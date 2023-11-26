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На фронті загинув віцепрезидент федерації шахів України Артем Сачук. ФОТО
На війні з Росією загинув віцепрезидент Федерації шахів України, лейтенант Артем Сачук.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA Chess в Telegram.
Житомирянин пішов у ЗСУ добровольцем на початку повномасштабної війни.
Місце та дата загибелі не повідомляються. Йому було 38 років.
Топ коментарі
+27 Чайка Київ
показати весь коментар26.11.2023 23:59
+27 Mart
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+11 Юра Малко
показати весь коментар27.11.2023 00:08
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He was a very strong player, a Ukrainian Candidate Master with a 2129 FIDE rating.
Rest in peace, brother!