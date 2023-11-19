Рашисти повісили у бліндажі мишей: "Показова страта, цей зізнався, що він - хохляцький шпигун". ВIДЕО
У соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано, як окупанти заради розваги повісили мишей у бліндажі.
Як інформує Цензор.НЕТ, зокрема це відео поширив херсонський активіст та волонтер Юрій Махотін у своєму телеграм-каналі "Регіон 22".
У ролику окупанти зазначають, що це "показова страта", а миші нібито чимось провинилися. Деякі з них гризли продукти військ РФ та їхнє обмундирування, а ще тваринок повісили за те, що вони просто бігали по столу.
"А цей зізнався, що він хохляцький шпигун", - каже окупант, вказуючи на тіло однієї із повішених мишей.
За кадром чути сміх.
Топ коментарі
+48 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.11.2023 11:06
+34 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар19.11.2023 11:14
+32 govtva
показати весь коментар19.11.2023 11:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а кацапи - мразь і бидло , які навіть над мишами знущаються в такій
гнусній формі , фу гидота 😕😤
Поля "голодні" бо ніхто нічого не сіяв, тому і гризуни сунуть в пошуках хоч якоїсь їжі. Ще років зо тридцять назад в цю пору вже лежав сніг, а зараз зими стали значно м'якіші, мінус 10-15 пару тижнів у січні от і вся зима.
Сьогодні випав перший сніг в Україні, Карпати і Закарпаття зрозуміло, ну Одеса!
Але можу і помилятися.
)))