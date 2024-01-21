Наслідки ворожого удару по Селидовому. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 21 січня, вночі ворог атакував м. Селидове Покровського району Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, в результаті виникла пожежа недіючого складського приміщення.
Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі 400 кв. м.
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Поки на посаді відсиджував, був «активним заробітчанином», а після МАЙДАНУ, як заціпило, цього викладача у виші!!…. Можливо, він десь із сином на передовій, як ексКеровнік Уряду…приклад показує?