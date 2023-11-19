Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

19 листопада близько 11:15 ворог здійснив обстріл Херсону з реактивної артилерії.

Внаслідок влучання снарядів пошкоджений багатоповерховий житловий будинок поранення отримали двоє людей - жінка та дитина. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Нагадується, що малолітню дівчинку доставлено до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також через пошкодження ще одного багатоповерхового будинку осколкові поранення отримав чоловік.

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Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).