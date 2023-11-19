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Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19 листопада близько 11:15 ворог здійснив обстріл Херсону з реактивної артилерії.

Внаслідок влучання снарядів пошкоджений багатоповерховий житловий будинок поранення отримали двоє людей - жінка та дитина. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Нагадується, що малолітню дівчинку доставлено до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також через пошкодження ще одного багатоповерхового будинку осколкові поранення отримав чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Херсону поранено 3 людини, зокрема 6-річна дитина. Пошкоджено будинки

Наслідки ворожих обстрілів Херсону 01
Наслідки ворожих обстрілів Херсону 02

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстріл (28472) Херсон (3360)


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Москальські домівки теж заслуговують на такі розрухи 😡
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19.11.2023 13:11 Відповісти
Так кацапи воюють з "нацистами".
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19.11.2023 14:51 Відповісти
 
 