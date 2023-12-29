Сутки на Донетчине: рашисты в Авдеевке убили человека, по Селидову ударили С-300. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска атаковали города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, поселки Острое, Нью-Йорк, Очеретино, села Бердичи, Елизаветовка, Зоряное, Новоселовка Первая, Орловка, Уманское.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

В Авдеевке оккупанты попали в многоквартирный дом – убили человека. Елизаветовку россияне обстреляли из артиллерии, попали в частный дом. Два человека получили ранения.

29 декабря после полуночи Россия ударила ракетами С-300 по Селидову. Повреждено предприятие. Информация о пострадавших не поступала.

Удалось установить информацию о 2 гражданских лицах, убитых ранее, - в Авдеевке и Торском.

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