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Идентифицирован российский командир, который во время оккупации Сумщины отдал приказ стрелять в гражданского, потому что тот отказался зарыть в яме тело знакомой, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Правоохранители идентифицировали и сообщили о подозрении командиру 5 батареи 147 самоходного артиллерийского полка сухопутных войск РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 9 марта 2022 года мирный житель на собственном автомобиле вместе со знакомой ехали по дороге "Сумы-Полтава". На обустроенном российскими военными блок-посту водитель вышел из автомобиля, в это время оккупанты обстреляли транспортное средство. От полученных ранений пассажирка, сидевшая на переднем сиденье, погибла, несмотря на тело погибшей, трое военнослужащих РФ сели в авто и заставили водителя везти их в определенном направлении.

В с. Боромлю Ахтырского района их остановили другие российские военные. Водитель вышел из автомобиля и, рассчитывая на понимание, рассказал об обстоятельствах убийства военному, который был среди них главным. Однако тот приказал мужчине закопать тело, которое так и оставалось в автомобиле, в ближайшей яме или на обочине дороги. Когда мужчина отказался, военнослужащий приказал своим подчиненным сначала прострелить потерпевшему колени, а затем вообще сказал убить его.

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"Когда оккупанты уже были готовы выполнить приказ командира, им поступило сообщение о необходимости срочно прибыть в другое место для подкрепления. Оккупанты приказали мужчине вытащить из автомобиля тело погибшей и уехали на его авто с места происшествия", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Следствие продолжается, устанавливаются подчиненные командиру военные РФ, которые обстреляли авто и убили женщину, а также те, которые направляли оружие на мужчину и готовые были выстрелить.

Идентифицирован российский командир, который во время оккупации Сумщины отдал приказ стрелять в гражданского, потому что тот отказался зарыть в яме тело знакомой, - Офис Генпрокурора 01
Идентифицирован российский командир, который во время оккупации Сумщины отдал приказ стрелять в гражданского, потому что тот отказался зарыть в яме тело знакомой, - Офис Генпрокурора 02

Автор: 

Сумская область (3114) военные преступления (1434) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+25
А рило чого закрите?Хоча ......так видно,чистий руський.Пародистый.....Наволоч.
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27.11.2023 13:14
+21
В той час як ці тварюки готувалися знищувати українців в нас були шашлічкі,п'янки в Буковелі і асфальтування.
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27.11.2023 13:16
+20
Тварина. Таких в совковій армії тільки чурками і називали.
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27.11.2023 13:13
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Тварина. Таких в совковій армії тільки чурками і називали.
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27.11.2023 13:13 Ответить
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27.11.2023 13:14 Ответить
Давайте без расизму. У нашій частині служили татари - нормальні хлопці.
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27.11.2023 13:39 Ответить
це не расізм це рашизм !
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27.11.2023 15:29 Ответить
А рило чого закрите?Хоча ......так видно,чистий руський.Пародистый.....Наволоч.
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27.11.2023 13:14 Ответить
В той час як ці тварюки готувалися знищувати українців в нас були шашлічкі,п'янки в Буковелі і асфальтування.
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27.11.2023 13:16 Ответить
Асфальтування і зараз повним ходом йде! В Києві Кличко вже задовбав цим асфальтуванням, особливо доріг в нікуди! Це просто треш! Чому вся ця техніка не будує лінії оборони???
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28.11.2023 15:57 Ответить
И тут, чисто сруское точнее узкое монголоидная харя бурято-тувинско-собачье-свинная.
Точно чистокровный славянин по руськи.
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27.11.2023 13:17 Ответить
То і є обличчя "рускава міра"
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27.11.2023 13:22 Ответить
********** ти коли вже записався до украінців? 27 листопада 2023 року з ранку як зареструвався тут? Сиди тихо у своєй Параші та не виглядай з діркі у полу ЗСУ все ближчі до твоєй дупи.
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27.11.2023 14:17 Ответить
Лаптеногий, тобі до українців як з твого ********** Задріщенського району до Паріжу рачкі. Ти, тупа заздрістна та злобна худоба, спочатку просто до Людини дорости.
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27.11.2023 15:26 Ответить
Черговий бурятський виродок-раб поневолений лапотними рабами...
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27.11.2023 13:17 Ответить
Бурят косоокий , блт...)
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27.11.2023 13:18 Ответить
Морда, как у нашей обезьяны по кличке " безумная " !
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27.11.2023 13:19 Ответить
Прямі родичі.
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27.11.2023 13:22 Ответить
***, які правильні аж нудить ось нах обличчя штрихувати зібрався на московію чи готуєшся до капітуляції?
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27.11.2023 13:19 Ответить
Це бурять.
А потім ці тварюки, що називають себе бурятами, питають - а за что вы нас не любите. Шоб вы все сдохли, до последнего бурята на планете. ВСЕ.
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27.11.2023 13:21 Ответить
Ну й пика!
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27.11.2023 13:26 Ответить
Єта так приходит всегда хоругвеносний руский мир.
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27.11.2023 13:33 Ответить
Что не "русский" то совсем узкий. Никогда их масквичи "руссскими" считать не будут, они всегда будут перевоочередным расходным материалом, а зверства у азиатов в крови, от орды из улуса
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27.11.2023 14:47 Ответить
Морды мутные!
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27.11.2023 15:22 Ответить
Своїх не здають просто)
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27.11.2023 15:55 Ответить
Цікаво, обличчя злочинця на фото розмите - це щоб не дискредитувати кацапську орду чи як? Зелена Генпрокуратура дуже добре дбає про «таємницю слідства» коли стосується кацапі, зате коли шиють справи військовим і опозиціонерам такої толерантності не проявляють.
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27.11.2023 15:47 Ответить
Знову бурят? Вони там в бурятії всі такими виродками народжуються?
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27.11.2023 17:54 Ответить
Убивці, не місце на ЗЕМЛІ! Він це теж зрозумів!
Відповість кожен з московитів-убивць, ОСОБИСТО!
Смерть оркам *****!
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28.11.2023 15:25 Ответить
 
 