Ідентифіковано російського командира, який під час окупації Сумщини віддав наказ стріляти в цивільного, тому що той відмовився закопати в ямі тіло знайомої, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру командиру 5 батареї 147 самохідного артилерійського полку сухопутних військ РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 9 березня 2022 року мирний житель на власному автомобілі разом зі знайомою їхали дорогою "Суми-Полтава". На облаштованому російськими військовими блок-посту водій вийшов з автівки, у цей час окупанти обстріляли транспортний засіб. Від отриманих поранень пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні, загинула. Не зважаючи на тіло загиблої, троє військовослужбовців РФ сіли в авто та змусили водія везти їх у визначеному напрямку.

У с. Боромля Охтирського району їх зупинили інші російські військові. Водій вийшов з автівки та, розраховуючи на розуміння, розповів про обставини вбивства військовому, який був серед них головним. Натомість той наказав чоловікові закопати тіло, яке так і залишалося в авто, у найближчій ямі чи на узбіччі дороги. Коли чоловік відмовився, військовослужбовець наказав своїм підлеглим спочатку прострелити потерпілому коліна, а потім взагалі сказав убити його.

"Коли окупанти вже були готові виконати наказ командира, їм надійшло повідомлення про необхідність терміново прибути в інше місце для підкріплення. Окупанти наказали чоловікові витягти з автівки тіло загиблої та поїхали на його авто з місця події", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

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Слідство триває, встановлюються підлеглі командиру військові РФ, які обстріляли авто та вбили жінку, а також ті, які направляли зброю на чоловіка та готові були вистрілити.



