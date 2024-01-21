Захищаючи Україну, загинув доцент Черкаського технологічного університету Дмитро Матвієнко. ФОТО

15 січня 2024 року в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу на Донеччині загинув Дмитро Матвієнко. 27 січня йому мало виповнитися 46 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

"Він народився та виріс у Черкасах, тут закінчив школу №7. Після вступив до Черкаського інженерно-технологічного інституту на спеціальність "Промислова екологія та охорона навколишнього середовища". Продовжив навчання в аспірантурі за спеціальністю "Техногенна безпека держави". У 2019 році захистив дисертацію за спеціальністю "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" і здобув ступінь кандидата технічних наук", - йдеться в повідомленні.

Працював на Державному підприємстві "Черкасистандартметрологія" (від інженера 2 категорії до провідного інженера випробувального центру). Обіймав посаду доцента у Черкаському державному технологічному університеті.

Службу проходив на посаді стрільця мотопіхотної роти. Загинув в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу на Донеччині.

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"Загинув наш Доцент — відповідальний, чуйний, талановитий, цілеспрямований співробітник і товариш. Колектив підприємства висловлює щирі співчуття родині Дмитра, сумуємо та низько схиляємо голови у скорботі",- написали колеги Дмитра з ДП "Черкасистандартметрологія".

20 січня у Черкасах попрощалися з загиблим героєм.