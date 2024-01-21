Угрозы Николову: полицейские установили пятерых участников противоправных действий в отношении журналиста. ВИДЕО+ФОТО
Полицейские установили пятерых участников противоправных действий в отношении журналиста Юрия Николова. К совершению правонарушения причастны жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
Как отмечается, правоохранители провели по местам проживания фигурантов обыски, с нарушителями продолжаются следственные действия.
Так, 15 января, злоумышленники приехали в Киев, пришли в дом, где проживает пострадавший, оклеили двери открытками и потребовали, чтобы мужчина вышел к ним. Свои действия злоумышленники фиксировали на мобильных телефонах.
"Работники полиции столицы установили участников происшествия и 20 января провели с ними ряд следственных действий. Кроме того, полицейские изъяли вещественные доказательства, в частности, компьютерную технику и мобильные телефоны, на которые осуществлялась запись совершения правонарушения, планирование противоправных действий", - говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования правоохранители осуществляют комплекс следственных и оперативных мероприятий по проведению всестороннего и беспристрастного расследования.
Фамилии журналиста правоохранители не называют, но из обнародованного видео понятно, что речь идет о провокации под жильем Юрия Николова.
Напомним, ранее журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что 14 января в его квартиру ломились неизвестные мужчины, пытавшиеся его запугать. В одном из анонимных Telegram-каналов "Карточный офис" (который связывают с Офисом Президента) был опубликован пост с видео и фото с места происшествия.
Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что это является препятствием журналистской деятельности.
В полиции Киева сообщили, что проводят проверку по факту угроз журналисту Николову. 19 января прокуратура Киева приступила к производству по факту препятствования работе журналиста Юрия Николова.
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"А де написано" - так прямо тут, в цій статі і написано, відкрийте посилання і прочитайте. Чи ви з 73%, що далі заголовків інформацію не сприймають? Зараз виявили, що то були за "військові".
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це як? жили собі мешканці різних областей один одного не знали займалися своїми справами..Хтось на завод ходив хтось каву варив..а потім одномоментно -раз! І вчепилися до журналіста?
Их заметили "нужные" люди и дали им, пришлым чужакам, работу, чтобы самим не светиться
кожний, окремо, приїхали до києва, по своїх справах.
десь увечері, в якомусь генделі, кожний окремо, вирішив, відмітити, поїздку.
сиділи, чи стояли, поруч.
хтось, дивився новини, і такий: от, *** ухилянт.
а інші: хто? хто?
а той: та оцей.
хтось: а давай насцим йому на двері. бо дуже хочеться сцяти, а тут нема де.
інші: давай! давай!
зібралися і пішли, обсцикати двері.
це ж очевидно.
Бачу на зе ботофермах знають, що таке Википедія. Христя( чи як там тебе. Може Вася) хочаб порядок слів змінило, а не лише колір.
ти тролиш мене, чи дійсно такий упоротий?
Максимум, штраф, і то не факт, бо нічого не спалили і не зламали.
«Ми думали, добре діло робимо»…
який зробив низку скандальних розслідувань, у тому числі щодо корупції у закупівлях для ЗСУ.
Особливого розголосу набула інформація про "https://politerno.com.ua/2023/01/21/tylovi-patsyuky-minoborony-zakupovuye-harchi-dlya-vijskovyh-u-2-3-razy-dorozhche/ курячі яйця за 17 гривень ".
Той, на його думку, "ухилився від свого обов'язку очолювати країну, яка воює".
"А чим він у цьому плані відрізняється від ухилянта?
Мало чим", - зазначив Ніколов.
він відповів: "Я не виключаю, мені колеги відразу після того ефіру сказали мені - чекай відповіді".
Типові онуки Шарікова з очистки, генетична спадщина совдепії!!
Це ті особи, над якими вистьобуються недолугі шістки, з квартальних95… Бо вони ж, шото одно, а ці онуки Шарікова, шото другоє…
Замовників треба вивішувати, бо будуть калічити людей і даля безкарно, як Катерину Ганзюк!!
Памятаймо та пильнуймо, привладних замовників!
Слава Україні !
Приймається навіть екологічний варіант, започаткований, ригоАНАЛОМ - Чечетовим Му 2014 році, або Калашниковим!
Чуваки ни ухом ,ни рылом
Что есть такой Николов
Ну ничего
Им на допросах объяснят
Помогут выучить фамилию
Адрес
Ну и почерк постараться подделать
Ну как можно такое фуфло предлагать народу
На голову не налазит
В Штатах на подобное пришёл бы хороший адвокат
Разнес бы дело в пух
И зарабатал бы для чуваков миллионы
Только вот в Штатах таким откровенным фуфлом давно никто не занимается
Себе дороже....
72 доби до закінчення конституційного терміну президента Зеленського