Доба на Донеччині: рашисти в Авдіївці вбили людину, по Селидовому вдарили С-300. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська атакували міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, селища Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Бердичі, Єлизаветівка, Зоряне, Новоселівка Перша, Орлівка, Уманське.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

В Авдіївці окупанти поцілили в багатоквартирний будинок – вбили людину. Єлизаветівку росіяни обстріляли з артилерії, поцілили в приватну оселю. Двоє людей зазнали поранень.

29 грудня після опівночі Росія вдарила ракетами С-300 по Селидовому. Пошкоджено підприємство. Інформації про постраждалих не надходило.

Вдалося встановити інформацію щодо 2 цивільних осіб, убитих раніше, - в Авдіївці й Торському.

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