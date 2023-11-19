Рашисти повісили у бліндажі мишей: "Показова страта, цей зізнався, що він - хохляцький шпигун". ВIДЕО

У соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано, як окупанти заради розваги повісили мишей у бліндажі.

Як інформує Цензор.НЕТ, зокрема це відео поширив херсонський активіст та волонтер Юрій Махотін у своєму телеграм-каналі "Регіон 22".

У ролику окупанти зазначають, що це "показова страта", а миші нібито чимось провинилися. Деякі з них гризли продукти військ РФ та їхнє обмундирування, а ще тваринок повісили за те, що вони просто бігали по столу.

"А цей зізнався, що він хохляцький шпигун", - каже окупант, вказуючи на тіло однієї із повішених мишей.

За кадром чути сміх.

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