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Ідентифіковано російського командира, який під час окупації Сумщини віддав наказ стріляти в цивільного, тому що той відмовився закопати в ямі тіло знайомої, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру командиру 5 батареї 147 самохідного артилерійського полку сухопутних військ РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 9 березня 2022 року мирний житель на власному автомобілі разом зі знайомою їхали дорогою "Суми-Полтава". На облаштованому російськими військовими блок-посту водій вийшов з автівки, у цей час окупанти обстріляли транспортний засіб. Від отриманих поранень пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні, загинула. Не зважаючи на тіло загиблої, троє військовослужбовців РФ сіли в авто та змусили водія везти їх у визначеному напрямку.

У с. Боромля Охтирського району їх зупинили інші російські військові. Водій вийшов з автівки та, розраховуючи на розуміння, розповів про обставини вбивства військовому, який був серед них головним. Натомість той наказав чоловікові закопати тіло, яке так і залишалося в авто, у найближчій ямі чи на узбіччі дороги. Коли чоловік відмовився, військовослужбовець наказав своїм підлеглим спочатку прострелити потерпілому коліна, а потім взагалі сказав убити його.

"Коли окупанти вже були готові виконати наказ командира, їм надійшло повідомлення про необхідність терміново прибути в інше місце для підкріплення. Окупанти наказали чоловікові витягти з автівки тіло загиблої та поїхали на його авто з місця події", - розповіли в Офісі Генпрокурора. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російському підполковнику Досягаєву, який отримав "героя Росії" за розстріл цивільних у Бучі, повідомлено про підозру, - СБУ

Слідство триває, встановлюються підлеглі командиру військові РФ, які обстріляли авто та вбили жінку, а також ті, які направляли зброю на чоловіка та готові були вистрілити.

Ідентифіковано російського командира, який під час окупації Сумщини віддав наказ стріляти в цивільного, тому що той відмовився закопати в ямі тіло знайомої, - Офіс Генпрокурора 01
Ідентифіковано російського командира, який під час окупації Сумщини віддав наказ стріляти в цивільного, тому що той відмовився закопати в ямі тіло знайомої, - Офіс Генпрокурора 02

Автор: 

Сумська область (3663) воєнні злочини (1859) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+25
А рило чого закрите?Хоча ......так видно,чистий руський.Пародистый.....Наволоч.
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27.11.2023 13:14
+21
В той час як ці тварюки готувалися знищувати українців в нас були шашлічкі,п'янки в Буковелі і асфальтування.
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27.11.2023 13:16
+20
Тварина. Таких в совковій армії тільки чурками і називали.
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27.11.2023 13:13
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Тварина. Таких в совковій армії тільки чурками і називали.
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27.11.2023 13:13 Відповісти
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27.11.2023 13:14 Відповісти
Давайте без расизму. У нашій частині служили татари - нормальні хлопці.
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27.11.2023 13:39 Відповісти
це не расізм це рашизм !
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27.11.2023 15:29 Відповісти
А рило чого закрите?Хоча ......так видно,чистий руський.Пародистый.....Наволоч.
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27.11.2023 13:14 Відповісти
В той час як ці тварюки готувалися знищувати українців в нас були шашлічкі,п'янки в Буковелі і асфальтування.
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27.11.2023 13:16 Відповісти
Асфальтування і зараз повним ходом йде! В Києві Кличко вже задовбав цим асфальтуванням, особливо доріг в нікуди! Це просто треш! Чому вся ця техніка не будує лінії оборони???
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28.11.2023 15:57 Відповісти
И тут, чисто сруское точнее узкое монголоидная харя бурято-тувинско-собачье-свинная.
Точно чистокровный славянин по руськи.
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27.11.2023 13:17 Відповісти
То і є обличчя "рускава міра"
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27.11.2023 13:22 Відповісти
********** ти коли вже записався до украінців? 27 листопада 2023 року з ранку як зареструвався тут? Сиди тихо у своєй Параші та не виглядай з діркі у полу ЗСУ все ближчі до твоєй дупи.
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27.11.2023 14:17 Відповісти
Лаптеногий, тобі до українців як з твого ********** Задріщенського району до Паріжу рачкі. Ти, тупа заздрістна та злобна худоба, спочатку просто до Людини дорости.
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27.11.2023 15:26 Відповісти
Черговий бурятський виродок-раб поневолений лапотними рабами...
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27.11.2023 13:17 Відповісти
Бурят косоокий , блт...)
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27.11.2023 13:18 Відповісти
Морда, как у нашей обезьяны по кличке " безумная " !
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27.11.2023 13:19 Відповісти
Прямі родичі.
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27.11.2023 13:22 Відповісти
***, які правильні аж нудить ось нах обличчя штрихувати зібрався на московію чи готуєшся до капітуляції?
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27.11.2023 13:19 Відповісти
Це бурять.
А потім ці тварюки, що називають себе бурятами, питають - а за что вы нас не любите. Шоб вы все сдохли, до последнего бурята на планете. ВСЕ.
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27.11.2023 13:21 Відповісти
Ну й пика!
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27.11.2023 13:26 Відповісти
Єта так приходит всегда хоругвеносний руский мир.
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27.11.2023 13:33 Відповісти
Что не "русский" то совсем узкий. Никогда их масквичи "руссскими" считать не будут, они всегда будут перевоочередным расходным материалом, а зверства у азиатов в крови, от орды из улуса
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27.11.2023 14:47 Відповісти
Морды мутные!
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27.11.2023 15:22 Відповісти
Своїх не здають просто)
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27.11.2023 15:55 Відповісти
Цікаво, обличчя злочинця на фото розмите - це щоб не дискредитувати кацапську орду чи як? Зелена Генпрокуратура дуже добре дбає про «таємницю слідства» коли стосується кацапі, зате коли шиють справи військовим і опозиціонерам такої толерантності не проявляють.
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27.11.2023 15:47 Відповісти
Знову бурят? Вони там в бурятії всі такими виродками народжуються?
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27.11.2023 17:54 Відповісти
Убивці, не місце на ЗЕМЛІ! Він це теж зрозумів!
Відповість кожен з московитів-убивць, ОСОБИСТО!
Смерть оркам *****!
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28.11.2023 15:25 Відповісти
 
 