РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4993 посетителя онлайн
Новости Фото Война
4 354 8

Последствия вражеского удара по Селидову. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 января, ночью враг атаковал г. Селидово Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате возник пожар в бездействующем складском помещении.

Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 400 кв. м.

Селидове удар
Селидове пожежа
Пожежа на складі
Пожежники в Селидовому

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642) ГСЧС (4966)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це усе наслідки отих читань, після «Аргентинської муки», Достоєвського Толстого Гумільова Булгакова і переписки з Каутскім…, начиталися якогось там сруськага изіка, оті орки в Бурятії Якутії Туві Ханти-Мансійську Удмуртії, от і маємо, «вялічіє лайна» …
показать весь комментарий
21.01.2024 16:16 Ответить
Доречі, екс прем'єр Єхануров, так і звернувся із ЗАЯВОЮ, до свого корінного народу, за 10 років війни московитів в Україні!!!
Поки на посаді відсиджував, був «активним заробітчанином», а після МАЙДАНУ, як заціпило, цього викладача у виші!!…. Можливо, він десь із сином на передовій, як ексКеровнік Уряду…приклад показує?
показать весь комментарий
21.01.2024 16:21 Ответить
Суки. Там був колись завод з нашого тресту.
показать весь комментарий
21.01.2024 16:21 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2024 16:21 Ответить
Так працює там "Нова пошта" чи ні?
показать весь комментарий
21.01.2024 16:31 Ответить
Поїдь та подивись!
показать весь комментарий
21.01.2024 16:50 Ответить
Хочу собі дещо підкупити через "Нову пошту", а наші з Селідового тільки ввечері повернуться.
показать весь комментарий
21.01.2024 17:40 Ответить
Пару днів назад працювала
показать весь комментарий
21.01.2024 17:06 Ответить
 
 