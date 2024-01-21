Угрозы Николову: полицейские установили пятерых участников противоправных действий в отношении журналиста. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские установили пятерых участников противоправных действий в отношении журналиста Юрия Николова. К совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, правоохранители провели по местам проживания фигурантов обыски, с нарушителями продолжаются следственные действия.

Так, 15 января, злоумышленники приехали в Киев, пришли в дом, где проживает пострадавший, оклеили двери открытками и потребовали, чтобы мужчина вышел к ним. Свои действия злоумышленники фиксировали на мобильных телефонах.

"Работники полиции столицы установили участников происшествия и 20 января провели с ними ряд следственных действий. Кроме того, полицейские изъяли вещественные доказательства, в частности, компьютерную технику и мобильные телефоны, на которые осуществлялась запись совершения правонарушения, планирование противоправных действий", - говорится в сообщении.

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В рамках досудебного расследования правоохранители осуществляют комплекс следственных и оперативных мероприятий по проведению всестороннего и беспристрастного расследования.

Фамилии журналиста правоохранители не называют, но из обнародованного видео понятно, что речь идет о провокации под жильем Юрия Николова.





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Напомним, ранее журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его квартиру ломились неизвестные мужчины, пытавшиеся его запугать. В одном из анонимных Telegram-каналов "Карточный офис" (который связывают с Офисом Президента) был опубликован пост с видео и фото с места происшествия.

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что это является препятствием журналистской деятельности.

В полиции Киева сообщили, что проводят проверку по факту угроз журналисту Николову. 19 января прокуратура Киева приступила к производству по факту препятствования работе журналиста Юрия Николова.

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