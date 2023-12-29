Сутки на Донетчине: рашисты в Авдеевке убили человека, по Селидову ударили С-300. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки российские войска атаковали города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, поселки Острое, Нью-Йорк, Очеретино, села Бердичи, Елизаветовка, Зоряное, Новоселовка Первая, Орловка, Уманское.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
В Авдеевке оккупанты попали в многоквартирный дом – убили человека. Елизаветовку россияне обстреляли из артиллерии, попали в частный дом. Два человека получили ранения.
29 декабря после полуночи Россия ударила ракетами С-300 по Селидову. Повреждено предприятие. Информация о пострадавших не поступала.
Удалось установить информацию о 2 гражданских лицах, убитых ранее, - в Авдеевке и Торском.
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показать весь комментарий29.12.2023 11:00 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий29.12.2023 12:36 Ответить Мне нравится 1
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