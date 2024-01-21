Защищая Украину, погиб доцент Черкасского технологического университета Дмитрий Матвиенко. ФОТО

15 января 2024 года в результате совершения противником артиллерийского обстрела позиций подразделения Донецкой области погиб Дмитрий Матвиенко. 27 января ему должно было исполниться 46 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Он родился и вырос в Черкассах, здесь окончил школу №7. После поступил в Черкасский инженерно-технологический институт на специальность "Промышленная экология и охрана окружающей среды". Продолжил обучение в аспирантуре по специальности "Техногенная безопасность государства". В 2019 году защитил диссертацию по специальности "Стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение" и получил степень кандидата технических наук", - говорится в сообщении.

Работал на Государственном предприятии "Черкассыстандартметрология" (от инженера 2 категории до ведущего инженера испытательного центра). Занимал должность доцента в Черкасском государственном технологическом университете.

Читайте также: Под Бахмутом погиб директор профессионального лицея Украинки Константин Бахмацкий. ФОТО

Службу проходил в должности стрелка мотопехотной роты. Погиб в результате совершения противником артиллерийского обстрела позиций подразделения Донецкой области.

"Погиб наш Доцент - ответственный, чуткий, талантливый, целеустремленный сотрудник и товарищ. Коллектив предприятия выражает искренние соболезнования семье Дмитрия, скорбим и низко преклоняем головы в скорби", - написали коллеги Дмитрия из ГП "Черкассыстандартметрология".

20 января в Черкассах простились с погибшим героем.