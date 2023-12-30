Оккупанты обстреляли помещение Волчанской ЦРБ. ФОТОрепортаж
Приблизительно в полночь 29 декабря оккупанты совершили артиллерийский обстрел больницы в Волчанске на Харьковщине, пострадавших нет.
Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Вследствие ударов наибольшие разрушения получило помещение временного инфекционного отделения, в здании стационара взрывной волной повреждены оконные блоки. Также частично пострадала амбулатория общей практики семейной медицины", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковской ОВА, во время обстрелов в зданиях больницы пациентов не было, дежурный медицинский персонал пункта экстренной (неотложной) медицинской помощи не пострадал. Местное население за медпомощью также не обращалось.
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