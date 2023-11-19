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Рашисти повісили у бліндажі мишей: "Показова страта, цей зізнався, що він - хохляцький шпигун". ВIДЕО

У соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано, як окупанти заради розваги повісили мишей у бліндажі.

Як інформує Цензор.НЕТ, зокрема це відео поширив херсонський активіст та волонтер Юрій Махотін у своєму телеграм-каналі "Регіон 22".

У ролику окупанти зазначають, що це "показова страта", а миші нібито чимось провинилися. Деякі з них гризли продукти військ РФ та їхнє обмундирування, а ще тваринок повісили за те, що вони просто бігали по столу.

"А цей зізнався, що він хохляцький шпигун", - каже окупант, вказуючи на тіло однієї із повішених мишей. 

За кадром чути сміх. 

Також читайте: Гранатометник поцілив у російського окупанта, який вполював українського зайця. ВIДЕО

Рашисти повісили у бліндажі мишей: Показова страта, цей зізнався, що він - хохляцький шпигун 01

Автор: 

армія рф (17373) тварини (463)


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Топ коментарі
+48
Це лише частина кацапської ублюдської сутності вбивць гвалтівників крадіїв...
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19.11.2023 11:06
+34
"Кацап" від тюркського "м'ясник, живодер". Одне слово повністю характеризує цих мешкаців боліт.
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19.11.2023 11:14
+32
Солдаты крысиного царя повесили мышей.
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19.11.2023 11:04
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Солдаты крысиного царя повесили мышей.
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19.11.2023 11:04 Відповісти
Висушать, потім з"їдять.
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19.11.2023 11:04 Відповісти
Я не здивувався, бо таким "промислом" орки займалися в Ворзелі, але там їли собачок:

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19.11.2023 11:11 Відповісти
Мабуть то корейці були... Серед кацапів всяке лайно бовтається.
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19.11.2023 12:41 Відповісти
Це лише частина кацапської ублюдської сутності вбивць гвалтівників крадіїв...
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19.11.2023 11:06 Відповісти
є чимало відео де бійці ЗСУ годують навіть мишей у бліндажах-ось зробіть порівняння та висновки самі...
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19.11.2023 11:10 Відповісти
Так , це правда про наших Воїнів ,
а кацапи - мразь і бидло , які навіть над мишами знущаються в такій
гнусній формі , фу гидота 😕😤
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19.11.2023 12:38 Відповісти
"Кацап" від тюркського "м'ясник, живодер". Одне слово повністю характеризує цих мешкаців боліт.
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19.11.2023 11:14 Відповісти
Цікаво, а конашенкову доповіли про цю "перемогу"?
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19.11.2023 11:07 Відповісти
Миші - "полівки" Раз миші з поля вже зараз пішли у бліндажі - значить зима буде холодною і голодною
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19.11.2023 11:13 Відповісти
Так це стародавня народна прикмета, але на сьогодні зовсім інша ситуація.
Поля "голодні" бо ніхто нічого не сіяв, тому і гризуни сунуть в пошуках хоч якоїсь їжі. Ще років зо тридцять назад в цю пору вже лежав сніг, а зараз зими стали значно м'якіші, мінус 10-15 пару тижнів у січні от і вся зима.
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19.11.2023 11:34 Відповісти
Це ти МЕНІ про "холодніші зими тридцять років тому" розказуєш? Я ще 50 років тому на новорічне свято у школу по грязюці "шльопав" І це - Центральне Подніпров"я! ПРосто літо стало жаркішим
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19.11.2023 11:59 Відповісти
Я також 50 років назад шльопав по грязюці у Середній Наддніпрянщині і по пояс у снігу в Нижній Наддніпрянщині - ну то таке.
Сьогодні випав перший сніг в Україні, Карпати і Закарпаття зрозуміло, ну Одеса!
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19.11.2023 13:39 Відповісти
Я виявився правим На Поліссі третю добу уночі - "мінусові" температури Давно такого не було Побачимо що буде взимку
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21.11.2023 07:57 Відповісти
Мені здається, що то домові миші, бо польові трохи коричнуваті та с темною смужкою вздовж хребта.

