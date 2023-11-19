Последствия вражеских обстрелов Херсона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

19 ноября около 11:15 враг совершил обстрел Херсона из реактивной артиллерии.

В результате попадания снарядов поврежденн многоэтажный жилой дом ранения получили два человека - женщина и ребенок. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Напоминается, что малолетняя девочка доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

Также из-за повреждения еще одного многоэтажного дома осколочные ранения получил мужчина.

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Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ. При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).