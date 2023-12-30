Окупанти обстріляли приміщення Вовчанської ЦРЛ. ФОТОрепортаж
Приблизно опівночі 29 грудня окупанти здійснили артилерійський обстріл лікарні у Вовчанську на Харківщині, постраждалих немає.
Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ударів, найбільших руйнувань зазнало приміщення тимчасового інфекційного відділення, у будівлі стаціонару вибуховою хвилею пошкоджено віконні блоки. Також частково постраждала амбулаторія загальної практики сімейної медицини", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я Харківської ОВА, під час обстрілів у будівлях лікарні пацієнтів не було, черговий медичний персонал пункту екстреної (невідкладної) медичної допомоги не постраждав. Місцеве населення по меддопомогу також не зверталося.
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