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Сутки на Донетчине: рашисты в Авдеевке убили человека, по Селидову ударили С-300. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска атаковали города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, поселки Острое, Нью-Йорк, Очеретино, села Бердичи, Елизаветовка, Зоряное, Новоселовка Первая, Орловка, Уманское.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

В Авдеевке оккупанты попали в многоквартирный дом – убили человека. Елизаветовку россияне обстреляли из артиллерии, попали в частный дом. Два человека получили ранения.

29 декабря после полуночи Россия ударила ракетами С-300 по Селидову. Повреждено предприятие. Информация о пострадавших не поступала.

Удалось установить информацию о 2 гражданских лицах, убитых ранее, - в Авдеевке и Торском.

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Сутки на Донетчине: рашисты в Авдеевке убили человека, по Селидову ударили С-300 01
Сутки на Донетчине: рашисты в Авдеевке убили человека, по Селидову ударили С-300 02
Сутки на Донетчине: рашисты в Авдеевке убили человека, по Селидову ударили С-300 03
Сутки на Донетчине: рашисты в Авдеевке убили человека, по Селидову ударили С-300 04
Сутки на Донетчине: рашисты в Авдеевке убили человека, по Селидову ударили С-300 05
Сутки на Донетчине: рашисты в Авдеевке убили человека, по Селидову ударили С-300 06
Сутки на Донетчине: рашисты в Авдеевке убили человека, по Селидову ударили С-300 07

Автор: 

обстрел (27165) Донецкая область (9656) Авдеевка (2444)


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нащо нам щодня повідомляють по вбитого 1-2 мешканців саме донеччини? відбувається щось неймовірна, що здатне кардинально вплинути на перебіг подій? краще повідомляйте, як влада ніхера не робить для посилення захисту країни, краде й жебракує по світу! може, мудрий нарід хоч трохи прозріє? хоча, навряд.
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29.12.2023 11:00 Ответить
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29.12.2023 12:36 Ответить
 
 