Идентифицирован российский командир, который во время оккупации Сумщины отдал приказ стрелять в гражданского, потому что тот отказался зарыть в яме тело знакомой, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Правоохранители идентифицировали и сообщили о подозрении командиру 5 батареи 147 самоходного артиллерийского полка сухопутных войск РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 9 марта 2022 года мирный житель на собственном автомобиле вместе со знакомой ехали по дороге "Сумы-Полтава". На обустроенном российскими военными блок-посту водитель вышел из автомобиля, в это время оккупанты обстреляли транспортное средство. От полученных ранений пассажирка, сидевшая на переднем сиденье, погибла, несмотря на тело погибшей, трое военнослужащих РФ сели в авто и заставили водителя везти их в определенном направлении.

В с. Боромлю Ахтырского района их остановили другие российские военные. Водитель вышел из автомобиля и, рассчитывая на понимание, рассказал об обстоятельствах убийства военному, который был среди них главным. Однако тот приказал мужчине закопать тело, которое так и оставалось в автомобиле, в ближайшей яме или на обочине дороги. Когда мужчина отказался, военнослужащий приказал своим подчиненным сначала прострелить потерпевшему колени, а затем вообще сказал убить его.

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"Когда оккупанты уже были готовы выполнить приказ командира, им поступило сообщение о необходимости срочно прибыть в другое место для подкрепления. Оккупанты приказали мужчине вытащить из автомобиля тело погибшей и уехали на его авто с места происшествия", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Следствие продолжается, устанавливаются подчиненные командиру военные РФ, которые обстреляли авто и убили женщину, а также те, которые направляли оружие на мужчину и готовые были выстрелить.



