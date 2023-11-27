На фронте погиб вице-президент федерации шахмат Украины Артем Сачук. ФОТО
На войне с Россией погиб вице-президент Федерации шахмат Украины, лейтенант Артем Сачук.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает UA Chess в Telegram.
Житомирянин ушел в ВСУ добровольцем в начале полномасштабной войны.
Место и дата гибели не сообщаются. Ему было 38 лет.
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He was a very strong player, a Ukrainian Candidate Master with a 2129 FIDE rating.
Rest in peace, brother!