
Без слів.
показать весь комментарий
19.11.2023 13:03 Ответить
Ад пуст, все бесы здесь.
показать весь комментарий
19.11.2023 13:10 Ответить
Довоювались... до мишей.
показать весь комментарий
19.11.2023 13:12 Ответить
Накуя тварин мучити? У нас теж мишей на позиціях багато, ми боремося котами і звичайними мишоловками. От тільки я не люблю мишоловки типу "липучка". Там миша довго мучиться, доводиться її швидко добивати і закопувати, щоб коти не знайшли.
показать весь комментарий
19.11.2023 13:25 Ответить
tvari!!!
показать весь комментарий
19.11.2023 13:32 Ответить
Щоб кляті хохляцькі миші не шпигували, треба для їхнього остраху повісити пару-трійку рузьге!
)))
показать весь комментарий
19.11.2023 13:55 Ответить
За кожну нашу мишу повісити 10 кацапів!
показать весь комментарий
19.11.2023 14:21 Ответить
Підсумки вікової отрицательной селекції. Виживають найогіднійші. Вони у цьому між собою змагаються. Огидних люди лякаються. Оце і є їхній спосіб виживання. Ні на що конструктивне не здатні. Оце послав же нам всесвіт сусіда? Хотілось би знати навіщо.
показать весь комментарий
19.11.2023 14:29 Ответить
Виродки нудьгують в окопах. Мишей страчують...
показать весь комментарий
19.11.2023 14:56 Ответить
Какая **** это казнь , это ваша кацапо пайка как сушеная тарань, жрут **** все что шевелиться , тушенка бешеной крысы дающая стимул , ***** не земные....
показать весь комментарий
19.11.2023 14:58 Ответить
Просто скот двуногий(((
показать весь комментарий
19.11.2023 15:13 Ответить
Хто там за гуманізм казав. Живодери вони. Жах.
показать весь комментарий
19.11.2023 15:34 Ответить
Це генетика. Така сволота розплодилась і треба зщробити усе, щоб вони не дали потомства. «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло ...» І. Бунін
показать весь комментарий
19.11.2023 16:33 Ответить
Тупо с полевыми мышами в поле бороться -это их естественная среда обитания (только котики могут помочь отрегулировать баланс), это просто удовлетворение садистких потребностей кацапни, заложеных в их поганой генетике (от предков-варваров)!
показать весь комментарий
19.11.2023 16:34 Ответить
Більшість садистів і маньяків починали з живодерства, а потім переходили на людей. Згадайте хоча б Мільчакова.
показать весь комментарий
19.11.2023 16:56 Ответить
А чему удивляться, тупые цапорилi вместо того, шобы обзавестись котиками живут в своих клопярнях, таргано-крысятниках. Но самое сногсшибающее... У КАЦАПОВ есть такое поверье, в новобуд первым запустить таракана, бо видишь ли тараканы живут там, где есть шо пожрать... тобто, "достаток" по-кацапски.
показать весь комментарий
19.11.2023 17:11 Ответить
А зараз згадайте перехоплення телефонних розмов москалоти про катування наших полонених ...
показать весь комментарий
19.11.2023 17:24 Ответить
Скрепы московитские.
показать весь комментарий
19.11.2023 18:07 Ответить
довбануті кацапські садюги
показать весь комментарий
19.11.2023 18:27 Ответить
Дауни тупорилие
показать весь комментарий
19.11.2023 21:09 Ответить
Тьфу, бл*дь! Дійшли вже до мишей...
показать весь комментарий
20.11.2023 00:58 Ответить
Дикие варвары
показать весь комментарий
20.11.2023 12:55 Ответить
 
 