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Наслідки ворожого удару по Селидовому. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 21 січня, вночі ворог атакував м. Селидове Покровського району Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в результаті виникла пожежа недіючого складського приміщення.

Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі 400 кв. м.

Селидове удар
Селидове пожежа
Пожежа на складі
Пожежники в Селидовому

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453) ДСНС (5105)


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Це усе наслідки отих читань, після «Аргентинської муки», Достоєвського Толстого Гумільова Булгакова і переписки з Каутскім…, начиталися якогось там сруськага изіка, оті орки в Бурятії Якутії Туві Ханти-Мансійську Удмуртії, от і маємо, «вялічіє лайна» …
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21.01.2024 16:16 Відповісти
Доречі, екс прем'єр Єхануров, так і звернувся із ЗАЯВОЮ, до свого корінного народу, за 10 років війни московитів в Україні!!!
Поки на посаді відсиджував, був «активним заробітчанином», а після МАЙДАНУ, як заціпило, цього викладача у виші!!…. Можливо, він десь із сином на передовій, як ексКеровнік Уряду…приклад показує?
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21.01.2024 16:21 Відповісти
Суки. Там був колись завод з нашого тресту.
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21.01.2024 16:21 Відповісти
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21.01.2024 16:21 Відповісти
Так працює там "Нова пошта" чи ні?
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21.01.2024 16:31 Відповісти
Поїдь та подивись!
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21.01.2024 16:50 Відповісти
Хочу собі дещо підкупити через "Нову пошту", а наші з Селідового тільки ввечері повернуться.
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21.01.2024 17:40 Відповісти
Пару днів назад працювала
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21.01.2024 17:06 Відповісти
 
 