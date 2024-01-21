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Угрозы Николову: полицейские установили пятерых участников противоправных действий в отношении журналиста. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские установили пятерых участников противоправных действий в отношении журналиста Юрия Николова. К совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, правоохранители провели по местам проживания фигурантов обыски, с нарушителями продолжаются следственные действия.

Так, 15 января, злоумышленники приехали в Киев, пришли в дом, где проживает пострадавший, оклеили двери открытками и потребовали, чтобы мужчина вышел к ним. Свои действия злоумышленники фиксировали на мобильных телефонах.

"Работники полиции столицы установили участников происшествия и 20 января провели с ними ряд следственных действий. Кроме того, полицейские изъяли вещественные доказательства, в частности, компьютерную технику и мобильные телефоны, на которые осуществлялась запись совершения правонарушения, планирование противоправных действий", - говорится в сообщении.

Читайте также: Угрозы Николову: Прокуратура начала уголовное производство

Фігуранти нападу на Ніколова 01
Фігуранти нападу на Ніколова 02

В рамках досудебного расследования правоохранители осуществляют комплекс следственных и оперативных мероприятий по проведению всестороннего и беспристрастного расследования.

Фамилии журналиста правоохранители не называют, но из обнародованного видео понятно, что речь идет о провокации под жильем Юрия Николова.


Также читайте: Николов о статье FT: "Ермак, вы довольны?"

Напомним, ранее журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его квартиру ломились неизвестные мужчины, пытавшиеся его запугать. В одном из анонимных Telegram-каналов "Карточный офис" (который связывают с Офисом Президента) был опубликован пост с видео и фото с места происшествия.

Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что это является препятствием журналистской деятельности.

В полиции Киева сообщили, что проводят проверку по факту угроз журналисту Николову. 19 января прокуратура Киева приступила к производству по факту препятствования работе журналиста Юрия Николова.

Также читайте: На прослушку и притеснения журналистов способны немногие службы, все они подконтрольны Татарову, - Николов

Автор: 

Нацполиция (16459) Юрий Николов (96)


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Топ комментарии
+69
причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.
========================
це як? жили собі мешканці різних областей один одного не знали займалися своїми справами..Хтось на завод ходив хтось каву варив..а потім одномоментно -раз! І вчепилися до журналіста?
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21.01.2024 09:55
+51
Цікаво а чому ЦІ мешканці прийшли до Ніколова вчиняти свої протиправні дії? Шановні працівники поліції ну не всі люди, які проживають в Україні ідіоти. Ну мало хто повірить, що жило 5 -ро людей, вихідці з різних областях і тут просто їм захотілось порушити в один момент закон і погрожувати журналісту, який викриває корупцію
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21.01.2024 10:04
+40
буба, єрмак, татаров, гетьманцев, умеров?
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21.01.2024 09:59
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Правила форума Совет форумчан
а де написано, що Ніколова прийшли "клеймить позором" військові??? Валя, ти хто?
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21.01.2024 09:58 Ответить
В оригінальному пості з Телеграм-каналу, що контролюється ОП, було вказано "Военные приехали с 0 на ротацию и решили передать повестку одному известному «журналисту»..." З цього посту все і почалось.

