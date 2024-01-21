Захищаючи Україну, загинув доцент Черкаського технологічного університету Дмитро Матвієнко. ФОТО
15 січня 2024 року в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу на Донеччині загинув Дмитро Матвієнко. 27 січня йому мало виповнитися 46 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
"Він народився та виріс у Черкасах, тут закінчив школу №7. Після вступив до Черкаського інженерно-технологічного інституту на спеціальність "Промислова екологія та охорона навколишнього середовища". Продовжив навчання в аспірантурі за спеціальністю "Техногенна безпека держави". У 2019 році захистив дисертацію за спеціальністю "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" і здобув ступінь кандидата технічних наук", - йдеться в повідомленні.
Працював на Державному підприємстві "Черкасистандартметрологія" (від інженера 2 категорії до провідного інженера випробувального центру). Обіймав посаду доцента у Черкаському державному технологічному університеті.
Службу проходив на посаді стрільця мотопіхотної роти. Загинув в результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу на Донеччині.
"Загинув наш Доцент — відповідальний, чуйний, талановитий, цілеспрямований співробітник і товариш. Колектив підприємства висловлює щирі співчуття родині Дмитра, сумуємо та низько схиляємо голови у скорботі",- написали колеги Дмитра з ДП "Черкасистандартметрологія".
20 січня у Черкасах попрощалися з загиблим героєм.
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Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
З нашого боку гинуть найкращі, порядні та освітчені хлопці, а з кацапського- лишнєхромосомне біосміття. Де справедливість?
Слава Богу що є ті хто адекватно реагує на такі страшні новини
Життя кожного українського бійця важливо! Беззаперечно!
І всеж країна яка дійсно дбає про своє майбутнє, має дбати про науку і людей які є її носіями-науковців.
Царство небесне для воїна світла🙏
Співчуття рідним і близьким.
А кагал-95 в окопи!
... Працював на Державному підприємстві "Черкасистандартметрологія".
Загинув стрільцем.
'Чудова' робота саботажників тцк. Замість арти -в піхоту.
Гинуть кращі, розумні, мужні, красиві козаки.
А ЄРМАКОВЩИНА з бандою гадить на користь ворога.
Стефанчука на фронт, снаряди до гармат підносити. Розвелось кнурів...
Всех погибших жаль, всегда утрата... Но надо исходить из той пользы, которую он мог принести, как боец, или, как ученый/преподавватель.
Мои соболезнования семье, друзьям, да и всей стране...
Вечная память и благодарность народа Герою...
R.I.P.
RIP