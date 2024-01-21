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Захищаючи Україну, загинув доцент Черкаського технологічного університету Дмитро Матвієнко. ФОТО

15 січня 2024 року в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу на Донеччині загинув Дмитро Матвієнко. 27 січня йому мало виповнитися 46 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

"Він народився та виріс у Черкасах, тут закінчив школу №7. Після вступив до Черкаського інженерно-технологічного інституту на спеціальність "Промислова екологія та охорона навколишнього середовища". Продовжив навчання в аспірантурі за спеціальністю "Техногенна безпека держави". У 2019 році захистив дисертацію за спеціальністю "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" і здобув ступінь кандидата технічних наук", - йдеться в повідомленні.

Працював на Державному підприємстві "Черкасистандартметрологія" (від інженера 2 категорії до провідного інженера випробувального центру). Обіймав посаду доцента у Черкаському державному технологічному університеті.

Службу проходив на посаді стрільця мотопіхотної роти. Загинув в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу на Донеччині.

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"Загинув наш Доцент — відповідальний, чуйний, талановитий, цілеспрямований співробітник і товариш. Колектив підприємства висловлює щирі співчуття родині Дмитра, сумуємо та низько схиляємо голови у скорботі",- написали колеги Дмитра з ДП "Черкасистандартметрологія".

20 січня у Черкасах попрощалися з загиблим героєм.

Цензор.НЕТ Зображення

Автор: 

Черкаси (548) втрати (4396) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+46
СУМ,,
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21.01.2024 12:44
+36
🙏 Герою Слава !!!
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21.01.2024 12:45
+31
Провідний інженер, доцент на посаді стрільця - це злочин тупого армійського начальства. Навіть не совкового. В совку, ледь оговтавшись від першого шоку початку війни, інженерів в окопи не направляли. Брали на виробництво, або на офіцерські курси, артилерійські і т.п.
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21.01.2024 13:03
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СУМ,,
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21.01.2024 12:44 Відповісти
Какой стрілець? Кандидат наук як мінімум літьохой повинен ідти в армію зі своїм розумом... совковий совок
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21.01.2024 13:54 Відповісти
Його слід було направити на офіцерські курси. Але як то виходить - офіцерів у нас вистачає, а от командувати нема ким.
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21.01.2024 17:32 Відповісти
Вічна пам'ять... Вчений, цивільний і воював стрільцем! І як же після цього "КАДРОВА тилова офіцерня" і " КАДРОВІ силовики" людям на вулиці у вічі дивитись можуть?!
Як мінімум - знімайте погони і просіть, щоб весь попередній спецстаж зарахували як стаж ДВІРНИКА!
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21.01.2024 18:02 Відповісти
🙏 Герою Слава !!!
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21.01.2024 12:45 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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21.01.2024 12:45 Відповісти
Царство небесне і вічна пам'ять!
З нашого боку гинуть найкращі, порядні та освітчені хлопці, а з кацапського- лишнєхромосомне біосміття. Де справедливість?
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21.01.2024 12:47 Відповісти
Вічна Слава, вічна скорбота. Спочивай з Богом, Герою...
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21.01.2024 12:48 Відповісти
Воїн світла 🙏🏼
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21.01.2024 13:03 Відповісти
Провідний інженер, доцент на посаді стрільця - це злочин тупого армійського начальства. Навіть не совкового. В совку, ледь оговтавшись від першого шоку початку війни, інженерів в окопи не направляли. Брали на виробництво, або на офіцерські курси, артилерійські і т.п.
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21.01.2024 13:03 Відповісти
Дякую за ваш допис.
Слава Богу що є ті хто адекватно реагує на такі страшні новини
Життя кожного українського бійця важливо! Беззаперечно!

І всеж країна яка дійсно дбає про своє майбутнє, має дбати про науку і людей які є її носіями-науковців.
Царство небесне для воїна світла🙏
Співчуття рідним і близьким.
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21.01.2024 13:38 Відповісти
Ви забули додати армію мінял, армію,тих хто штурмом бере секондхенди по всій країні в дні оновлення товару, армію бомбіл таксуючих на тачках, які ні копійки не сплачують податків і мали всіх на увазі. Армію тих хто штурмує рестораниі санаторії, армію тих хто ні копійки не сплачує комунпослуг, армію алкашні, «безробітних», армію фрілансерів які завжди знають кого куди відправити, крім них самих.
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21.01.2024 13:49 Відповісти
R. I. P.
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21.01.2024 13:20 Відповісти
Коли прочитаємо про "хероїчну" загибель на фронті хоча б якогось скомороха з 95-го цирку? Якось непропорційно війна забирає....
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21.01.2024 13:22 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Дмитра до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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21.01.2024 13:45 Відповісти
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21.01.2024 14:41 Відповісти
Шановні охолоньте! Він загинув від обстрілу. Не на штурмі! Стрільцями часто числяться дронщики та інші в кого немає штатної посади. Не думаю, що він служив не за фахом, але буває і таке! Вічна память Герою!
А кагал-95 в окопи!
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21.01.2024 14:52 Відповісти
Світла пам'ять!

... Працював на Державному підприємстві "Черкасистандартметрологія".
Загинув стрільцем.
'Чудова' робота саботажників тцк. Замість арти -в піхоту.
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21.01.2024 15:11 Відповісти

Гинуть кращі, розумні, мужні, красиві козаки.
А ЄРМАКОВЩИНА з бандою гадить на користь ворога.
Стефанчука на фронт, снаряди до гармат підносити. Розвелось кнурів...
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21.01.2024 15:35 Відповісти
Це був мій однокласник і друг дитинства... школа #27 - мер Черкас помилився в дописі. Діма був романтиком, надзвичайно доброю людиною ... ідеальною людиною, Людиною з великої літери. На фронт пішов добровольцем
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21.01.2024 15:36 Відповісти
На прощанні з героєм на площі Слави в Черкасах було дуже багато людей... більше 300 цивільних і 50+ військових. Пишаюсь тобою, Матвей! Вічна пам'ять в наших серцях...
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21.01.2024 15:41 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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21.01.2024 17:18 Відповісти
Такими специалистами не разбрасываются... 😰 Даже упырь Сталин во время ВОВ это понимал: брони существовали.
Всех погибших жаль, всегда утрата... Но надо исходить из той пользы, которую он мог принести, как боец, или, как ученый/преподавватель.
Мои соболезнования семье, друзьям, да и всей стране...
Вечная память и благодарность народа Герою...
R.I.P.
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21.01.2024 19:13 Відповісти
Тобто арта накрила нiзащо, нiпрощо. Печаль ((
RIP
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21.01.2024 19:42 Відповісти
 
 