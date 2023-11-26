На фронті загинув віцепрезидент федерації шахів України Артем Сачук. ФОТО

На війні з Росією загинув віцепрезидент Федерації шахів України, лейтенант Артем Сачук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA Chess в Telegram.

Житомирянин пішов у ЗСУ добровольцем на початку повномасштабної війни.

Місце та дата загибелі не повідомляються. Йому було 38 років.

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