Последствия вражеского удара по Селидову. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 января, ночью враг атаковал г. Селидово Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате возник пожар в бездействующем складском помещении.

Спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 400 кв. м.







