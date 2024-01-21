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Защищая Украину, погиб доцент Черкасского технологического университета Дмитрий Матвиенко. ФОТО

15 января 2024 года в результате совершения противником артиллерийского обстрела позиций подразделения Донецкой области погиб Дмитрий Матвиенко. 27 января ему должно было исполниться 46 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Он родился и вырос в Черкассах, здесь окончил школу №7. После поступил в Черкасский инженерно-технологический институт на специальность "Промышленная экология и охрана окружающей среды". Продолжил обучение в аспирантуре по специальности "Техногенная безопасность государства". В 2019 году защитил диссертацию по специальности "Стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение" и получил степень кандидата технических наук", - говорится в сообщении.

Работал на Государственном предприятии "Черкассыстандартметрология" (от инженера 2 категории до ведущего инженера испытательного центра). Занимал должность доцента в Черкасском государственном технологическом университете.

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Службу проходил в должности стрелка мотопехотной роты. Погиб в результате совершения противником артиллерийского обстрела позиций подразделения Донецкой области.

"Погиб наш Доцент - ответственный, чуткий, талантливый, целеустремленный сотрудник и товарищ. Коллектив предприятия выражает искренние соболезнования семье Дмитрия, скорбим и низко преклоняем головы в скорби", - написали коллеги Дмитрия из ГП "Черкассыстандартметрология".

20 января в Черкассах простились с погибшим героем.

Цензор.НЕТ Изображение

Автор: 

Черкассы (835) потери (4381) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+46
СУМ,,
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21.01.2024 12:44
+36
🙏 Герою Слава !!!
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21.01.2024 12:45
+31
Провідний інженер, доцент на посаді стрільця - це злочин тупого армійського начальства. Навіть не совкового. В совку, ледь оговтавшись від першого шоку початку війни, інженерів в окопи не направляли. Брали на виробництво, або на офіцерські курси, артилерійські і т.п.
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21.01.2024 13:03
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СУМ,,
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21.01.2024 12:44 Ответить
Какой стрілець? Кандидат наук як мінімум літьохой повинен ідти в армію зі своїм розумом... совковий совок
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21.01.2024 13:54 Ответить
Його слід було направити на офіцерські курси. Але як то виходить - офіцерів у нас вистачає, а от командувати нема ким.
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21.01.2024 17:32 Ответить
Вічна пам'ять... Вчений, цивільний і воював стрільцем! І як же після цього "КАДРОВА тилова офіцерня" і " КАДРОВІ силовики" людям на вулиці у вічі дивитись можуть?!
Як мінімум - знімайте погони і просіть, щоб весь попередній спецстаж зарахували як стаж ДВІРНИКА!
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21.01.2024 18:02 Ответить
🙏 Герою Слава !!!
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21.01.2024 12:45 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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21.01.2024 12:45 Ответить
Царство небесне і вічна пам'ять!
З нашого боку гинуть найкращі, порядні та освітчені хлопці, а з кацапського- лишнєхромосомне біосміття. Де справедливість?
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21.01.2024 12:47 Ответить
Вічна Слава, вічна скорбота. Спочивай з Богом, Герою...
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21.01.2024 12:48 Ответить
Воїн світла 🙏🏼
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21.01.2024 13:03 Ответить
Провідний інженер, доцент на посаді стрільця - це злочин тупого армійського начальства. Навіть не совкового. В совку, ледь оговтавшись від першого шоку початку війни, інженерів в окопи не направляли. Брали на виробництво, або на офіцерські курси, артилерійські і т.п.
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21.01.2024 13:03 Ответить
Дякую за ваш допис.
Слава Богу що є ті хто адекватно реагує на такі страшні новини
Життя кожного українського бійця важливо! Беззаперечно!

І всеж країна яка дійсно дбає про своє майбутнє, має дбати про науку і людей які є її носіями-науковців.
Царство небесне для воїна світла🙏
Співчуття рідним і близьким.
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21.01.2024 13:38 Ответить
Ви забули додати армію мінял, армію,тих хто штурмом бере секондхенди по всій країні в дні оновлення товару, армію бомбіл таксуючих на тачках, які ні копійки не сплачують податків і мали всіх на увазі. Армію тих хто штурмує рестораниі санаторії, армію тих хто ні копійки не сплачує комунпослуг, армію алкашні, «безробітних», армію фрілансерів які завжди знають кого куди відправити, крім них самих.
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21.01.2024 13:49 Ответить
R. I. P.
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21.01.2024 13:20 Ответить
Коли прочитаємо про "хероїчну" загибель на фронті хоча б якогось скомороха з 95-го цирку? Якось непропорційно війна забирає....
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21.01.2024 13:22 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Дмитра до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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21.01.2024 13:45 Ответить
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21.01.2024 14:41 Ответить
Шановні охолоньте! Він загинув від обстрілу. Не на штурмі! Стрільцями часто числяться дронщики та інші в кого немає штатної посади. Не думаю, що він служив не за фахом, але буває і таке! Вічна память Герою!
А кагал-95 в окопи!
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21.01.2024 14:52 Ответить
Світла пам'ять!

... Працював на Державному підприємстві "Черкасистандартметрологія".
Загинув стрільцем.
'Чудова' робота саботажників тцк. Замість арти -в піхоту.
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21.01.2024 15:11 Ответить

Гинуть кращі, розумні, мужні, красиві козаки.
А ЄРМАКОВЩИНА з бандою гадить на користь ворога.
Стефанчука на фронт, снаряди до гармат підносити. Розвелось кнурів...
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21.01.2024 15:35 Ответить
Це був мій однокласник і друг дитинства... школа #27 - мер Черкас помилився в дописі. Діма був романтиком, надзвичайно доброю людиною ... ідеальною людиною, Людиною з великої літери. На фронт пішов добровольцем
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21.01.2024 15:36 Ответить
На прощанні з героєм на площі Слави в Черкасах було дуже багато людей... більше 300 цивільних і 50+ військових. Пишаюсь тобою, Матвей! Вічна пам'ять в наших серцях...
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21.01.2024 15:41 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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21.01.2024 17:18 Ответить
Такими специалистами не разбрасываются... 😰 Даже упырь Сталин во время ВОВ это понимал: брони существовали.
Всех погибших жаль, всегда утрата... Но надо исходить из той пользы, которую он мог принести, как боец, или, как ученый/преподавватель.
Мои соболезнования семье, друзьям, да и всей стране...
Вечная память и благодарность народа Герою...
R.I.P.
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21.01.2024 19:13 Ответить
Тобто арта накрила нiзащо, нiпрощо. Печаль ((
RIP
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21.01.2024 19:42 Ответить
 
 