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Доба на Донеччині: рашисти в Авдіївці вбили людину, по Селидовому вдарили С-300. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська атакували міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, селища Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Бердичі, Єлизаветівка, Зоряне, Новоселівка Перша, Орлівка, Уманське.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

В Авдіївці окупанти поцілили в багатоквартирний будинок – вбили людину. Єлизаветівку росіяни обстріляли з артилерії, поцілили в приватну оселю. Двоє людей зазнали поранень.

29 грудня після опівночі Росія вдарила ракетами С-300 по Селидовому. Пошкоджено підприємство. Інформації про постраждалих не надходило.

Вдалося встановити інформацію щодо 2 цивільних осіб, убитих раніше, - в Авдіївці й Торському.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі кількість жертв ракетного удару зросла до 5: Постраждали понад 20 осіб. ВIДЕО

Доба на Донеччині: рашисти в Авдіївці вбили людину, по Селидовому вдарили С-300 01
Доба на Донеччині: рашисти в Авдіївці вбили людину, по Селидовому вдарили С-300 02
Доба на Донеччині: рашисти в Авдіївці вбили людину, по Селидовому вдарили С-300 03
Доба на Донеччині: рашисти в Авдіївці вбили людину, по Селидовому вдарили С-300 04
Доба на Донеччині: рашисти в Авдіївці вбили людину, по Селидовому вдарили С-300 05
Доба на Донеччині: рашисти в Авдіївці вбили людину, по Селидовому вдарили С-300 06
Доба на Донеччині: рашисти в Авдіївці вбили людину, по Селидовому вдарили С-300 07

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467) Авдіївка (2342)


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нащо нам щодня повідомляють по вбитого 1-2 мешканців саме донеччини? відбувається щось неймовірна, що здатне кардинально вплинути на перебіг подій? краще повідомляйте, як влада ніхера не робить для посилення захисту країни, краде й жебракує по світу! може, мудрий нарід хоч трохи прозріє? хоча, навряд.
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29.12.2023 11:00 Відповісти
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29.12.2023 12:36 Відповісти
 
 