Але можу і помилятися.
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19.11.2023 13:14 Відповісти
"Полівки" - це цілий рід На фото - полівка-"нориця" Не треба їх плутать з "польовою мишею" Ти описуєш саме останню
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19.11.2023 13:30 Відповісти
полички новенькі..все розкладено по поличках... і миші до пива
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19.11.2023 11:10 Відповісти
Чикатилы на минималках.******
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19.11.2023 11:12 Відповісти
А что вы ожидали от дикой Орды. Ето у них игрушки такие. Красота и уют в ихнем мире именно так и выглядит
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19.11.2023 11:12 Відповісти
Російськомовні...
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19.11.2023 11:13 Відповісти
ето другоє)
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19.11.2023 11:41 Відповісти
Все живе,що є на планеті,заважає кацапам.
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19.11.2023 11:14 Відповісти
А где звук.
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19.11.2023 11:16 Відповісти
https://t.me/karymat/4761
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19.11.2023 11:31 Відповісти
Ну що сказати, це діагноз, при чому серйозний діагноз. Люди зі здоровою психікою так не розважаються. Сподіваюся цей непотріб або виздихає або поїде назад до рідних кошмарити сім'ю
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19.11.2023 11:20 Відповісти
Психічно здорова людина такого не зробить. Або кацапи й справді не люди
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19.11.2023 11:22 Відповісти
Психічно здорова людина бореться зі шкідниками. А ці через розп"яття...От що там в головах, якби спитав? Садисти
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19.11.2023 11:36 Відповісти
А чому "або"? Ви досі ше не зрозуміли?
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19.11.2023 18:23 Відповісти
Они думают, что это ёжики которых в военкомате побрили. Заготавливают на праздник, на новый год.
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19.11.2023 11:23 Відповісти
Дегенерати. І гумор відповідний.
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19.11.2023 11:26 Відповісти
Мразота кацапська! В усьому нелюді! Садюги! Отримують задоволення від знущань! Країна падалі!!
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19.11.2023 11:28 Відповісти
Ті хто вірить у хороших рускіх, самі не далеко від них пішли. За такими потрібно спостерігати а краще нафуй депортувати
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19.11.2023 11:32 Відповісти
Краще на досліди,хоч якась користь.
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19.11.2023 11:37 Відповісти
Чи є ще щось тупіше ,огирдніше і мерзеніше рашиських чортів ?,що б ви всі виздихали терористи ,злочинці, здичавіла орда.
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19.11.2023 11:53 Відповісти
кацап є кацап, йому все заважає, він все хоче знищити, але потрібно знищити його щоб не було Бучі, Ірпіня, Маріуполя, Гостомеля, Херсона, Купянска і ще багатьох міст , містечок і сіл де всунув своє рило кацап!!!!
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19.11.2023 11:56 Відповісти
Гідні соратники мільчакова (чи як там того пітерського фашика-живодера?). Сподіваюсь, що доля у них буде однакова, а жарти задорнова та пісні кобзона їм сподобаються...
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19.11.2023 12:06 Відповісти
проблему решают домашние коты.
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19.11.2023 12:11 Відповісти
То котики!!!! Особливо середній!!)))
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19.11.2023 12:46 Відповісти
Вони й котiв розiпнуть! Забава така...
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19.11.2023 15:04 Відповісти
😻😻😻
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19.11.2023 19:10 Відповісти
Які ще докази **...ті русні потрібні?!
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19.11.2023 12:15 Відповісти
Які ще можуть бути розваги в окопах? От якби їм книжку Ремарка "Повернення", то вони б або здалися, або б дезертирували.
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19.11.2023 12:17 Відповісти
Сподіваюся, що ти згадаєш цих мишей, у твій останній момент, коли прилетить від ЗСУ. Миші тобі помстяться, коли будуть об'їдати твій смердючий труп.
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19.11.2023 12:24 Відповісти