"А де написано" - так прямо тут, в цій статі і написано, відкрийте посилання і прочитайте. Чи ви з 73%, що далі заголовків інформацію не сприймають? Зараз виявили, що то були за "військові".
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21.01.2024 12:23 Ответить
ПРАЦЮЄ школа тітушні імені Єрмака, помічника-контролера бандита Тадеева у ПР
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21.01.2024 18:48 Ответить
А де ви побачили там військових??
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21.01.2024 10:14 Ответить
причетні мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.
========================
це як? жили собі мешканці різних областей один одного не знали займалися своїми справами..Хтось на завод ходив хтось каву варив..а потім одномоментно -раз! І вчепилися до журналіста?
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21.01.2024 09:55 Ответить
Це схоже на те, що знайшли на кого повісити справу. Є такі люди, які готові брати на себе провину, але справа в тому, що їх не багато, тому така географія
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21.01.2024 10:03 Ответить
Це схоже на те, що організаторам була поставлена задача - винайти шпаків із різних иісць, що б не привертати увагу "массовосттю залучення до роботи".
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21.01.2024 11:42 Ответить
Це схоже на те, що виконавцґв прикрити не було можливості, бо надто дебіли засвітились. І їх надто багато, щоб тихенько ліквідувати. Тому будуть платити бабл і обіцяти, що їх скоро відпустять. Тепер можу з вірогідністю 85 відсотків розповісти їхню версію подій: жили-дили, нікого не чіпали, і раптом на телефон/комп прийшло смс, електронний лист з пропозицією заробити. Не втримались від спокуси. Хто писав - не відомо. І ніхто тго афтара не знайде, хоча є варіает, що то Вован і Лєксус з кацапії.
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21.01.2024 11:42 Ответить
щодо Вована - погоджуюсь, але нафіга ви Єрмака "Лексусом" охрестили? 😂
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21.01.2024 16:45 Ответить
З чого ви взяли що їх посадять? Максимум це условно щось дадуть аби суспільство якось задовольнити.
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21.01.2024 19:11 Ответить
Хіба я писав, що їх посадять? 🤔
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21.01.2024 19:21 Ответить
Денег нет - вот и приехали в Киев подзаработать.
Их заметили "нужные" люди и дали им, пришлым чужакам, работу, чтобы самим не светиться
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21.01.2024 10:04 Ответить
так і є.
кожний, окремо, приїхали до києва, по своїх справах.
десь увечері, в якомусь генделі, кожний окремо, вирішив, відмітити, поїздку.
сиділи, чи стояли, поруч.
хтось, дивився новини, і такий: от, *** ухилянт.
а інші: хто? хто?
а той: та оцей.
хтось: а давай насцим йому на двері. бо дуже хочеться сцяти, а тут нема де.
інші: давай! давай!
зібралися і пішли, обсцикати двері.

це ж очевидно.
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21.01.2024 10:06 Ответить
Валя, Христя....... що ви пишите? Чи ви відробляєте на ботофермі єрмака?
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21.01.2024 10:12 Ответить
нєнє. виключно, за позивом музи!
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21.01.2024 10:13 Ответить
а як зовуть музу? Судячи з той мачні, що написано- або подоляк або єрмак.
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21.01.2024 10:17 Ответить
Му́зи - у давньогрецькій міфології богині, покровительки поезії, мистецтв, і наук.
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21.01.2024 10:18 Ответить
Му́зи (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. Μοῦσαι, Moũsai; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Μοῦσα) - у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F давньогрецькій міфології богині, покровительки поезії, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE мистецтв , і наук.

Бачу на зе ботофермах знають, що таке Википедія. Христя( чи як там тебе. Може Вася) хочаб порядок слів змінило, а не лише колір.
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21.01.2024 10:24 Ответить
не розумію
ти тролиш мене, чи дійсно такий упоротий?
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21.01.2024 10:26 Ответить
У пана нема почуття гумору? Це ж тролінг, сарказм, іронія, ізопова мова, насамкінець. Можливо навіть індикатор, для виявлення дебілів))
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21.01.2024 14:54 Ответить
Пану не знайоме слово сарказм?
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21.01.2024 12:09 Ответить
А може ви відробляєте
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21.01.2024 21:04 Ответить
Можливо, найняли когось одного, той підтягнув інших. Скажуть, поняття не мали, до кого йдуть, в інтернеті познайомились з замовником.
Максимум, штраф, і то не факт, бо нічого не спалили і не зламали.
«Ми думали, добре діло робимо»…
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21.01.2024 10:20 Ответить
До власників провладних телеграм-каналів, які і злили відео із місця злочину, питань звідки вони взяли відео в поліції напевно не буде.
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21.01.2024 11:21 Ответить
І не кажіть! Люди із різних областей України, незадоволені журналістською діяльністю пана Ніконова, одночасно приїжджають до Київа, раптово зустрічають один одного на вокзалі, кожен вже з надрукованою листівкою і виявляється всі знають приміщення, і адресу, де проживає пан Ніконов. Ох вже ці зелені фантазери!
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21.01.2024 11:16 Ответить
буба, єрмак, татаров, гетьманцев, умеров?
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21.01.2024 09:59 Ответить
Юрій Ніколов - журналіст-розслідувач,

який зробив низку скандальних розслідувань, у тому числі щодо корупції у закупівлях для ЗСУ.

Особливого розголосу набула інформація про "https://politerno.com.ua/2023/01/21/tylovi-patsyuky-minoborony-zakupovuye-harchi-dlya-vijskovyh-u-2-3-razy-dorozhche/ курячі яйця за 17 гривень ".

