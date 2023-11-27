На фронте погиб вице-президент федерации шахмат Украины Артем Сачук. ФОТО

На войне с Россией погиб вице-президент Федерации шахмат Украины, лейтенант Артем Сачук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает UA Chess в Telegram.

Житомирянин ушел в ВСУ добровольцем в начале полномасштабной войны.

Место и дата гибели не сообщаются. Ему было 38 лет.