я так розумію, їм ще не прилітало, що їм нічим займатися і вони ще свою науку не отримали.
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19.11.2023 12:27 Відповісти
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19.11.2023 12:39 Відповісти
Здохнете кацапи кончені ВСІ , на радість нам і нашим мишам 😕
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19.11.2023 12:42 Відповісти
Не виключено що можуть отримать спалах лептоспірозу
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19.11.2023 12:50 Відповісти
Мишей тьма , звісно. Але це історія про дещо інше і потворніше...і дуже давнє.
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19.11.2023 13:02 Відповісти
Без слів.
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19.11.2023 13:03 Відповісти
Ад пуст, все бесы здесь.
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19.11.2023 13:10 Відповісти
Довоювались... до мишей.
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19.11.2023 13:12 Відповісти
Накуя тварин мучити? У нас теж мишей на позиціях багато, ми боремося котами і звичайними мишоловками. От тільки я не люблю мишоловки типу "липучка". Там миша довго мучиться, доводиться її швидко добивати і закопувати, щоб коти не знайшли.
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19.11.2023 13:25 Відповісти
tvari!!!
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19.11.2023 13:32 Відповісти
Щоб кляті хохляцькі миші не шпигували, треба для їхнього остраху повісити пару-трійку рузьге!
)))
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19.11.2023 13:55 Відповісти
За кожну нашу мишу повісити 10 кацапів!
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19.11.2023 14:21 Відповісти
Підсумки вікової отрицательной селекції. Виживають найогіднійші. Вони у цьому між собою змагаються. Огидних люди лякаються. Оце і є їхній спосіб виживання. Ні на що конструктивне не здатні. Оце послав же нам всесвіт сусіда? Хотілось би знати навіщо.
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19.11.2023 14:29 Відповісти
Виродки нудьгують в окопах. Мишей страчують...
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19.11.2023 14:56 Відповісти
Какая **** это казнь , это ваша кацапо пайка как сушеная тарань, жрут **** все что шевелиться , тушенка бешеной крысы дающая стимул , ***** не земные....
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19.11.2023 14:58 Відповісти
Просто скот двуногий(((
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19.11.2023 15:13 Відповісти
Хто там за гуманізм казав. Живодери вони. Жах.
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19.11.2023 15:34 Відповісти
Це генетика. Така сволота розплодилась і треба зщробити усе, щоб вони не дали потомства. «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло ...» І. Бунін
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19.11.2023 16:33 Відповісти
Тупо с полевыми мышами в поле бороться -это их естественная среда обитания (только котики могут помочь отрегулировать баланс), это просто удовлетворение садистких потребностей кацапни, заложеных в их поганой генетике (от предков-варваров)!
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19.11.2023 16:34 Відповісти
Більшість садистів і маньяків починали з живодерства, а потім переходили на людей. Згадайте хоча б Мільчакова.
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19.11.2023 16:56 Відповісти
А чему удивляться, тупые цапорилi вместо того, шобы обзавестись котиками живут в своих клопярнях, таргано-крысятниках. Но самое сногсшибающее... У КАЦАПОВ есть такое поверье, в новобуд первым запустить таракана, бо видишь ли тараканы живут там, где есть шо пожрать... тобто, "достаток" по-кацапски.
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19.11.2023 17:11 Відповісти
А зараз згадайте перехоплення телефонних розмов москалоти про катування наших полонених ...
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19.11.2023 17:24 Відповісти
Скрепы московитские.
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19.11.2023 18:07 Відповісти
довбануті кацапські садюги
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19.11.2023 18:27 Відповісти
Дауни тупорилие
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19.11.2023 21:09 Відповісти
Тьфу, бл*дь! Дійшли вже до мишей...
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20.11.2023 00:58 Відповісти
Дикие варвары
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20.11.2023 12:55 Відповісти
 
 