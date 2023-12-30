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Оккупанты обстреляли помещение Волчанской ЦРБ. ФОТОрепортаж

Приблизительно в полночь 29 декабря оккупанты совершили артиллерийский обстрел больницы в Волчанске на Харьковщине, пострадавших нет.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие ударов наибольшие разрушения получило помещение временного инфекционного отделения, в здании стационара взрывной волной повреждены оконные блоки. Также частично пострадала амбулатория общей практики семейной медицины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Харьковской ОВА, во время обстрелов в зданиях больницы пациентов не было, дежурный медицинский персонал пункта экстренной (неотложной) медицинской помощи не пострадал. Местное население за медпомощью также не обращалось.

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Оккупанты обстреляли помещение Волчанской ЦРБ 01
Оккупанты обстреляли помещение Волчанской ЦРБ 02
Оккупанты обстреляли помещение Волчанской ЦРБ 03

Автор: 

больница (1440) обстрел (27165) Харьковщина (5577) Волчанск (388)


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