Последствия вражеского удара по Селидову. ФОТОрепортаж
Сегодня, 21 января, ночью враг атаковал г. Селидово Покровского района Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате возник пожар в бездействующем складском помещении.
Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 400 кв. м.
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Поки на посаді відсиджував, був «активним заробітчанином», а після МАЙДАНУ, як заціпило, цього викладача у виші!!…. Можливо, він десь із сином на передовій, як ексКеровнік Уряду…приклад показує?