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21.01.2024 20:05 Ответить
Цікаво а чому ЦІ мешканці прийшли до Ніколова вчиняти свої протиправні дії? Шановні працівники поліції ну не всі люди, які проживають в Україні ідіоти. Ну мало хто повірить, що жило 5 -ро людей, вихідці з різних областях і тут просто їм захотілось порушити в один момент закон і погрожувати журналісту, який викриває корупцію
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21.01.2024 10:04 Ответить
Вони мабуть виконавці, найняті. Замовника треба ще виявити.
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21.01.2024 11:31 Ответить
Це не зєля. Ні, ні, не зєля. Зовсім не зєля. Він навіть спав тоді. Свідки є
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21.01.2024 14:58 Ответить
Дєрьмак йому в цей час колискову співав.
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21.01.2024 19:13 Ответить
Потужне алібі...
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21.01.2024 23:06 Ответить
Два тижні тому в ефірі "УП-ЧАТ" Ніколов назвав Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського "ухилянтом".

Той, на його думку, "ухилився від свого обов'язку очолювати країну, яка воює".

"А чим він у цьому плані відрізняється від ухилянта?
Мало чим", - зазначив Ніколов.
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21.01.2024 20:07 Ответить
Все дуже просто - назвав чотириразового главухилянта ухилянтом
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21.01.2024 20:10 Ответить
На питання видання "Детектор медіа", чи не пов'язує Ніколов інцидент під дверима його квартири із цими словами,

він відповів: "Я не виключаю, мені колеги відразу після того ефіру сказали мені - чекай відповіді".
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21.01.2024 20:14 Ответить
"...мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей." Цікаво, що об'єднує мешканців різних областей щоб в один день зібратись біля дверей журналіста?
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21.01.2024 10:04 Ответить
ненависть до ухилянтів, та сильне бажання посцяти. а на вулиці страшно.
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21.01.2024 10:07 Ответить
Їх об'єднала поліція, можливо вона їм і допомагала)
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21.01.2024 10:12 Ответить
Те що об'єднувало "тітушок" навколо учасників Майдану в 2014 році. Якщо подивитесь в відкритих джерелах, то тітушня приїхала до Києва з різних куточків України, а потім гастролювала від міста до міста, де потрібно було протистояти майданівцям.
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21.01.2024 11:04 Ответить
та ще й адресу журналіста точну знали... м-да...
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21.01.2024 16:49 Ответить
А чому не вказано рік народження мешканців Київської, Житомирської та Черкаської областей?
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21.01.2024 10:11 Ответить
бо вони призивного віку ухилянти)))
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21.01.2024 16:50 Ответить
А на заказчиков никогла не выйдут,почему - мы знаем.
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21.01.2024 10:18 Ответить
та й суду над ними не буде, щоб їх могли адвокати на суді допитати...
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21.01.2024 10:58 Ответить
Тому, як правило, і не показують фото затриманих. Це потенційні виконавці делікатних доручень.
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21.01.2024 10:24 Ответить
Із звіту поліції не видно яким чином відео, які зробили ці найманці на місці злочину, відразу опинились у власників провладних телеграм-каналів. І були дуже оперативно злиті в інтернет.

