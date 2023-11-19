Наслідки ворожих обстрілів Херсону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
19 листопада близько 11:15 ворог здійснив обстріл Херсону з реактивної артилерії.
Внаслідок влучання снарядів пошкоджений багатоповерховий житловий будинок поранення отримали двоє людей - жінка та дитина. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Нагадується, що малолітню дівчинку доставлено до лікарні у стані середньої тяжкості.
Також через пошкодження ще одного багатоповерхового будинку осколкові поранення отримав чоловік.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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