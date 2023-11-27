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На фронте погиб вице-президент федерации шахмат Украины Артем Сачук. ФОТО

На войне с Россией погиб вице-президент Федерации шахмат Украины, лейтенант Артем Сачук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает UA Chess в Telegram.

Житомирянин ушел в ВСУ добровольцем в начале полномасштабной войны.

Место и дата гибели не сообщаются. Ему было 38 лет.

На фронте погиб вице-президент федерации шахмат Украины Артем Сачук 01

Автор: 

шахматы (135) потери (4381)


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Топ комментарии
+27
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26.11.2023 23:59
+27
Гинуть найкращі та розумні люди, а залишаться мабуть одні довб***** з кварталу та їм подібні, куди воєнкомат дивиться
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27.11.2023 00:05
+11
саме туди вони й дивляться.невже,це ще не зрозуміло?
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27.11.2023 00:08
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26.11.2023 23:59 Ответить
Гинуть найкращі та розумні люди, а залишаться мабуть одні довб***** з кварталу та їм подібні, куди воєнкомат дивиться
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27.11.2023 00:05 Ответить
саме туди вони й дивляться.невже,це ще не зрозуміло?
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27.11.2023 00:08 Ответить
Віце-президент федерації шахів загинув на фронті, віце-президент федерації боротьби очолив фонд Держмайна...
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27.11.2023 00:21 Ответить
А хто герой?
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27.11.2023 00:59 Ответить
So sad
He was a very strong player, a Ukrainian Candidate Master with a 2129 FIDE rating.
Rest in peace, brother!
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27.11.2023 00:25 Ответить
🙏 Герою Слава !!!
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27.11.2023 00:33 Ответить
ФІДЕ - чи не єдина іжнародна спортивна федерація, де рулять кацапи і де голова - теж кацап. Тому не дивно, що кацапські шахісти так і не відсторонені від міжнародних змагань. Цікаво, чи смерть українського віце-президента від рук кацапських загарбників змінить ситуацію. А Арткму Сачуку - Вічна Пам'ять 🙏
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27.11.2023 00:35 Ответить
Брехня. Запад жестко контролирует все организации. От допинговых лабораторий до ассоциаций по киданию какашек. На недавнем Кубке мира по шахматам даже кацапским детям запретили играть. За десять лет спорт единственная область где Запад преуспел с санкциями. Потому что понимают что спорт это прежде всего политика.
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27.11.2023 08:26 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою !
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27.11.2023 02:49 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Артема до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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27.11.2023 07:08 Ответить
Воєнкомат дивиться у рот керманичам , а керманичів вибрав нарот. Нарот взагалі уже 30 років радує своїм вибором що раз по раз стає все кращим і розумнішим. Оце значить 73% в слідуючий раз не мають права підходити до урн ближче чим на один кілометр, інакше ваші діти будуть опановувати російську мову.
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27.11.2023 10:20 Ответить
Дякую тобі, Людино. Співчуваю родичам Героя.
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27.11.2023 10:36 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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27.11.2023 10:39 Ответить
 
 