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21.01.2024 10:37 Ответить
Чому пишуть тільки "офіс преЗЕдента" ? Треба розлогіше - "незаконна антиконституційна мафіозна структура, створена преЗЕдентом для уникнення його дружками закону про люстрацію 5-ї колони в Україні, відома лише узурпацією влади замість ВР і кабміну і нескінченним шлейфом антидержавних, кримінальних і корупційних діянь, за які повну особисту відповідальність несе найтупіша істота в історії української політики - "насрано у крісло Президента"
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21.01.2024 10:38 Ответить
Поліція зробила слідчі дії та вийшла сама на себе.
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21.01.2024 10:47 Ответить
Дивлячись, на «багаті помешкання» наймитів, яких залучили привладні модератори цього злочину, ці злидні будуть гадити кому завгодно!!
Типові онуки Шарікова з очистки, генетична спадщина совдепії!!
Це ті особи, над якими вистьобуються недолугі шістки, з квартальних95… Бо вони ж, шото одно, а ці онуки Шарікова, шото другоє…
Замовників треба вивішувати, бо будуть калічити людей і даля безкарно, як Катерину Ганзюк!!
Памятаймо та пильнуймо, привладних замовників!
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21.01.2024 10:53 Ответить
У слові "вивішувати" зроблена граматична помилка. Правильно в усіх сенсах було б "вішати".
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21.01.2024 19:16 Ответить
Головне, щоб вони таки вИсіли…, не порушуючи діючі екологічні норми…
Слава Україні !
Приймається навіть екологічний варіант, започаткований, ригоАНАЛОМ - Чечетовим Му 2014 році, або Калашниковим!
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21.01.2024 19:22 Ответить
усіх на фронт
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21.01.2024 11:01 Ответить
з них вже готова ДРГ на ворожі позиції, навіть навчати та притирати один до одного не треба)))
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21.01.2024 16:53 Ответить
Уявляю, як здивуються на ворожих позиціях, коли їх облають, закидають незрозумілими папірцями і на додачу обосцють...
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21.01.2024 23:17 Ответить
і замість о...
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21.01.2024 23:18 Ответить
ага))) але є одне невдобство - після "вилазки" вони завжди тікають ховатися в Житомирську, Київську і Черкаську області, треба з поліцією їх щоразу виловлювати і назад повертати - що поробиш, звичка у них така, але то нічого, перевчаться))) зате які орли!
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22.01.2024 00:42 Ответить
Думаю,що поліціянти і надалі будуть дурочку ламати. Виходить,що якісь чуваки з областей (можливо круті воїни ,але чомусь в тилу),десь ,чомусь разом зібралися,після його повідомлень про ОПУ,якось узнали адресу Ніколова (ви можете її взнати?) і прийшли до нього патріотично гнати його на фронт...Але за 2 роки вони не приходили до будинків бійців Монако,Монте-Карло тощо,до Арахамії,Шуфріча,челяді олігархів тощо....
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21.01.2024 11:15 Ответить
Замовляєш "мешканцям Київської, Житомирської та Черкаської областей" журналіста, кажеж адресу, і за смішні для замовника гроші ці йолопи йдуть його кошмарити, а сам сидиш чи в ОПі чи в Монако та смієшся над недолугими українцями.
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21.01.2024 11:29 Ответить
Це часам не дерьмак татаров и тп ?
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21.01.2024 11:30 Ответить
Нас продовжують тримати за ідіотів - це все що показало розслідування
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21.01.2024 11:33 Ответить
******* тітушки? Хто замовник, якщо не секрет?
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21.01.2024 11:39 Ответить
Вгадай з одного разу. А якщо серьозно, то замовник - це всім відомі Петров-Іванов (з "Ісландіі"), а їм замовив Подоляк або Татаров, і далі по ланцюжку - Дермак, і потім - Найвеличніший
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21.01.2024 11:57 Ответить
журноглист-антимайдаеівець Петров, який і виклав відео з місця злочину, брехав, що найманці-злочинці військові.

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21.01.2024 12:07 Ответить
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21.01.2024 20:13 Ответить
Напад на двері оселі Ніконова аналогічно нападу барана на ворота.
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21.01.2024 12:34 Ответить
так то воно так, але вони налякали онкохвору стареньку матір журналіста...
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21.01.2024 16:56 Ответить
сто процентів спишуть на москалів. Ну а з Бігусом там складніше, бо мусора вийдуть на самих себе, тому і ще ніхто не затриманий.
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21.01.2024 12:50 Ответить
А замовниками, як завжди, будуть невстановлені особи?
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21.01.2024 13:02 Ответить
А до того ,как чуваков арестовали
Чуваки ни ухом ,ни рылом
Что есть такой Николов
Ну ничего
Им на допросах объяснят
Помогут выучить фамилию
Адрес
Ну и почерк постараться подделать
Ну как можно такое фуфло предлагать народу
На голову не налазит
В Штатах на подобное пришёл бы хороший адвокат
Разнес бы дело в пух
И зарабатал бы для чуваков миллионы
Только вот в Штатах таким откровенным фуфлом давно никто не занимается
Себе дороже....
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21.01.2024 13:22 Ответить
Кто заказчик из Минобороны я спрашиваю!
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21.01.2024 14:44 Ответить
до чого тут МО, яким боком? в ОПі шукайте.
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21.01.2024 16:58 Ответить
21.‎01.‎2024 697 доба війни

72 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
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21.01.2024 19:53 Ответить
Тітушки то дурня, хто ЗАМОВНИК?
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21.01.2024 19:59 Ответить
Тут професіонал Ніколов сам скаже встановили чи назначили.
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22.01.2024 00:26 Ответить
 
 