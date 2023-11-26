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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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На фронті загинув віцепрезидент федерації шахів України Артем Сачук. ФОТО

На війні з Росією загинув віцепрезидент Федерації шахів України, лейтенант Артем Сачук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA Chess в Telegram.

Житомирянин пішов у ЗСУ добровольцем на початку повномасштабної війни.

Місце та дата загибелі не повідомляються. Йому було 38 років.

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На фронті загинув віцепрезидент федерації шахів України Артем Сачук 01

Автор: 

шахи (87) втрати (4395)


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Топ коментарі
+27
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26.11.2023 23:59
+27
Гинуть найкращі та розумні люди, а залишаться мабуть одні довб***** з кварталу та їм подібні, куди воєнкомат дивиться
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27.11.2023 00:05
+11
саме туди вони й дивляться.невже,це ще не зрозуміло?
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27.11.2023 00:08
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26.11.2023 23:59 Відповісти
Гинуть найкращі та розумні люди, а залишаться мабуть одні довб***** з кварталу та їм подібні, куди воєнкомат дивиться
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27.11.2023 00:05 Відповісти
саме туди вони й дивляться.невже,це ще не зрозуміло?
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27.11.2023 00:08 Відповісти
Віце-президент федерації шахів загинув на фронті, віце-президент федерації боротьби очолив фонд Держмайна...
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27.11.2023 00:21 Відповісти
А хто герой?
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27.11.2023 00:59 Відповісти
So sad
He was a very strong player, a Ukrainian Candidate Master with a 2129 FIDE rating.
Rest in peace, brother!
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27.11.2023 00:25 Відповісти
🙏 Герою Слава !!!
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27.11.2023 00:33 Відповісти
ФІДЕ - чи не єдина іжнародна спортивна федерація, де рулять кацапи і де голова - теж кацап. Тому не дивно, що кацапські шахісти так і не відсторонені від міжнародних змагань. Цікаво, чи смерть українського віце-президента від рук кацапських загарбників змінить ситуацію. А Арткму Сачуку - Вічна Пам'ять 🙏
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27.11.2023 00:35 Відповісти
Брехня. Запад жестко контролирует все организации. От допинговых лабораторий до ассоциаций по киданию какашек. На недавнем Кубке мира по шахматам даже кацапским детям запретили играть. За десять лет спорт единственная область где Запад преуспел с санкциями. Потому что понимают что спорт это прежде всего политика.
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27.11.2023 08:26 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою !
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27.11.2023 02:49 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Артема до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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27.11.2023 07:08 Відповісти
Воєнкомат дивиться у рот керманичам , а керманичів вибрав нарот. Нарот взагалі уже 30 років радує своїм вибором що раз по раз стає все кращим і розумнішим. Оце значить 73% в слідуючий раз не мають права підходити до урн ближче чим на один кілометр, інакше ваші діти будуть опановувати російську мову.
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27.11.2023 10:20 Відповісти
Дякую тобі, Людино. Співчуваю родичам Героя.
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27.11.2023 10:36 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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27.11.2023 10:39 Відповісти
 
 