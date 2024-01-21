Наслідки ворожого удару по Селидовому. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, вночі ворог атакував м. Селидове Покровського району Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в результаті виникла пожежа недіючого складського приміщення.

Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі 400 кв. м.







