Защищая Украину, погиб доцент Черкасского технологического университета Дмитрий Матвиенко. ФОТО
15 января 2024 года в результате совершения противником артиллерийского обстрела позиций подразделения Донецкой области погиб Дмитрий Матвиенко. 27 января ему должно было исполниться 46 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.
"Он родился и вырос в Черкассах, здесь окончил школу №7. После поступил в Черкасский инженерно-технологический институт на специальность "Промышленная экология и охрана окружающей среды". Продолжил обучение в аспирантуре по специальности "Техногенная безопасность государства". В 2019 году защитил диссертацию по специальности "Стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение" и получил степень кандидата технических наук", - говорится в сообщении.
Работал на Государственном предприятии "Черкассыстандартметрология" (от инженера 2 категории до ведущего инженера испытательного центра). Занимал должность доцента в Черкасском государственном технологическом университете.
Службу проходил в должности стрелка мотопехотной роты. Погиб в результате совершения противником артиллерийского обстрела позиций подразделения Донецкой области.
"Погиб наш Доцент - ответственный, чуткий, талантливый, целеустремленный сотрудник и товарищ. Коллектив предприятия выражает искренние соболезнования семье Дмитрия, скорбим и низко преклоняем головы в скорби", - написали коллеги Дмитрия из ГП "Черкассыстандартметрология".
20 января в Черкассах простились с погибшим героем.
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Як мінімум - знімайте погони і просіть, щоб весь попередній спецстаж зарахували як стаж ДВІРНИКА!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
З нашого боку гинуть найкращі, порядні та освітчені хлопці, а з кацапського- лишнєхромосомне біосміття. Де справедливість?
Слава Богу що є ті хто адекватно реагує на такі страшні новини
Життя кожного українського бійця важливо! Беззаперечно!
І всеж країна яка дійсно дбає про своє майбутнє, має дбати про науку і людей які є її носіями-науковців.
Царство небесне для воїна світла🙏
Співчуття рідним і близьким.
А кагал-95 в окопи!
... Працював на Державному підприємстві "Черкасистандартметрологія".
Загинув стрільцем.
'Чудова' робота саботажників тцк. Замість арти -в піхоту.
Гинуть кращі, розумні, мужні, красиві козаки.
А ЄРМАКОВЩИНА з бандою гадить на користь ворога.
Стефанчука на фронт, снаряди до гармат підносити. Розвелось кнурів...
Всех погибших жаль, всегда утрата... Но надо исходить из той пользы, которую он мог принести, как боец, или, как ученый/преподавватель.
Мои соболезнования семье, друзьям, да и всей стране...
Вечная память и благодарность народа Герою...
R.I.P.
RIP