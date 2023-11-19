РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11923 посетителя онлайн
Новости Фото
3 020 2

Последствия вражеских обстрелов Херсона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 ноября около 11:15 враг совершил обстрел Херсона из реактивной артиллерии.

В результате попадания снарядов поврежденн многоэтажный жилой дом ранения получили два человека - женщина и ребенок. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Напоминается, что малолетняя девочка доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

Также из-за повреждения еще одного многоэтажного дома осколочные ранения получил мужчина.

Читайте: В результате обстрела Херсона ранены 3 человека, в том числе 6-летний ребенок. Повреждены дома

Последствия вражеских обстрелов Херсона 01
Последствия вражеских обстрелов Херсона 02

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ. При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

обстрел (27151) Херсон (2821)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москальські домівки теж заслуговують на такі розрухи 😡
показать весь комментарий
19.11.2023 13:11 Ответить
Так кацапи воюють з "нацистами".
показать весь комментарий
19.11.2023 14:51 Ответить
 
 